Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Hoa Kỳ chỉ trích các “các bản án chính trị” ở Hồng Kông. Hôm qua, 16/04/2021, Hoa Kỳ đã lên án việc ngành tư pháp Hồng Kông kết án tù các nhà hoạt động dân chủ tại đặc khu hành chính này, trong đó có chủ tập đoàn truyền thông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), lãnh án 14 tháng tù giam. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng các bản án này đã được tuyên vì “những lý do chính trị”. Ông kêu gọi chính quyền Hồng Kông trả tự do ngay lập tức cho những người “bị cầm tù chỉ vì hành xử các quyền tự do căn bản”. Ông Lê Trí Anh bị tuyên án tù vì vai trò của ông trong việc tổ chức hai cuộc biểu tình lớn vào năm 2019 để đòi dân chủ cho Hồng Kông. Bốn nhà hoạt động khác lãnh án từ 8 đến 18 tháng tù giam và bốn người còn lại lãnh án tù treo.

(AFP) – Nữ hoàng và vương quốc Anh vĩnh biệt hoàng thân Philip. Tang lễ của hoàng thân Philip diễn ra hôm nay 17/04/2021 với số người hạn chế trong phạm vi hoàng gia vì Covid. Hoàng thân qua đời cách đây một tuần ở tuổi 99, đã đạt được ý nguyện không muốn quốc tang trang trọng, nhờ lý do mà ông chưa từng hình dung. Công tước Edimbourg sẽ được chôn cất tại khu vực lâu đài Windsor, nơi ông trút hơi thở cuối cùng sau 73 năm tận tụy phục vụ Anh quốc. Cả nước sẽ dành một phút mặc niệm vào 15 giờ địa phương, lúc khởi đầu tang lễ. Chỉ có 30 người được tham dự, trong đó có đại diện Hải, Lục, Không quân Hoàng gia. Đây cũng là cơ hội hòa giải giữa hai hoàng tử William và Harry khi cô dâu Meghan vẫn ở lại Mỹ, tuy nhiên không đi sát bên nhau sau linh cữu hoàng thân, mà ở giữa là người anh em họ Peter Phillips, từng là cầu nối giữa hai anh em.

(RFI) – Xả súng ở Indianapolis : Biden ra lệnh treo cờ rủ ở Nhà Trắng. Sau vụ xả súng tối thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 16/04/2021 làm 8 người chết và 7 người bị thương, Joe Biden quyết định cho treo cờ rủ ở Nhà Trắng. Sát thủ 19 tuổi đã tự sát sau khi dùng AR-15 nổ súng vào một nhà kho của công ty FedEx, một tuần lễ sau khi ông Biden đưa ra các sắc lệnh nhằm hạn chế vũ khí. Đây là vụ giết người hàng loạt thứ 6 kể từ tháng Giêng tại Mỹ.

(RFI) – Bộ Y Tế Brazil đề nghị phụ nữ dời kế hoạch sinh con vì Covid. Do số lượng phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona tăng cao, đặc biệt là biến chủng Amazon, còn gọi là P1, bộ Y Tế Brazil yêu cầu hoãn lại kế hoạch sinh con như trong thời kỳ bị dịch Zika năm 2016. Khuyến cáo chủ yếu được đưa ra với các phụ nữ còn trẻ. Ở miền bắc Brazil, từ đầu năm nay Covid đã giết hại 80 phụ nữ có thai, bằng số lượng của toàn bộ năm ngoái. Bên cạnh đó, phụ nữ đang mang bầu bị nhiễm Covid có thể bị các biến chứng dẫn đến sinh non.

(AFP) – Cúp bóng đá thế giới 2022: Qatar sẽ chích ngừa toàn bộ cổ động viên. Hôm qua, bộ Ngoại Giao Qatar thông báo nước này đang thảo luận với các nhà sản xuất vac-xin để bảo đảm là toàn bộ các cổ động viên đến xem Cúp bóng đá thế giới 2022 được tiêm ngừa Covid-19. Hiện giờ tại Qatar, số cả tử vong do virus corona đang tăng trở lại, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong kế hoạch chích ngừa Covid-19. Chính quyền Qatar đã buộc phải ban hành trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc.

(AFP) – Philippines tịch thu 200 tấn sò khổng lồ. Hôm nay, 17/04/2021, chính quyền Philippines thông báo đã tịch thu một số lượng kỷ lục 200 tấn sò khổng lồ, gồm những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhất là sò Tridacna gigas, được săn tìm rất nhiều, vì vỏ của nó có thể thay cho ngà voi hiện bị cấm buôn bán trên thế giới. Sò Tridacna gigas có chiều dài có thể lên tới 1,3 m và cân nặng đến 250 kg. Trên thị trường chợ đen, tổng trị giá lượng sò bị tịch thu là gần 25 triệu đôla.

(Reuters) – NASA ký hợp đồng với SpaceX chế tạo phi thuyền lên Mặt Trăng. Theo Washington Post ngày 16/04/2021, NASA đã dành cho SpaceX, công ty của tỉ phú Elon Musk một hợp đồng 2,9 tỉ đô la để chế tạo một phi thuyền nhằm đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng. Công ty Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos và công ty quốc phòng Dynetics bị loại. Đây sẽ là chuyến du hành thăm lại Chị Hằng đầu tiên của Mỹ sau phi thuyền Apollo. Dự án của tỉ phú Musk đã đánh bại người cạnh tranh Bezos, tuy ông chủ tập đoàn Amazon đã liên kết với những tên tuổi Lockheed Martin, Northrop Grumman, Draper. Tỉ phú Bezos cũng là chủ tờ báo Washington Post.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký