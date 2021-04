Covid-19 : Liên Âu hy vọng có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào giữa tháng 07/2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều quốc gia Liên Âu vẫn căng thẳng, ông Thierry Breton, ủy viên châu Âu về Công nghiệp, đặc trách công tác triển khai vac-xin ở Liên Hiệp Châu Âu hôm qua 04/04/2021 dự báo đến giữa tháng 07/2021, 450 triệu dân châu Âu sẽ được tiêm chủng và đạt miễn dịch cộng đồng.

Cho đến nay, châu Âu vẫn bị chỉ trích là quá chậm chạp trong việc triển khai chiến dịch tiêm ngừa Covid-19. Về điểm này, theo Reuters, ủy viên châu Âu Thierry Breton thẳng thừng nhắm vào tập đoàn Anh - Thụy Điển AstraZeneca, theo đó nếu AstraZeneca giao đủ cho châu Âu 100% số liều vac-xin như đã ký kết hợp đồng ban đầu thì Liên Hiệp cũng đã đạt tỉ lệ tiêm chủng cao tương đương như Anh Quốc. Ông Thierry Breton nhấn mạnh sự chậm trễ của Liên Âu chỉ là do lỗi của AstraZeneca và cho biết thêm là Bruxelles đang xem xét vụ việc dưới góc độ pháp lý.

Pháp : Số bệnh nhân Covid-19 nhập khoa hồi sức tiếp tục tăng

Riêng tại Pháp, nhìn vào các số liệu, tình hình dịch bệnh vẫn đang rất nguy cấp. Theo số liệu chính thức do Cơ quan Y tế Pháp công bố hôm qua 04/04, số bệnh nhân đang điều trị tại các khoa Hồi sức là 5.341 ca, tăng 68 bệnh nhân so với trước đó một hôm. Số ca tử vong trong các bệnh viện vì virus corona cũng tăng thêm 185 người so với ngày trước đó. Tổng cộng, tính đến hôm qua Pháp đã ghi nhận 96.687 ca tử vong vì Covid-19.

Trong ngày hôm qua, trên đài LCI, phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết từ nay đến cuối tháng Tư, căn cứ vào tiến triển kết quả phòng dịch, tổng thống Emmnuel Macron sẽ quyết định về việc mở cửa trở lại một số cơ sở văn hóa kể từ giữa tháng 05, bắt đầu từ các bảo tàng.

Về chiến dịch tiêm chủng tại Pháp, mới chỉ có 9.29 triệu người được tiêm, trong đó có khoảng 3,13 triệu người đã tiêm xong 2 mũi. Một tin vui đối với người dân Pháp là, theo báo Le Figaro, việc đóng lọ vac-xin ngừa Covid-19 của hãng Pfizer-BioNTech cuối cùng sẽ chính thức bắt đầu trên lãnh thổ Pháp vào thứ Tư 07/04 tại nhà máy Delpharm, đối tác của Pfizer-BioNTech. Công ty Pháp Delpharm đã tuyển dụng thêm 50 nhân công cho cơ sở ở vùng Normandie để phục vụ công tác đóng chai vac-xin Pfizer-BioNTech.

