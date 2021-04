Quảng cáo Đọc tiếp

(Vietnam News) - Việt Nam gợi ý Mỹ hợp tác sản xuất vac-xin ngừa Covid-19. Thông tin được ông Hà Kim Ngọc, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nêu trong cuộc điện đàm ngày 05/04 chúc mừng ông Ami Bera, dân biểu bang California của đảng Dân Chủ, được bầu lại làm chủ tịch Tiểu Ban Đối Ngoại Hạ Viện Hoa Kỳ về châu Á - Thái Bình Dương và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cụ thể, ông Hà Kim Ngọc đề xuất Washington tăng cường ủng hộ các nước ASEAN có được vac-xin ngừa Covid-19, đồng thời hợp tác với Hà Nội về chuyển giao công nghệ, bằng sáng chế, sản xuất vac-xin, cũng như thúc đẩy hợp tác để bảo đảm những chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững.

(Times of India) - Việt Nam và Ấn Độ đối thoại an ninh hàng hải. Cuộc họp trực tuyến ngày 06/04/2021 là buổi làm việc thứ hai trong khuôn khổ đối thoại song phương về an ninh hàng hải. Theo bộ Quốc Phòng Ấn Độ, hai nước đã thảo luận về « những diễn tiến trong lĩnh vực an ninh hàng hải, các hoạt động hợp tác trong vùng và những cơ hội hợp tác cho hai nước ». Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do lưu thông trên biển và trên không khu vực Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng yêu sách chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển.

(Reuters) - Đài Loan tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu Trung Quốc tấn công. Ngoại trưởng Đài Loan hôm 07/04/2021, nói thêm rằng Hoa Kỳ nhận thấy mối nguy hiểm có thể xảy ra trong bối cảnh áp lực quân sự của Trung Quốc gia tăng, với cả các cuộc tập trận với tàu sân bay, gần đảo. Đài Loan đã than phiền về các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Bắc Kinh trong những tháng gần đây, với việc lực lượng không quân của Trung Quốc gần như tiến công hàng ngày trong vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hôm 05/04, Trung Quốc cho biết một nhóm tác chiến của tàu sân bay đang tập trận gần đảo.

(Tass) - Nga và Trung Quốc không theo đuổi mục tiêu thành lập liên minh quân sự. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 06/04/2021 với đồng nhiệm Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov như muốn trấn an New Delhi rằng « mối quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử, nhưng mối quan hệ này không nhằm theo đuổi mục tiêu thành lập liên minh quân sự ». Phát biểu của ông Lavrov còn nhắm ám chỉ đến những suy luận về việc hình thành một khối NATO ở Trung Đông hay « Asian NATO ».

(Le Courrier du Vietnam) - Việt Nam dự tính gửi 90.000 lao động ra nước ngoài trong năm 2021. Theo ông Tống Hải Nam, cục trưởng Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, Việt Nam có 506 doanh nghiệp được phép đưa người ra nước ngoài làm việc. Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19, chỉ có hơn 78.600 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, tương đương với 60,5% kế hoạch ban đầu. Cũng vì virus corona, hiện có khoảng 26.000 lao động Việt Nam đang bị kẹt ở nước ngoài.

(Reuters) - Ân Xá Quốc Tế: Nga có thể đang giết dần Navalny. Tổ chức bảo vệ nhân quyền hôm nay, 07/04/2021, khẳng định rằng Alexei Navalny đang bị giam giữ trong điều kiện tra tấn đến mức có thể từ từ giết chết ông. Điện Kremlin hôm qua giải thích là nhà đối lập được đối xử như bất kỳ tù nhân nào khác nếu bị ốm, nhưng từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của ông. Navalny đã được chuyển đến một khu bệnh nhân với các triệu chứng của bệnh hô hấp và đã được xét nghiệm Covid, sau khi Navalny cho biết ông bị sốt cao và ho. Một chục người ủng hộ ông Navalny, bao gồm cả bác sĩ riêng của ông, đã bị bắt vào hôm qua trước nhà giam khi họ yêu cầu được thông tin về tình trạng sức khỏe của ông.

(AFP) - Đài Loan lên án chính sách ”ngoại giao vac-xin” của Trung Quốc. Hôm nay, 07/04/2021, Đài Loan đã lên án Trung Quốc sử dụng vũ khí vac-xin đối với các đồng minh của Đài Bắc, cụ thể là buộc Paraguay công nhận Bắc Kinh nếu muốn được cung cấp vac-xin ngừa Covid-19, vào lúc mà quốc gia châu Mỹ Latinh này đang đối phó với dịch bệnh đang bùng phát mạnh trở lại.

(AFP) - Phải ít nhất 90% người lớn được chích ngừa Covid-19 từ đây đến ngày 01/09 thì mới hy vọng trở lại cuộc sống bình thường ở Pháp. Đó là những mô phỏng mới của Viện Pasteur cùng với cơ quan Y tế Công cộng Pháp và Cơ quan Y tế Cao cấp đưa ra hôm nay, dựa trên giả thuyết là đến mùa thu năm nay, hệ số lây nhiễm của virus ( R0 ), mà không có biện pháp kiểm soát dịch bệnh nào, ít nhất là bằng 3, giống như trong đợt dịch thứ nhất.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 20 quân nhân bị kết án tù chung thân. Hôm nay, 07/04/2021, một tòa án ở Ankara đã tuyên án tù chung thân đối với 22 quân nhân vì vai trò của họ trong cuộc đảo chính năm 2016 nhằm lật đổ tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhưng đã thất bại. Những cựu quân nhân này nằm trong số 497 nghi can bị đưa ra xử vì có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký