« Chúa tể những chiếc nhẫn » và phiên bản phim Xô Viết

Liên Xô từng dàn dựng bộ phim « Chúa tể những chiếc nhẫn » từ năm 1991. Ba mươi năm sau lần phát sóng duy nhất, năm Liên Xô sụp đổ, bộ phim này, với phối cảnh và những hiệu ứng kỹ xảo bằng bìa cứng, tưởng chừng đã biến mất, nay lại xuất hiện trên Youtube, làm nức lòng người hâm mộ J.R.Tolkien ở Nga.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo báo Pháp Le Monde, phóng tác từ « Hiệp hội nhẫn thần - Fellowship of the Ring », phần đầu tiên của bộ truyện nổi tiếng, bộ phim « Khraniteli – Những người canh gác », đã được Liên Xô dàn dựng và cho phát sóng lần đầu vào ngày 13-14/04/1991, trên đài truyền hình Leningrad, nay là Saint-Petersbourg.

Ra mắt công chúng Nga 10 năm trước bộ ba nổi tiếng của đạo diễn Peter Jackson, phim do Liên Xô sản xuất với một ngân sách cực kỳ thấp, vừa « phi lý và quái dị nhưng cũng vừa thần thánh và hoành tráng », báo Anh The Guardian thốt lên như vậy.

« Khraniteli – Những người canh gác » của nữ đạo diễn Natalia Serebryakova là một phiên bản thô sơ và đôi khi khó hiểu về một thế giới « Trung Địa » (Middle-Earth) hư cấu. « Nhiều cảnh quay giống như là một vở kịch hơn là phim truyện », theo như đánh giá của nhiều nhà báo Anh. Nhạc phim, do nhà soạn nhạc Andrei Romanov sáng tác – đồng sáng lập nhóm nhạc rock Aquarium và cũng giữ vai người kể - chẳng ăn nhập với cốt truyện còn làm cho cảm giác vô vị càng thêm thú vị.

Nghệ sĩ Nga, Irina Nazarova, khi trả lời đài BBC nhận định rằng « Khraniteli », chính là hình ảnh của một nước Liên Xô bị tan rã năm 1991. « Trang phục kỳ dị, hóa trang tệ hại, không đạo diễn, không dàn dựng… tất cả những điều đó gợi nhớ lại một đất nước đang bị sụp đổ ».

Một cảnh quay trong phim « Khraniteli – Những người canh gác » do Liên Xô thực hiện, chuyển thể từ bộ ba truyện "Chúa tể những chiếc nhẫn" của nhà văn Anh, J.R.Tolkien. © Ảnh chụp màn hình Youtube

Cũng theo nữ nghệ sĩ Nga, chính điều kiện để thực hiện bộ phim đã thu hút sự chú ý của cô. « Bộ phim được thực hiện mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai. Thời đó, người ta có thể đợi tiền lương trong vòng 6 tháng và chẳng biết làm thế nào để nuôi con. »

Valery Dyachenko, người thủ vai Frodon, trên kênh truyền hình Nga 360° hồi tưởng : « Lúc ấy chỉ có 4 con ngựa để cắm trại người Nazguls, để tạo cảm giác là có đến 8 con, người ta phải chúng đi qua trước ống kính lần thứ hai. »

Kiểm duyệt

Trong vòng 30 năm qua, những người Nga hâm mộ Tolkien lùng sục « Khraniteli » trong đống tư liệu nhưng không tài nào tìm ra. The Guardian nhắc lại rằng ngay từ năm 1954, ít lâu sau khi bộ ba tập truyện « Chúa tể những chiếc nhẫn » được phát hành, mối quan tâm đối với nhà văn Anh đã trỗi dậy ở Nga.

Câu chuyện kể về một liên minh người, thần tiên và người lùn chiến đấu chống lại một thế lực phương đông chuyên chế được cảm nhận như là một câu chuyện ngụ ngôn cuộc xung đột giữa chủ nghĩa cá nhân phương Tây và chủ nghĩa cộng sản toàn trị, dẫn đến việc bộ truyện đã bị chính quyền Xô Viết cấm đoán.

Trong những năm 1960, một phiên bản rút gọn, đặt tên là « Câu chuyện của chiếc nhẫn », bí mật lưu hành tại Liên Xô. Tiếp theo đó là các bản dịch được được phân phối dưới dạng sao chép thủ công, những tác phẩm này được phát tán trái phép dưới dạng in sao lại hay in ronéo.

Phải đợi đến năm 1982, một ấn bản biên soạn lại của « Hiệp hội nhẫn thần » mới chính thức xuất hiện, do Vladimir Muravyov và Andrey Kistyakovsky biên dịch. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều bản dịch về bộ ba truyện này đã được phát hành.

Theo trang mạng World of Fantasy, đây không phải là tác phẩm chuyển thể đầu tiên của Tolkien trên truyền hình Liên Xô. Năm 1985, kênh truyền hình Leeningrad từng phát sóng « Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Bilbo Baggins, Anh chàng Hobbit » (The Fabulous Journey of Mr. Bilbo Baggins, The Hobbit), một bộ phim chuyển thể kinh phí thấp với sự tham gia của các vũ công ba lê của nhà hát vũ kịch Mariinsky ngày nay và một người kể chuyện có râu ria mép đóng vai Tolkien.

Trang mạng này cũng cho biết thêm là năm 1991, một dự án phim hoạt hình được đặt tên là « Kho báu dưới núi », cũng lấy cảm hứng từ tác phẩm của Tolkien đã được khởi động và sau đó bị bỏ dở. Dự án này, giờ chỉ còn lại 6 phút, có sẵn trên mạng.

Riêng với « Khraniteli », tưởng chừng đã biến mất, ngày 27 và 28/03/2021, kênh truyền hình Petersbourg TV-5 đã cho đăng lại trên Youtube. Hai tập phim này đã thu hút gần 850 ngàn lượt người xem trong ngày thứ Ba 06/04.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký