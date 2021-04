Nga trả đũa, trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc

Chủ Nhật 18/04/2021 Nga thông báo đưa 20 nhân viên xứ quán Cộng Hòa Séc tại Matxcơva vào danh sách những « người không được hoan nghênh ». Hành động này nhắm đáp trả Praha trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là người của cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Các hành động ăn miếng trả miếng nói trên diễn ra trong bối cảnh tinh thần bài Nga dâng cao tại Cộng Hòa Séc từ nhiều năm qua.

Thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Cộng Hòa Séc tại Matxcơva, Vitezslav Pivonka, lên để phản đối quyết định của Praha trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga, gọi đó là « một hành động không hữu nghị ». Matxcơva lên án Praha đã đưa ra những cáo buộc « không có cơ sở và chứng cớ ».

Phía Nga đáp trả mạnh tay hơn qua quyết định trục xuất đến 20 nhà ngoại giao của Séc. Những người liên quan « phải rời khỏi lãnh thổ Nga trước cuối ngày Thứ Hai 19 tháng Tư 2021 ».

Ngoài ra, hãng tin Pháp AFP trích dẫn một nguồn tin thông thạo tại Nga nêu lên yếu tố Hoa Kỳ trong căng thẳng lần này giữa Matxcơva và Praha. Theo nguồn tin này, để « ghi điểm với Washington, Cộng Hòa Séc còn mạnh tay hơn cả Mỹ » về những hành động thù nghịch nhắm vào nước Nga.

Cách nay hai hôm Praha khẳng định có những « bằng chứng không thể chối cãi » về trách nhiệm của cơ quan tình báo nga GRU trong vụ nổ một kho chứa đạn dược ở Vrbetice, phía đông nam Cộng Hòa Séc, hồi năm 2014 làm hai người chết. Cảnh sát đang truy tìm hai người mang hộ chiếu Nga bị cho là có trách nhiệm trong vụ nổ nói trên. Hai nhân vật này được cho là có liên quan luôn cả đến vụ đầu độc hai bố con Serguei Skripal tại Luân Đôn hồi 2018. Ông Skripal từng là nhân viên của GRU tị nạn tại Vương quốc Anh và đã bị ám sát hụt bằng chất độc Novitchok .

Tại thủ đô Praha chiều qua khoảng một trăm người biểu tình trước tòa đại sứ Nga, ném sốt cà chua vào tòa nhà và phô trương những biểu ngữ đòi công lý cho hai người thiệt mạng tại nhà máy đạn dược Vrbetice cách nay gần 7 năm. Bộ trưởng Công Nghiệp, Harel Havlicek cho biết « về lý do an toàn và an ninh », khó có thể tin rằng một tập đoàn Nga được phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Cộng Hòa Séc.

Về phản ứng quốc tế trong căng thẳng ngoại giao giữa Matxcơva với Praha, chính quyền Luân Đôn ngay chiều 18/04/2021 tuyên bố ủng hộ « đồng minh Séc » và nhấn mạnh « tình báo Nga sẵn sàng đi xa đến mức độ nào để thực hiện những chiến dịch nguy hiểm và có ác ý » nhắm vào quyền lợi của châu Âu. Tuần trước, bộ Ngoại Giao Anh yêu cầu đại sứ Nga tại Luân Đôn trả lời về những « hành vi thù nghịch » do Matxcơva giật dây. Cụ thể hơn, Anh Quốc quy trách nhiệm cho Nga đã tiến hành nhiều vụ tấn công trên mạng và tăng quân tại biên giới với Ukraina.

