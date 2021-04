Quảng cáo Đọc tiếp

(Le Monde) - Hoa Vi bị cáo buộc làm gián điệp ở Hà Lan - Theo một báo cáo được nhật báo "De Volkskrant" tiết lộ ngày 17/04/2021, tập đoàn viễn thông Trung Quốc đã truy cập được vào dữ liệu của mạng di động của KPN và các cuộc trò chuyện cựu thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende (2002-2010), cũng như các thành viên trong chính phủ của ông. Tờ báo dựa trên một báo cáo vẫn được giữ bí mật kể từ năm 2010. Kết luận của báo cáo đặc biệt “nhạy cảm” vì sự kiện nói trên có thể “đe dọa nghiêm trọng” sự tồn tại của mạng KPN Mobile, vào thời điểm đó có 6,5 triệu người đăng ký. KPN đã sử dụng công nghệ của Hoa Vi từ năm 2009 và sáu nhân viên Trung Quốc đã làm việc tại trụ sở chính của công ty ở La Haye.

(AFP) – Tokyo hối thúc Miến Điện thả một nhà báo người Nhật. Theo lời phát ngôn viên đại sứ quán Nhật Bản, nhà báo độc lập Yuki Kitazumi bị bắt hôm Chủ Nhật 18/4/2021 và đã bị chuyển từ đồn cảnh sát đến nhà tù Insein, nổi tiếng dành để giam giữ tù chính trị. Hiện nhà báo này vẫn chưa bị kết tội và các nhà ngoại giao vẫn đang vận động để có thể tiếp xúc với người này ở trại giam. Đây cũng là lần thứ hai nhà báo độc lập người Nhật này bị bắt kể từ sau vụ đảo chính. Tại Miến Điện, giới báo chí thường là mục tiêu bị lực lượng an ninh tấn công vào lúc chính quyền tìm cách kiểm soát thông tin bằng cách siết chặt truy cập Internet hay thu hồi giấy phép hoạt động một số truyền thông Miến Điện

(AFP) - New Zealand và Úc khai trương hành lang du lịch giữa hai nước. Sau 400 ngày bị cô lập và chia cách vì Covid-19, Úc và New Zealand đã khai trương điều được gọi nôm na là “bong bóng” du lịch tập hợp hai nước vào ngày hôm nay 19/04/2021. Cách mở hành lang hàng không riêng nối liền hai nước, cho phép đi lại mà không cần phải kiểm dịch khi đến nơi, sẽ giúp đoàn tụ các gia đình bị ly tán kể từ khi biên giới bị đóng cửa. Trước đại dịch, người Úc chiếm tỷ lệ lớn nhất (40%), trong số khách du lịch nước ngoài đến New Zealand, với khoảng 1,5 triệu lượt vào năm 2019.

(AFP) – Pháp: Tổng thống Macron tăng cường các biện pháp an ninh. Một năm trước bầu cử tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron viếng thăm thành phố Montpellier tại miền nam trong ngày 19/04/2021. Đây là dịp để nguyên thủ Pháp bảo vệ chính sách an ninh đang bị cánh hữu chỉ trích là « mờ nhạt ». Elysée thông báo tuyển dụng thêm 10.000 nhân viên trong ngành từ nay đến cuối nhiệm kỳ của tổng thống Macron.

(AFP) – Chống Covid-19: Vi phạm lệnh « cách ly » tại Pháp bị phạt 1500 euro. Paris ngày 19/04/2021 thông báo mức phạt 1.500 euro nhắm vào những hành khách từ Brazil, Achentina, Chilê hay Nam Phi vào Pháp nếu vi phạm lệnh tự cách ly trong 10 ngày. Chính phru huy động cảnh sát và hiến binh kiểm tra các đối tượng cần theo dõi. Biện pháp cách ly được áp dụng kể từ hôm nay nhằm đối phó với các loại virus biến thể. Theo một số nguồn tin thông thạo biện pháp này có thể sẽ được mở rộng đến các hành khách từ Ấn Độ vào Pháp.

(AFP) – Chính quyền Mỹ chuẩn bị quyết định cho sử dụng trở lại vac-xin của tập đoàn Johnson&Johnson. Trả lời đài truyền hình ABC hôm Chủ Nhật 18/04/2021 cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci cho biết sẽ có thông cáo rõ ràng về việc sử dụng thuốc này trước ngày Thứ Sáu 23/04/2021. Tuần trước vac-xin này đã tạm bị ngưng sử dụng tại Mỹ do phát hiện 6 trường hợp bị đông máu.

(AFP) - Phi vụ đầu tiên của trực thăng Ingenuity trên Sao Hỏa. Cơ quan không gian NASA của Mỹ sáng ngày 19/04/2021 thông báo trực thăng Ingenuity thực hiện chuyến bay thử đầu tiên trên Hành Tinh Đỏ. Những hình ảnh đầu tiên được thu qua ống kính của tàu thám hiểm Perseverance cho thấy trực thăng bay ở độ cao 3 mét trước khi đáp xuống Sao Hỏa.

(AFP) – 12 câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu khai trương “Super League”, đối thủ cạnh của Champions League. Vào hôm qua, 18/04/2021, Thông cáo thành lập giải đấu này được công bố tối hôm qua, 18/04/2021 có chữ ký của 12 câu lạc bộ bóng đá lớn của Châu Âu, bao gồm 6 đội Anh (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham), ba đội Ý (AC Milan, Inter Milan, Juventus) và ba đội Tây Ban Nha (Atlético Madrid, Real Madrid và FC Barcelona). Sẽ có ba câu lạc bộ khác được mời. Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu UEFA, định chế tổ chức Champions League, đã đe dọa trừng phạt các câu lạc bộ tham gia Super League.

