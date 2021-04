Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Covid-19: Bệnh nhân chăm sóc đặc biệt lại tăng tại Pháp. Sau khi giảm nhẹ vào thứ Năm 08/04/2021, số lượng bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc đặc biệt bắt đầu tăng trở lại vào hôm qua 09/04, vượt quá 5.750 bệnh nhân. Đã có 498 bệnh nhận đã được tiếp nhận trong 24 giờ qua trong các khoa điều trị tích cực. Chỉ số đáng ngại này đang tiến gần đến đỉnh của đợt dịch đầu tiên (hơn 7.000 bệnh nhân vào đầu tháng 4 năm 2020). Đỉnh của đợt thứ hai (hơn 4.900 bệnh nhân vào giữa tháng 11) đã bị vượt quá vào cuối tháng Ba.

(AFP) - Pháp: Người dưới 55 tuổi đã chích mũi đầu tiên bằng AstraZeneca sẽ dùng vac-xin khác ở mũi thứ hai. Giới chức y tế Pháp ngày 09/04/2021 xác nhận việc những người dưới 55 tuổi đã được tiêm liều đầu tiên bằng vac-xin AstraZeneca sẽ được tiêm mũi thứ hai bằng một loại vac-xin khác, Pfizer hoặc Moderna. Quyết định này liên quan đến 533.000 người ở Pháp. Ngày 19/03, chính quyền Pháp đã đình chỉ tiêm vac-xin AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi, do một số trường hợp rất hiếm gây ra hiện tượng huyết khối.

(AFP) - Đến lượt vac-xin Jansen bị xem xét vì tác động phụ. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu hôm 09/04/2021 cho biết đã khởi động một nghiên cứu về mối liên hệ có thể có giữa vac-xin của Johnson & Johnson và các trường hợp máu đông sau khi bốn trường hợp được báo cáo, trong đó có một trường hợp tử vong. Liên Hiệp Châu Âu đã cho phép loại vac-xin này nhưng chưa bắt đầu sử dụng.

(AFP) - Cam Bốt phạt tù những ai không tuân thủ lệnh cách ly chống Covid-19. Thủ tướng Hun Sen ngày 10/04/2020 dọa phạt tù những ai không tuân thủ lệnh cách ly. Nhân viên nhà nước có thể bị mất việc nếu từ chối chích ngừa chống virus corona. Trong hai ngày liên tiếp, Cam Bốt ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong tuần thủ đô Phnom Penh bị giới nghiêm và Cam Bốt đóng cửa các địa điểm thu hút khách du lịch như đền cổ Angkor Wat.

(AFP) - Kinh tế Ý khởi sắc trở lại vào cuối năm 2022. Nghiệp đoàn các chủ nhân tại Ý, Confindustria hôm 10/04/2021 dự báo tình trạng đình đốn do tác động đại dịch Covid-19 gây nên sẽ chấm dứt vào cuối năm tới. Dự phóng này lạc quan hơn so với các số liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Theo IMF, GDP của Ý dự trù tăng 4,2 % trong năm 2021 và 3,6% vào năm 2022 sau đi đã sụt giảm gần 9 % trong năm 2020.

(AFP) - Hơn 110 người bị phạt tại Paris vì đi ăn nhà hàng. Vào lúc tất cả các hiệu ăn phải đóng cửa để chống dịch Covid-19, một nhà hàng ở quận 19 Paris hoạt động trái phép. Trên 110 thực khách vào ăn đã bị bắt quả tang và ít nhất hai người bị bắt về đồn cảnh sát. Sở cảnh sát thành phố Paris ngày 10/04/2021 cho biết vụ việc xảy ra trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Những thực khách đã đi ăn nhà hàng bất hợp pháp này lại còn ồn ào, phá rối sự yên tĩnh của khu phố. Tất cả đều bị phạt vì lý do không tuân thủ các chuẩn mực y tế hiện hành để chống dịch.

(AFP) - Hải quân Pháp cứu vớt 84 người nhập cư tìm đường vượt biên sang Anh. Theo thông cáo trong ngày 10/04/2021 của cơ quan hành chính vùng Manche, miền tây bắc nước Pháp, lực lượng tuần duyên đã phát hiện bốn chiếc tàu với tổng cộng 84 thuyền nhân, trong đó có nhiều trẻ em. Tất cả đã được đưa vào bờ an toàn. Từ 2018 người nhập cư thường xuyên tìm đường sang Anh xuyên biển Manche. Chỉ riêng năm ngoái tuần duyên Pháp đã phát hiện trên 9.500 vụ.

(AP) - Covid-9: 96% quân nhân và nhân viên của Hạm đội 7 Hoa Kỳ đã được chích ngừa đầy đủ. Trong một thông báo, lực lượng hoạt động khắp vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương cho biết là hơn 14.000 người thuộc Hạm Đội 7 đã nhận đủ 2 liều vac-xin chống Covid-19, trong một chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ ngày ngày 5 tháng Giêng. Hạm đội 7 vận hành với từ 50 đến 70 chiến hạm và tàu ngầm và thường xuyên tương tác với các lực lượng từ 35 quốc gia khác. Hạm đội cũng triển khai đến Biển Đông. Tháng 4 năm ngoái, hơn 500 người trong thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và một người đã tử vong sau khi tàu cập cảng Guam.

(RFI) - Djibouti: Ismaël Omar Guelleh tái đắc cử tổng thống với gần 99% số phiếu. "IOG", 73 tuổi, đã tranh cử lần thứ năm và đã thắng Zakaria Ismail Farah, một doanh nhân 56 tuổi, mới tham gia chính trường gần đây. Theo số liệu chính thức tạm thời được công bố vào khuya 09/04/2021: "Tổng thống Ismaël Omar Guelleh nhận được 167.535 phiếu bầu, tương đương 98,58% (...) Đây là kết quả tạm thời của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 4 năm 2021”. Năm 2016, trong cuộc bầu cử tổng thống, ông Guelleh đã được tín nhiệm với khoảng 87% phiếu bầu, ngay trong vòng đầu tiên.

(AFP) - Ca sĩ nhạc Hip Hop DMX của Mỹ qua đời tại New York hôm 09/04/2021, khi mới 50 tuổi. Tuần trước DMX phải nhập viện vì bệnh suy tim. Tên thật là Earl Simmons DMX là một trong những gương mặt hàng đầu của dòng nhạc Hip Hop thế giới vào những năm cuối thập niên 1990, đầu 2000. X Gon' Give It To Ya hay Party Up là những ca khúc tiêu biểu nhất của anh. Giới trong ngành xem anh là một nhạc sĩ tài hoa nhưng DMX cũng đã nhiều lần vào tù ra khám, khi thì vì tội trộm cắp, lúc thì vì tội trốn thuế.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký