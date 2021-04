Điện đàm với lãnh đạo Pháp, Đức, chủ tịch Trung Quốc hứa thực thi cam kết khí hậu

Hôm qua, 16/04/2021, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm ba bên với tổng thống Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong cuộc trao đổi, lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa nhắc lại các cam kết của Bắc Kinh với cuộc chiến khí hậu.

Tuyên bố được ông Tập Cận Bình, người đứng đầu quốc gia phát khí thải số một thế giới, đưa ra ít ngày trước cuộc thượng đỉnh về Khí hậu (22 và 23/04), do Hoa Kỳ tổ chức. Một ngày trước cuộc điện đàm Pháp-Đức-Trung, cơ sở nghiên cứu về môi trường TransitionZero, có trụ sở tại Luân Đôn, công bố dự báo : Bắc Kinh sẽ khó đạt được mục tiêu trung hòa về khí thải vào năm 2060, như chủ tịch Trung Quốc hứa, nếu không cắt giảm đến một nửa lượng phát thải nhiệt điện than trong vòng 10 năm tới.

Cuộc điện đàm tay ba với các lãnh đạo châu Âu của chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong lúc đặc phái viên về Khí hậu Hoa Kỳ, ông John Kerry, đang công du Trung Quốc, để thảo luận về việc chuẩn bị thượng đỉnh Khí hậu.

Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

“Cuộc trường chinh nhằm thực hiện các cam kết về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc ắt hẳn sẽ dài lâu và gian nan hơn cuộc Vạn lý Trường chinh của các đơn vị quân đội của Mao trước đây (trong thời kỳ chiến tranh với quân đội Tưởng Giới Thạch những năm 1930), nhưng Bắc Kinh khẳng định ‘luôn giữ lời’. Trung Quốc đã cam kết xây dựng một nền kinh tế Xanh, với lượng phát thải thấp.

Những lời lẽ nói trên của chủ tịch Trung Quốc trong cuộc đối thoại với tổng thống Pháp và thủ tướng Đức không phải là mới. Chúng được nhắc lại mỗi khi chủ tịch Trung Quốc được hỏi về vấn đề khí hậu, với các yếu tố cụ thể. Hồi năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã cam kết đạt mức trung hòa về khí thải vào khoảng năm 2060, xây dựng một thủ đô hành chính mới, công nghệ cao và tôn trọng môi trường, tại một quốc gia vốn đã đứng đầu về các đập thủy điện, điện gió và pin điện mặt trời. Tuy nhiên, có một điều ít được nhắc đến hơn, đó là Trung Quốc vẫn là một quốc gia, nơi có các vùng đô thị vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào than đá, kể từ năm ngoái các nhà máy điện than đã ồ ạt phát triển trở lại, và nền công nghiệp than đá vẫn tiếp tục tài trợ, xuất khẩu công nghệ đặc biệt sang châu Phi.

Trả lời hãng tin AP, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ gửi đi ‘một thông điệp tích cực’ tại thượng đỉnh Trái đất sắp tới. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc cũng cho biết sẽ không có chuyện tăng tốc tiến trình ra khỏi năng lượng hóa thạch, như mong muốn của quốc tế, đặc biệt là các nước châu Âu. Theo Bắc Kinh, Trung Quốc cũng không đề xuất các biện pháp mới nào được coi là không phù hợp với hiện thực, và với nhu cầu năng lượng của quốc gia một tỉ rưỡi dân cư này.

Về chủ đề này, ông Tập Cận Bình đã nói với các lãnh đạo Pháp và Đức rằng ‘cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một sự nghiệp chung của nhân loại, và không thể được sử dụng như một món hàng để mặc cả, vì các mục tiêu địa chính trị hay được mượn làm bối cảnh để tấn công một số quốc gia khác, hoặc dựng nên các rào cản thương mại’. Đúng là những lời lẽ như trên hay gần như vậy đã được ngành ngoại giao Trung Quốc sử dụng trong cuộc chiến chống Covid, và cuộc điều tra về nguồn gốc của dịch bệnh : một cảnh báo rõ ràng là nhắm vào chính quyền Mỹ”.

Trên Le Monde, chuyên gia về ngoại giao khí hậu Jennifer Tollmann của trung tâm tư vấn châu Âu E3G, nhận định: dụng ý của chính quyền Tận Cận Bình là để chứng tỏ với trong nước là Trung Quốc “không khuất phục trước áp lực của Mỹ”. Còn theo ông Dmitri de Boer, đứng đầu văn phòng NGO môi trường ClientEarth, ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình muốn tái khẳng định, về mặt khí hậu và môi trường, quan hệ của Bắc Kinh với châu Âu là “mạnh mẽ hơn và quan trọng hơn với Mỹ”.

