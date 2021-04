Covid-19 : Dịch bùng phát dữ dội, Anh Quốc đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ

Chính phủ Anh ngày 19/04/2021, thông báo cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ Ấn Độ, do đại dịch Covid-19 tái bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, những người định cư ở Anh vẫn được phép vào, và phải tự trang trải các khoản phí cách ly.

Theo AFP, Bộ trưởng Y Tế, Matt Hancock, nói rõ là 103 ca nhiễm biến thể Ấn Độ đã được xác định tại Vương quốc Anh. « Phần lớn có liên hệ đến những chuyến đi quốc tế và đã được xác định qua xét nghiệm ngay tại cửa khẩu ».

Tại Nghị viện, ông Hancock tuyên bố, sau khi đã phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu nhằm xác định xem biến thể mới này có những « đặc điểm đáng lo » như kháng vac-xin hay không, chính phủ Anh « buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn nhưng mang tính sống còn khi đưa Ấn Độ vào danh sách đỏ ». Quyết định cấm này có hiệu lực kể từ sáng thứ Sáu, 23/4/2021. Mọi công dân Anh và Ailen khi về nước buộc phải chấp nhận cách ly 10 ngày tại một khách sạn, chi phí tự trả.

Ấn Độ : Nguy cơ thiếu dưỡng khí

Quyết định của chính phủ Anh được đưa ra trong bối cảnh tại Ấn Độ, dịch bệnh tái bùng phát dữ dội. Hôm qua, 19/4 cả nước có 273.810 người nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ. Đây là ngày thứ năm liên tiếp, Ấn Độ, có 1,3 tỷ dân, ghi nhận có hơn 200 ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày, thay vì con số 9.000 người vào đầu tháng 2/2021. Như vậy, tính đến đầu mùa dịch đến nay, Ấn Độ đã có hơn 15 triệu người nhiễm bệnh.

New Dehli là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 25 ngàn ca bệnh mới thường nhật, bệnh viện bị quá tải, có nguy cơ « vỡ trận ». Tình hình tương tự tại nhiều thành phố lớn khác. Nhiều bệnh viện có nguy cơ thiếu thuốc và dưỡng khí cho việc điều trị.

Lệnh phong tỏa hiện được ban hành tại New Dehli và nhiều nơi khác ở Ấn Độ. Tham vọng chích ngừa cho toàn dân của chính phủ cũng bị hạn chế do thiếu nguồn dự trữ vac-xin. Tính đến thứ Bảy, 17/4, cả nước chỉ mới có được 117 triệu người được tiêm ngừa. Trong hoàn cảnh này, chính quyền New Dehli cho biết sẽ dùng đến vac-xin Sputnik V của Nga, đồng thời hạn chế xuất khẩu một số loại vac-xin khác để đáp ứng nhu cầu to lớn ở trong nước.

