Covid-19: Kỷ lục ca nhiễm trong ngày trên thế giới, chủ yếu do dịch bùng phát ở Ắn Độ

Hai mươi tư giờ qua được ghi nhận là kỷ lục về số ca dương tính với virus gây bệnh Covid-19, với gần 900.000 ca nhiễm mới trên toàn cầu. Lý do chủ yếu là mức độ dịch bệnh nghiêm trọng tại Ấn Độ.

Theo thống kê của AFP, hơn 340.000 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Ấn Độ, tức hơn một phần ba số ca nhiễm toàn cầu. Trước các bệnh viện của nhiều thành phố lớn, những đoàn người dài xếp hàng chờ được nhập viện. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, khiến chính quyền vùng thủ đô New Delkhi phải triển hạn phong tỏa thêm một tuần.

Vùng thủ đô với 20 triệu cư dân này là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do dịch bệnh. New Delhi buộc phải phong tỏa từ đầu tuần để giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế, đang phải đối mặt với tình trạng thiết hụt ô-xy nghiêm trọng. Theo Reuters, hôm qua, 24/04/2021, chính quyền trung ương đã triển khai nhiều phi cơ và tàu quân sự để vận chuyển ô-xy đến các bệnh viện ở New Delhi.

Ấn Độ bên bờ vực « khủng hoảng nhân đạo », Mỹ thông báo khẩn trương hỗ trợ

Trong 7 ngày gần đây, Ấn Độ có thêm tổng cộng hơn 2 triệu ca nhiễm mới, tăng 58% so với tuần trước, theo số liệu tổng hợp của AFP. Số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ tiếp tục gia tăng, với 2.624 người chết, theo số liệu của chính quyền. Theo ông Ashish Jha, hiệu trưởng trường Y tế công, Đại học Brown, bang Rhode Island, Hoa Kỳ, quốc gia 1,3 tỉ dân đang trên bờ vực của một « cuộc khủng hoảng nhân đạo ». Vị chuyên gia này cũng dẫn lại số liệu của chính quyền Ấn Độ, về mức độ tử vong khoảng 2.000 người một ngày. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia cho rằng con số người chết thực sự phải cao hơn từ 5 cho đến 10 lần.

Lo ngại về tình hình Ấn Độ, hôm qua, Nhà Trắng thông báo sẽ triển khai nhanh chóng các hỗ trợ bổ sung cho chính quyền Ấn Độ và nhân viên ngành y nước này.

