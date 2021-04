Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Nhật Bản tính xả nước nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Trong thông báo ngày 13/04/2021, chính phủ Nhật Bản dự tính đổ 1 triệu tấn nước ô nhiễm trong thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima do động đất gây sóng thần ngày 11/03/2011. Thủ tướng Yoshihide Suga trấn an là « nước sẽ được đổ ra biển sau khi đã chắc chắn là ở mức độ (chất phóng xạ) thấp hơn cả ngưỡng tiêu chuẩn an toàn ». Khoảng 1,25 triệu tấn nước nhiễm độc đang được tích trong hơn một nghìn thùng chứa gần nhà máy điện hạt nhân bị nạn. Ngày 13/04, Seoul lấy làm tiếc về quyết định của Tokyo, còn đối với Bắc Kinh, đây là quyết định « vô trách nhiệm ».

(AFP) - Tổng thống Biden kêu gọi « bình tĩnh » sau vụ một thanh niên Mỹ gốc Phi bị cảnh sát bắn chết. Đêm 13/04/2021, thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota, trải qua đêm giới nghiêm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tập trung trước sở cảnh sát Brooklyn Center, ở ngoại ô Minneapolis, nơi thanh niên gốc Phi, 20 tuổi, bị một cảnh sát rút nhầm súng lục thay vì súng phóng điện và bắn chết vào ngày 11/04 trong một vụ kiểm tra thông thường. Khoảng 40 người đã bị bắt trong đêm 12 rạng sáng 13/04, nhiều cảnh sát bị thương nhẹ khi giải tán đám đông. Vụ tai tiếng mới của cảnh sát xảy ra vào lúc tòa đang xét xử một cảnh sát da trắng ghì cổ khiến George Floyd, một người Mỹ gốc Phi, bị nghẹt thở và qua đời.

(AFP) - Người biểu tình Miến Điện biến lễ hội năm mới thành ngày hành động. Những người phản đối vụ đảo chính nhân ngày đầu lễ hội Thingyan, lễ hội Phật giáo theo âm lịch bắt đầu từ ngày 13 đến 16/04/2021, đã viết các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ lên các bình hoa truyền thống của lễ hội đặt trên các đường phố. Cư dân Rangoon, Monywa, Bago sơn lên bình, hoặc dán lên những tờ giấy mang hàng chữ « Đấu tranh cho dân chủ », « Không bao giờ bỏ cuộc »… hoặc dấu hiệu ba ngón tay của phong trào biểu tình. Người dân Dawei và các thành phố nhỏ của bang Shan, Kachin diễu hành trên đường phố với các bình hoa. Phong trào bất tuân dân sự tiếp tục, dù đến nay đã có ít nhất 710 người thiệt mạng trong đó có 50 trẻ em, khoảng 3.000 người bị bắt.

(AFP) - EU đánh thuế một số hàng nhôm Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu hôm 12/04/2021 loan báo đánh thuế hải quan lên một số hàng nhôm của Trung Quốc, bị cáo buộc bán vào thị trường châu Âu với giá thấp một cách giả tạo. Mức thuế mới dao động từ 19,3% đến 46,7% đối với mặt hàng thép lá. Ủy Ban Châu Âu sẽ tiếp tục điều tra, sau đó việc áp thuế sẽ có giá trị lâu dài. Những nỗ lực trước đây nhằm chấm dứt nạn sản xuất thừa nhôm thép của Trung Quốc không đạt kết quả, dẫn đến việc chính quyền Donald Trump khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh năm 2019.

(AFP) - Nhà in của một tờ báo đối lập Hồng Kông bị phá hoại. Một tờ báo Hồng Kông chỉ trích Bắc Kinh hôm 12/04/2021 tố cáo kèm theo bằng chứng từ camera giám sát, là nhà in của họ đã bị một nhóm người che mặt đập phá. Bốn người đàn ông đột nhập vào xưởng in của Epoch Times từ sáng sớm, quăng những tảng bê-tông lên các thiết bị, đồng thời đe dọa hành hung các nhân viên. Vụ phá hoại diễn ra trong vỏn vẹn hai phút. Tờ báo có quan hệ với Pháp Luân Công cho biết nhà in này từng bị đập phá hồi tháng 11/2019, và những ngày gần đây một số điểm bán của Epoch Times cũng bị quậy phá.

(AFP) - Cắn người hai lần, chó của Biden đi « học tập cải tạo ». Major, chú chó berger Đức khó trị của tổng thống Mỹ hôm 12/04/2021 chuẩn bị rời Nhà Trắng để theo một khóa học nhằm giúp có được phong cách đúng đắn hơn trong tư cách « đệ nhất khuyển ». Phát ngôn viên của phu nhân Jill Biden cho biết khóa học kéo dài vài tuần lễ. Hồi tháng Ba, Major từng bị gởi về quê nhà Delaware sau khi cắn một mật vụ, và khi trở lại Washington lại cắn tiếp một nhân viên khác của Nhà Trắng.

(AFP) - Đại dịch Covid : Pháp có nguy cơ khó ra khỏi phong tỏa vào giữa tháng 5. Hôm nay, với gần 100.000 người chết, và nhất là gần 6.000 bệnh nhân phải điều trị tại các khoa hồi sức, giới y tế lo ngại nước Pháp sẽ khó ra khỏi phong tỏa vào giữa tháng 5 tới. Khoảng 90% số giường hồi sức đã có bệnh nhân, bất chấp số lượng giường được nâng lên thành hơn 8.200 so với 5.000 giường, trước đại dịch. Các bệnh viện buộc phải hủy bỏ hàng loạt kế hoạch điều trị được coi là ít khẩn cấp hơn. Hôm nay và ngày mai, thủ tướng Pháp Jean Castex sẽ bảo vệ trước Quốc Hội kế hoạch duy trì cuộc bầu cử cấp vùng trong tháng 6 tới, với thời hạn chậm lại một tuần. Hơn một nửa thị trưởng, xã trưởng tại Pháp ủng hộ việc duy trì cuộc bầu cử, theo một thăm dò của chính phủ Pháp hôm qua. Về các biến thể virus, nếu như hiện tại vẫn còn là rất hiếm ở Pháp, biến thể P1 Brazil, được biết đến như một biến thể lây lan nhanh hơn, và gây nhiều tử vong hơn, đang khiến các chuyên gia lo ngại. Đối lập yêu cầu ngừng các chuyến bay với Brazil, nơi tình hình đang trầm trọng hơn rất nhiều.

(AFP) - Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị chính quyền đe dọa cưỡng bức đặt nội khí quản. Hôm qua, 12/04/2021, những người ủng hộ ông Navalny cho biết nhà đối lập, tuyệt thực trong nhà tù kể từ ngày 31 tháng 3, có nguy cơ bị cưỡng bức truyền thức ăn bằng đường nội khí quản. Kể từ khi tuyệt thực, nhà đối lập đã giảm 8 kg.

