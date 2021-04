Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Quân đội Miến Điện xả súng vào đoàn người biểu tình chống đảo chính. Hôm nay 15/04/2021, tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai Miến Điện, đội ngũ nhân viên y tế tổ chức biểu tình và bị quân đội nhắm bắn khiến họ phải chạy vào ẩn náu trong một đền thờ Hồi Giáo. Một người qua đường 30 tuổi, sinh sống gần đền thờ, bị trúng đạn vào lưng và thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Theo một bác sĩ tham gia biểu tình, có 6 bác sĩ và y tá đã bị quân đội bắt giữ, một số người khác hiện mất liên lạc.

(Reuters) - Các cuộc thương lượng về hạt nhân Iran tái khởi động trong không khí căng thẳng. Iran và các nước tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015 hôm nay 15/04/2021 họp tại Vienna, Áo. Tổng thống Iran Hassan Rohani tái khẳng định Teheran không hề có ý định sản xuất bom nguyên tử và kêu gọi các nước đã ký thỏa thuận 2015 Iran tôn trọng cam kết. Còn giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, hôm qua tố cáo Mỹ muốn áp đặt điều kiện với Teheran để cứu vãn thỏa thuận và chỉ trích các cường quốc châu Âu hùa theo Mỹ.

(AFP) - Covid-19: Kỷ lục ca nhiễm mới tại Ấn Độ. Theo các số liệu chính thức được bộ Y Tế công bố hôm nay, Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục 200.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Con số ca nhiễm mới mỗi ngày tại quốc gia có 1,3 tỷ dân đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 4. Như vậy Ấn Độ đã trở thành quốc gia đứng hàng thứ hai về số ca nhiễm mới mỗi ngày, chỉ sau Brazil. Trước tình hình này, nhiều ban và vùng lãnh thổ bị dịch nặng nhất đã thi hành các biện pháp hạn chế, thậm chí phong tỏa một phần.

(AFP) - Thế Vận Hội Tokyo vẫn có thể bị hủy. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nhật TBS hôm nay, 15/04/2021, nhân vật số hai của đảng cầm quyền tại nước này, ông Toshihiro Nikai cho rằng Thế Vận Hội Tokyo vẫn có thể bị hủy nếu sự kiện thể thao này khiến dịch Covid-19 lây lan thêm. Do đại dịch, Thế Vận Hội Mùa Hè 2020 đã bị dời lại sang năm nay, trên nguyên tắc sẽ diễn ra từ ngày 23/07 đến 08/08. Theo kết quả các cuộc thăm dò những tháng gần đây, đa số người dân Nhật chống lại việc tổ chức Thế Vận Hội do những nguy cơ về y tế.

(AFP) - Các tập đoàn công nghệ số Trung Quốc cam kết tôn trọng các quy định về cạnh tranh. Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc hôm nay, 15/04/2021, khoảng 20 tập đoàn công nghệ số của nước này, trong đó có Tencent, Baidu và ByteDance, đã cam kết sẽ tôn trọng các quy định về cạnh tranh lành mạnh, sau khi tập đoàn bán hàng trực tuyến Ailbaba bị phạt đến 2,3 tỷ euro do bị xem là lạm dụng thế áp đảo trên thị trường. Cụ thể, Alibaba buộc các thương gia chỉ bán hàng trên các website của tập đoàn này, gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh.

(AFP) - Paris khuyên công dân Pháp rời khỏi Pakistan. Hôm nay, 15/04/2021, đại sứ quán Pháp tại Islamabad đã khuyên các công dân và các công ty Pháp nên tạm rời khỏi Pakisan, do có "những mối đe dọa nghiêm trọng" đối với các lợi ích của Pháp, sau khi xảy ra nhiều vụ biểu tình bạo động chống Pháp kể từ đầu tuần này. Một đảng Hồi Giáo cực đoan vào đầu tuần này đã phong tỏa một phần hai thành phố lớn nhất của Pakistan là Lahore và Karachi, cũng như thủ đô Islamabad để đòi trục xuất đại sứ Pháp. Lý do là vì tổng thống Macron vẫn bảo vệ quyền được vẽ tranh biếm họa giáo chủ Mohamed nhân danh tự do ngôn luận.

(AFP) - Đặc sứ Mỹ về khí hậu đến Thượng Hải bàn về hợp tác Mỹ-Trung trong lĩnh vực môi trường. Theo chương trình nghị sự trong ngày 15/04/2020 John Kerry thảo luận với nhiều quan chức cao cấp Trung Quốc. Chuyến công tác lần này của đặc sứ về khí hậu Mỹ diễn ra một tuần trước hội nghị trực tuyến về khí hậu được tổng thống Biden đề xuất. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh tuy đối thoại với Washington nhưng không quên các đối tác châu Âu : ngày mai chủ tịch Tập Cận Bình sẽ họp qua cầu truyền hình với hai lãnh đạo Pháp và Đức cũng để bàn về các biện pháp khẩn cấp chống hiện tượng Trái Đất đang bị hâm nóng.

(AFP) - Mỹ chuẩn bị thêm các đòn trừng phạt mới nhắm vào Matxcơva. Báo chí tại Washington ngày 14/04/2020 tiết lộ đây sẽ là "đòn trả đũa loạt tấn công mạng nhắm vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và nhắm vào tập đoàn SolarWinds". Phát ngôn viên phủ tổng thống Nga, Peskov trong cuộc họp báo hôm nay cho rằng các đòn trừng phạt kiểu này "không tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thượng đỉnh Joe Biden - Vladimir Putin" như Nhà Trắng đã đề xuất.

(AFP) - Liên hoan phim Venise dành giải thưởng Sư Tử Vàng vinh danh toàn bộ sự nghiệp của đạo diễn Ý Roberto Benigni. Ngày 15/04/2021, ban tổ chức thông báo đây là giải thưởng đặc biệt cho một nhà làm phim đã liên tục cống hiến những tác phẩm ý nhị và khôi hài nhất từ năm 1975 tới nay. Ông được cả thế giới biết đến qua tác phẩm La Vie est belle - La vita è bella (1997), nói về thảm cảnh của người Do Thái dưới Đức Quốc Xã. Trong bộ phim này, Benigni dành cho mình vai một người cha Do Thái cứu đứa con khỏi thế giới đen tối của những trại tập trung. Bộ phim này đoạt Giải Thưởng của Ban Giám Khảo liên hoan Cannes, và thu về ba giải Oscar, trong đó có giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

