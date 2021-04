New Zealand tỏ ý “không thoải mái” với việc tăng cường liên minh tinh báo Five Eyes

Ngoại trưởng New Zealand ngày hôm nay, 19/04/2021 cho biết quốc gia này “không thoải mái” với việc mở rộng vai trò của nhóm Five Eyes, còn gọi là Ngũ Nhãn, một liên minh tình báo bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc và Canada đã bị Trung Quốc chỉ trích gần đây.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bài phát biểu trước Hội Đồng Trung Quốc-New Zealand, một định chế do chính quyền New Zealand tài trợ, ngoại trưởng Nanaia Mahuta cho biết là Wellington luôn tìm kiếm một mối quan hệ ngoại giao có thể đoán trước được trong bối cảnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand.

Đối với ngoại trưởng New Zealand, nước bà thấy cần phải lên tiếng về những vấn đề không đồng ý với Trung Quốc, trong đó có cả những diễn biến tại Hồng Kông và cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Trong các bình luận sau đó với truyền thông được mạng thông tin Newshub của New Zealand đăng tải, bà Mahuta cho biết New Zealand không ủng hộ việc dùng liên minh Five Eyes để ​​“gửi đi thông điệp về một loạt các vấn đề thực ra nằm ngoài phạm vi của Five Eyes”.

Ngoại trưởng New Zealand khẳng định: “Chúng tôi không thoải mái với việc mở rộng phạm vi hoạt động của Five Eyes”.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích liên minh Five Eyes, sau khi năm thành viên đưa ra một tuyên bố chung về cách đối xử với các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Hồng Kông vào tháng 11.

Tháng Ba vừa qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn tố cáo: “Five Eyes đã thực hiện các bước phối hợp để chống lại Trung Quốc”, sau khi Úc và New Zealand ra tuyên bố chung về Tân Cương.

Trong hai nước lớn ở vùng Châu Đại Dương, Úc trong thời gian gần đây đã bị Trung Quốc tấn công nhiều hơn so với New Zealand, cả về chính trị, ngoại giao lẫn kinh tế. Quan hệ Canberra-Bắc Kinh đặc biệt căng thẳng kể từ năm ngoái 2020 sau khi Úc vận động hành lang cho một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 xuất xứ từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Trong khi đó thì Trung Quốc và New Zealand đã nâng cấp một hiệp định thương mại tự do vào tháng Giêng vừa qua, khi các bộ trưởng Thương Mại đã tổ chức một cuộc gặp mà ngoại trưởng New Zealand đánh giá là “mang tính xây dựng”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký