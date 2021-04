Đảo chính tại Miến Điện: Mỹ kêu gọi Hội Đồng Bảo An can thiệp

Naypyidaw từ chối để đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Christine Schraner Burgener đến thị sát tình hình. Trong ngày 09/04/2020, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hội Đồng Bảo An can thiệp cứu các thường dân Miến Điện trước các đợt đàn áp đẫm máu.

Trong cuộc họp hôm qua tại Hội Đồng Bảo An, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Liên Hiệp Quốc bà Linda Thomas-Greenfield trực tiếp đặt câu hỏi : Liệu rằng định chế này tiếp tục « chần chừ, do dự về những câu chữ trong một bản tuyên bố mới, hay sẽ can thiệp để cứu mạng những người dân Miến Điện ? » trong bối cảnh tập đoàn quân sự nước này đã « phớt lờ trước những lời kên án của quốc tế và khiêu khích Hội Đồng Bảo An ».

Kể từ sau cuộc đảo chính hôm 01/02/2021, khi quân đội Miến Điện lật đổ chính quyền dân sự trong tay Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, đấy là cuộc họp công khai đầu tiên của Hội Đồng Bảo An.

Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật lại phiên họp hôm qua và sự kiện đáng chú ý là đại sứ Miến Điện tại Liên Hiệp Quốc đề xuất sáng kiến thành lập vùng cấm bay để bảo vệ thường dân :

« Đại sứ Miến Điện thực sự khẩn khoản kêu gọi các thành viên Hội Đồng Bảo An. Ông Kwo Moy Tun như van lơn khi nói : "Các ngài hãy làm ơn, làm ơn hành động". Ông đánh giá thiết lập một vùng cấm bay phải là một ưu tiên để chấm dứt các đợt oanh kích do quân đội tiến hành. Bởi các đợt tấn công đó cướp đi sinh mạng của hàng chục thường dân và bắt hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa đi nơi khác lánh nạn.

Đại sứ Kwo Moy Tun kêu gọi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, "tận dụng tất cả những phương tiện có được trong tay để tập đoàn quân sự ngừng những hành động khủng khiếp".

Anh Quốc, nước khởi xướng cuộc họp này hôm qua, cũng như là Mỹ và một số quốc gia khác, đã lên tiếng ủng hộ việc đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số tướng lĩnh của tập đoàn quân sự Miến Điện. Các bên đã nêu lên khả năng cấm vận vũ khí, ban hành thêm một số các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính vốn đã được thông báo nhắm vào giới tướng lĩnh có trách nhiệm trong cuộc đảo chính lần này.

Ngoài ra Pháp đã nhắc nhở về tình trạng nhân đạo đáng quan ngại tại Miến Điện, đặc biệt là hoàn cảnh của người Rohingya.

Tuy nhiên ít có khả năng các bên đồng ý về một nghị quyết với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn vì tới nay Nga và Trung Quốc luôn dùng quyền phủ quyết để ngăn chận mọi hành động quan trọng của Hội Đồng Bảo An ».

Về tình hình tại chỗ, trong ngày hôm qua một cơ quan truyền thông nhà nước Miến Điện thông báo 19 người chống đảo chính bị một tòa án quân sự kết án tử hình trong những vụ xử vắng mặt.

Hiệp hội hỗ trợ các tù nhân chính trị Miến Điện AAPP thẩm định đã có hơn 600 thường dân thiệt mạng từ đầu cuộc đảo chính tới nay.

Trong cuộc họp báo hôm 09/04/2021 tại Naypyidaw, phát ngôn viên của tập đoàn quân sự Miến Điện đánh giá là họ đã phản ứng « chừng mực » để dẹp phong trào phản kháng, đồng thời quy trách nhiệm cho các nhân viên y tế nước này « lạnh lùng giết người » qua việc bãi công từ hơn hai tháng qua.

