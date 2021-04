Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Jakarta xác nhận tàu ngầm của Hải Quân Indonesia, KRI Nanggala 402 đã bị « đắm ». Một số mảnh vỡ được cho là từ chiếc tàu ngầm nói trên đã được tìm thấy hôm nay 24/04/2021, và một vết dầu loang được phát hiện tại địa điểm mà trên nguyên tắc chiếc KRI Nanggala đang hoạt động. Tàu ngầm của Hải Quân Indonesia đã mất tích cách nay bốn ngày. Dự trữ oxy được ước tính tương đương với 72 tiếng đồng hồ không đủ để bảo đảm sinh mạng cho 53 thủy thủ trên tàu.

(AFP) – Mỹ tăng cường phương tiện để chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan. Ngày 23/04/2021, Lầu Năm Góc thông báo điều thêm hai oanh tạc cơ B-52 đến vùng Vịnh và triển hạn công tác của hàng không mẫu hạm USS Eisenhower. Theo phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ John Kirby, các biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh trong giai đoạn liên quân quốc tế rút khỏi Afghanistan. Washington không loại trừ khả năng huy động thêm các phương tiện khác trong mục tiêu rút 2.500 quân nhân Mỹ và 16.000 cộng tác viên trong xã hội dân sự, cùng trang thiết bị của Mỹ ra khỏi quốc gia Nam Á này. Tuần trước tổng thống Biden cam kết đưa hết lính Mỹ « về nhà » trước ngày 11/09/2021, chấm dứt 20 năm cuộc chiến Afghanistan.

(AFP) - Mỹ lo ngại trước tình hình « bạo động gia tăng » tại Jérusalem. Cách nay 2 ngày xảy ra xung đột giữa cộng đồng Do Thái cực hữu và người Palestine, hơn 120 người bị thương. Trong đêm 23/04/2021 xung đột lại xảy ra tại Jerusalem và Cisjordanie. Hàng trăm người Palestin đương đầu với lực lượng an ninh Israel. Cùng lúc tại đường biên giới Israel và dải Gaza, hàng chục quả rocket từ lãnh thổ Palestine đã bắn về phía Israel. Không quân Israel đã phản công ngay.

(AFP) - Covid-19: New Zealand tạm ngưng các chuyến đi lại với bang Tây Úc. Chính phủ New Zealand vừa thông báo là hôm qua, 23/04/2021, đã tạm ngưng các chuyến đi giữa nước này với bang Tây Úc (Western Australia), sau khi xuất hiện một ca nhiễm Covid-19 ở bang này. Hạn chế này không có liên quan đến các bang khác của Úc. Hôm 18/04, New Zealand và Úc đã quyết định cho phép người dân đi lại giữa hai nước mà không cần cách ly bắt buộc.

(AFP) - Tổng thống Biden điện đàm với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước khi công nhận nạn diệt chủng người Armenia. Hôm qua, 23/04/2021, tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với tổng thống Recep Tayyip Erdogan trước khi chính thức công nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra nạn diệt chủng người Armenia. Mặc dù đã có áp lực của cộng đồng người Armenia ở Mỹ trong suốt nhiều năm qua, chưa có một tổng thống nào của Hoa Kỳ dám công nhận nạn diệt chủng Armenia, vì sợ làm mất lòng Ankara, đồng minh thân cận của Washington và cũng là một thành viên của khối NATO. Armenia vẫn thẩm định có đến một triệu rưỡi người của họ bị quân của Đế Chế Ottoman thảm sát trong thời gian Thế Chiến Thứ Nhất. Mỗi năm, đến ngày 24/04, họ vẫn tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng này.

