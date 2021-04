Điện ảnh: Lễ trao giải Oscar 2021 có gì mới ?

Đêm Chủ Nhật 25/04/2021 sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 93. Đây là lần thứ nhì mùa Oscar mở ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, kèm theo đó là một số những thay đổi trong cách tổ chức.

Khác với thông lệ, lễ trao giải Oscar mùa Covid-19 không diễn ra trong một nhà hát, mà lại được tổ chức tại một sân ga. Nhà ga Union Station tại trung tâm Los Angeles đủ rộng để bảo đảm khoảng cách an toàn cho mỗi vi khách mời. Cũng vì virus corona mà các đoàn làm phim của châu Âu không sang được Mỹ, cho nên ban tổ chức dự trù hai địa điểm tại Luân Đôn và Paris dành riêng cho các ngôi sao điện ảnh và đoàn phim của châu Âu tham gia đêm Oscar 2021.

Nomadland, ngôi sao đang lên

Về những bộ phim được xướng tên trên bảng vàng, giới trong ngành dự báo Nomadland của nữ đạo diễn gốc Trung Quốc Chloe Zhao (Triệu Đình) có nhiều triển vọng ra về với nhiều pho tượng vàng hơn cả. Marc Malkin của báo Variety thận trọng cho rằng « 2021 là một năm khác thường » biết đâu đây là cơ hội cho một bộ phim « khác người ».

Nomadland là một tác phẩm không hẳn thuộc thể loại road movie, cũng chẳng hoàn toàn thuộc dòng phim tình cảm xã hội hay cao bồi viễn Tây nước Mỹ, mà cũng không hội tụ đủ tiêu chuẩn của một bộ phim tài liệu. Nhưng cũng có thể nói Nomadland tiêu biểu cho tất cả những dòng điện ảnh đó. Chính vì thế mà nhiều người đang đánh cược vào bộ phim này của đạo diễn Triệu Đình. Năm nay chưa đầy 40 tuổi, sinh ra tại Trung Quốc, Chloe Zhao đang làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh quốc tế, như ghi nhận của Peter Hammond, trên trang mạng chuyên về điện ảnh Deadline.

Đối thủ nặng ký nhất của Nomadland là phim The Trial of the Chicago 7: Câu chuyện diễn ra nhân đại hội của đảng Dân Chủ năm 1968 tại Chicago. Đảng này chuẩn bị chỉ định ứng cử viên tổng thống. Đó là thời điểm diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, phản đối chính sách của tổng thống Johnson … Giới phê bình đồng loạt cho rằng với một đề tài mang tính thời sự về tình hình chính trị Mỹ, đạo diễn Aaron Sorkin gần như là người duy nhất có thể đe dọa pho tượng vàng của Chloe Zhao.

Pháp không hẳn vắng mặt trong đêm trao giải Oscar lần này: The Father của đạo diễn Florian Zeller được đề cử tranh sáu giải thưởng. Trong đó có giải dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất do Anthony Hopkins nhập vai người cha bị mất trí nhớ. Zeller, 41, tuổi đã chinh phục Hollywood. Là một tác giả đã thành danh trên sân khấu với nhiều vở kịch, nay ông phiêu lưu vào thế giới điện ảnh và đã nhận được nhiều lời khen. The Father từng là một vở kịch trước khi được tác giả dựng thành phim.

Trước khi đến với nghệ thuật sân khấu và các trường quay, Florian Zeller từng là sinh viên rồi giáo sư trường Khoa Học Chính Trị Paris.

