(VnExpress) – Việt Nam làm chủ tịch Hội Đồng Bảo An. Hôm nay 01/04/2021 Việt Nam bắt đầu giữ chức chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong tháng Tư. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm cương vị này, trong năm thứ hai của nhiệm kỳ ở Hội Đồng Bảo An. Việt Nam sẽ tổ chức, điều hành khoảng 30 cuộc họp và đại diện cho Hội Đồng Bảo An trong quan hệ với các nước thành viên, các tổ chức quốc tế và truyền thông. Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam chú trọng tìm giải pháp bền vững cho các xung đột, đặt người dân vào vị trí trung tâm với chính sách nhân văn.

(Bloomberg) - Mỹ bắt đầu “lên kế hoạch chiến lược” với Úc về khả năng xẩy ra chiến tranh Đài Loan. Theo một nhà ngoại giao hàng đầu của tổng thống Joe Biden, Mỹ và Úc muốn xem xét khả năng đáp trả chung đối với một cuộc chiến tranh Đài Loan. Michael Goldman, đại biện sứ quán Mỹ tại Úc, đã tiết lộ tin trên trong một podcast được Đại Học Quốc Gia Úc công bố hôm nay, 01/04/2021. Mặc dù thường xuyên ca ngợi lịch sử tham gia vào mọi cuộc xung đột lớn của Mỹ trong thế kỷ qua, nhưng Úc vẫn chưa chính thức cam kết can dự vào một cuộc chiến tiềm tàng về Đài Loan.

(AFP) - Hồng Kông : Chín nhà đấu tranh tổ chức các cuộc iểu tình 2019 bị kết án. Họ bị kết tội hôm01/04/2021 nhưng chỉ biết được mức án cụ thể vào ngày 16/04, với nguy cơ lĩnh án đến 5 năm tù. Trong số 9 bị cáo, có 7 nhân vật được tôn trọng nhất trong cuộc đấu tranh vì tự do cho Hồng Kông, như luật sư Lý Trụ Minh (Martin Lee, 82 tuổi), từng được Bắc Kinh chọn để thảo Luật Cơ bản, được coi là Hiến Pháp của Hồng Kông, cựu nghị sĩ đối lập-luật sư Ngô Ái Nghi (Margaret Ng, 73 tuổi), cựu nghị sĩ Lương Quốc Hùng (Leung Kwok Hung) nổi tiếng với biệt danh « Tóc dài » và tỉ phú truyền thông Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Các bị cáo hiện vẫn được tự do nhưng phải nộp lại hộ chiếu.

(AFP) - Bị đe dọa, một nhà báo đài BBC rời Trung Quốc. John Sudworth, người thường thực hiện các phóng sự thách thức chính quyền Bắc Kinh, đặc biệt là phóng sự về cách đối xử người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đã phải chuyển sang đài Loan cùng với vợ, một thông tín viên của tập đoàn truyền thông nhà nước Ailen. Trả lời đài phát thanh BBC ngày 31/03/2021, ông cho biết bị « chính quyền Trung Quốc gây sức ép và đe dọa », nhất là từ vài tháng gần đây. Trong buổi họp báo ngày 31/03, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc biện minh là « mọi người đều biết là đài BBC phát rất nhiều tin tức sai lệch về Trung Quốc ».

( RFI) - Ý bắt một công dân và một người Nga làm tình báo. Theo truyền thông Ý, đây là vụ nghiêm trọng nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh và có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ ngoại giao Ý và Nga. Viên sĩ quan Hải Quân Ý bị bắt quả tang hôm 30/03 khi đang trao tài liệu « tối mật » tại một bãi đậu xe ở thủ đô Roma cho một sĩ quan của văn phòng tùy viên quân sự của đại sứ quán Nga, đổi lại khoản tiền mặt 5.000 euro. Ngày 31/03, Ý thông báo trục xuất hai nhân viên Nga. Còn theo vợ của viên sĩ quan bị bắt, chồng bà dường như gặp khó khăn về tài chính với nhiều khoản tín dụng và gia đình đông con, dù có mức lương khoảng 3.000 euro.

(AFP) - Nhà đối lập Nga Alexei Navalny tuyệt thực trong tù. Ông Navalny thông báo tuyệt thực từ ngày 31/03/2021 để phản đối hình thức « tra tấn » bằng cách đánh thức ông hàng đêm đến 8 lần và không được chăm sóc y tế. Từ nhiều tuần nay, ông Navalny liên tục lên án điều kiện giam cầm ông ở nhà tù Pokrov, cách Matxcơva 100 km về phía đông, nổi tiếng là một trong những nhà tù hà khắc nhất ở Nga.

(AFP) – Mỹ lo ngại về căng thẳng ở biên giới Ukraina. Lầu Năm Góc hôm qua 31/03/2021 bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới Ukraina và tại Crimée, sau khi quân đội Ukraina thông báo việc quân Nga tăng cường tại các khu vực này. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Rouslan Khomtchak tố cáo « mối đe dọa an ninh », khẳng định có 28.000 quân ly khai ở miền đông và trên 2.000 cố vấn quân sự Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ về « chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ » của Ukraina.

(AFP) - Belarus: Washington đe dọa tái áp dụng các biện pháp trừng phạt. Hoa Kỳ ngày 31/03/2021 đã cảnh báo Belarus rằng họ sẽ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với 9 công ty quốc doanh Belarus trong ngành hóa dầu và công nghiệp nếu Minsk không thả các tù nhân bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm 2006, Washington đã cấm tất cả các giao dịch với các công ty này, nhưng đến năm 2015 đã đình chỉ trừng phạt vào năm 2015 khi ghi nhận một số tiến bộ.

(AFP) - Mỹ : Bốn người thiệt mạng vì xả súng ở thành phố Orange, quận Cam, bang California. Thủ phạm là một người đàn ông, xả súng trong một tòa nhà văn phòng ở thành phố Orange vào chiều tối 31/03/2021. Cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ gây án. Trong số bốn nạn nhân có một trẻ em, thủ phạm cũng bị thương nặng vì trúng đạn của cảnh sát. Trước đó một thời gian cũng đã xảy ra hai vụ xả súng tang thương ở Mỹ và làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng vũ khí ở nước này.

(Reuters) - Hai sĩ quan cảnh sát điện Capitol kiện Trump về vụ bạo loạn ngày 06/01/2021. Ngày 30/03/2021, hai ông James Blassingame và Sidney Hemby đã đệ đơn lên Tòa án Mỹ quận Columbia (Washington) kiện cựu tổng thống Mỹ đã kích động cuộc nổi dậy gây chết người và buộc ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm về những tổn thương về thể chất và tinh thần gây ra cho họ. Họ yêu cầu khoản tiền bồi thường ít nhất là 75.000 đô la cho mỗi người. Tổng thống thứ 45 của Mỹ từng bác mọi trách nhiệm về vụ bạo loạn ngày 06/01 tại đồi Capitol, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát.

(NHK) - Người Việt là cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản năm 2020. Theo thống kế của Cơ quan Di trú Nhật Bản, được NHK trích ngày 01/04/2021, tính đến cuối năm 2020 có khoảng 2,89 triệu người nước ngoài sống tại Nhật Bản, giảm gần 46.000 người so với năm 2019. Người Trung Quốc là cộng đồng nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản. Tiếp theo là người Việt Nam, chiếm khoảng 15% tổng số người nước ngoài sống tại Nhật Bản, tăng gấp 10 lần trong vòng 10 năm, trong đó chủ yếu là sinh viên và thực tập sinh kỹ thuật.

