(AFP) - Anh Quốc : Tang lễ hoàng thân Philip diễn ra ngày 17/04/2021. Lễ tiễn đưa phu quân của nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ được tổ chức trong khuôn khổ gia đình, tại nhà nguyện St George ở lâu đài Edimbourg vào lúc 15 giờ (giờ địa phương). Theo hoàng gia Anh ngày 10/04/2021, sẽ có khoảng 30 người tham dự, trong đó có hoàng tử Harry nhưng vợ là Meghan vắng mặt vì đang mang thai con thứ hai. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng không tham dự buổi lễ để cho "nhiều thân quyến nhất có thể tham dự lễ tang". Anh tổ chức quốc tang công tước Edimbourg cho đến trước ngày đưa tang 17/04.

(Borneo Bulletin) - 260 dự án được ký kết theo sáng kiến ​​kết nối Trung Quốc-Singapore. Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu 09/04/2021, tính đến cuối tháng 3, tổng cộng 110 dự án hợp tác kinh doanh và 150 dự án tài trợ xuyên biên giới đã được ký kết trong khuôn khổ sáng kiến ​​kết nối Trung Quốc-Singapore. Báo cáo của Văn phòng quản lý sáng kiến ​​cho biết giá trị của các dự án hợp tác kinh doanh và tài trợ xuyên biên giới lần lượt là 20,7 tỷ và 13,1 tỷ đô la. Các thỏa thuận ký kết ​​chủ yếu liên quan đến dịch vụ tài chính, hàng không, kho vận, công nghệ thông tin và truyền thông.

(TheJakartaPost) - TT Mỹ Biden và thủ tướng Nhật Suga sẽ bày tỏ quan ngại về nhân quyền tại Trung Quốc. Hãng tin Nhật Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản hôm 10/04/2021 cho biết nhân hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu 16/04 tại Washington, thủ tướng Suga và tổng thống Biden sẽ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trong một tuyên bố chung. Hiếm khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc trong một tuyên bố chung như vậy. Nguồn tin chính phủ Nhật Bản Hai cho biết thêm hai nguyên thủ cũng ​​sẽ nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, nơi căng thẳng đang gia tăng.

(Reuters) - New Delhi phản đối chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ trong vùng đặc quyền kinh tế Ấn Độ. Bộ Ngoại Giao Ấn Độ ngày 09/04/2021 phản đối Hoa Kỳ về vụ một chiến hạm Mỹ đã đi ngang qua vùng đặc quyền kinh tế của Ấn mà không có sự đồng ý. Trong một thông cáo ngày 07/04, Hạm Đội 7 Hoa Kỳ cho biết là khu trục hạm USS John Paul Jones đã “khẳng định các quyền tự do hàng hải” bên trong vùng EEZ của Ấn Độ, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ấn cho rằng các quy tắc của Liên Hiệp Quốc không cho phép đi như vậy mà không có sự đồng ý.

(NHK) - Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc gặp 2+2 trong tháng 04/2021. Tokyo và New Delhi đang sắp xếp một cuộc gặp giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước tại Tokyo trong tháng này. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về cách thức hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề quốc phòng. Nhật Bản và Ấn Độ đã kí một thỏa thuận vào năm 2020 cho phép quân đội hai nước hỗ trợ nhau về thực phẩm và nhiên liệu.

(AFP) - Mỹ : Không có liên hệ nào ở giai đoạn này giữa chứng đông máu và vac-xin Jansen. Cơ Quan Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) ngày 09/04/2021 cho rằng mối liên hệ nhân quả chưa được xác đinh vào thời điểm hiện nay giữa sự hình thành các cục máu đông và việc tiêm vac-xin Jansen của viện bào chế Johnson & Johnson. FDA cũng cho biết đang điều tra về các vụ tình nghi án ở Hoa Kỳ.

(AFP) - Pháp : Số bệnh nhân Covid-19 nặng được điều trị trong các khoa Hồi sức tích cực vẫn không ngừng tăng. Theo số liệu Cơ quan Y tế Pháp công bố chiều tối 10/04/2021, trong vòng 24 giờ có thêm 388 bệnh nhân mới nhập khoa Hồi sức, Chăm sóc tích cực, nâng tổng số này lên thành 5.769, mức cao nhất tính từ ngày 17/04/2020. Bộ trưởng Y Tế Pháp Olivier Véran thông báo mở rộng chiến dịch tiêm chủng kể từ ngày thứ Hai 12/04 : Tất cả những người trên 55 tuổi đều được quyền tiêm ngừa với vac-xin Astra Zeneca hoặc của Johnson & Johnson.

(AFP) - Pháp : Hạ Viện bỏ phiếu xóa nhiều tuyến bay nội địa. Tối 10/04/2021, Hạ Viện Pháp đã bỏ phiếu bỏ các chuyến bay trong trường hợp hành khách có các sự lựa chọn thay thế với lộ trình dưới 2 giờ 30 phút. Đây là một biện pháp mang tính biểu tượng của dự luật Khí hậu, liên quan đến một số tuyến bay nối từ Paris đến các thành phố Nantes, Lyon hay Bordeaux. Hội nghị Công dân về Khí hậu (CCC) đã yêu cầu xóa bỏ các tuyến nay nội địa nếu có tuyến tàu với lộ trình dưới 4 giờ.

(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin công du Israel để bàn về hồ sơ hạt nhân Iran. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính quyền Biden đến Isael, trong khi tại Vienna, Áo diễn ra các cuộc thảo luận giữa Iran và những nước tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015 về cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận. Chuyến công du 2 ngày của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu với cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Israel vào sáng 11/04/2021 tại Tel Aviv. Bộ trưởng Quốc Phòng Israel nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hoa Kỳ để đảm bảo lợi ích sống còn của thế giới và Mỹ, ngăn chặn cuộc đua vũ trang hạt nhân nguy hiểm trong vùng, cũng như bảo vệ Israel.

