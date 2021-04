Liên Âu sẵn sàng đón du khách Mỹ đã được tiêm chủng

Khách du lịch đến từ Hoa Kỳ sẽ được phép nhập cảnh Liên Hiệp Châu Âu (EU) trong vài tháng tới đây với điều kiện lđã được tiêm vac-xin chống lại Covid-19. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu ngày 25/04/2021 đã xác định như trên, nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho nhật báo Mỹ The New York Times, bà Ursula von der Leyen giải thích: “Theo những gì tôi được thấy, Mỹ đã sử dụng vac-xin đã được Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu [EMA] phê duyệt… Điều đó sẽ cho phép tự do di chuyển và đi vào Liên Hiệp Châu Âu”.

Đối với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, “27 quốc gia thành viên Liên Âu sẽ chấp nhận vô điều kiện tất cả những người được tiêm vac-xin đã được EMA chấp thuận”.

Hiên nay, Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu đã phê duyệt nhiều loại vac-xin đang được sử dụng ở Hoa Kỳ như Moderna, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson.

Bà von der Leyen không nêu thời gian biểu cụ thể, nhưng theo New York Times, các quy định mới có thể được đưa ra sớm nhất là vào mùa hè năm nay, khi việc tiêm chủng ngày càng gia tăng trên khắp thế giới.

Sau khi ghi nhận những “tiến bộ to lớn” trong vấn đề tiêm chủng phòng Covid-19 tại Hoa Kỳ, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu lưu ý rằng nước Mỹ đang trên đường tiêm chủng cho 70% số dân đã trưởng thành vào giữa tháng Sáu. Theo bà, việc tái lập quyền tự do đi lại sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch tễ học, và hiện thời, tình hình đang được cải thiện ở Hoa Kỳ, cũng như ở Liên Hiệp Châu Âu, bà nói thêm.

Đại dịch Covid-19 đã tàn phá ngành du lịch trên lục địa châu Âu, với việc nhiều quốc gia đóng cửa biên giới đối với các hoạt động du lịch bị cho là không thiết yếu.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Hy Lạp - quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thu nhập từ du lịch - cho biết du khách từ EU và năm quốc gia khác sẽ được miễn kiểm dịch bắt buộc khi đến nơi, miễn là họ đã được tiêm vac xin chống lại Covid-19 hoặc cung cấp một xét nghiệm âm tính với virus corona.

Về phần mình, Liên Hiệp Châu Âu đang xem xét việc thiết lập một loại hộ chiếu y tế, có thể được áp dụng vào mùa hè này để đi lại trong biên giới châu Âu.

Pháp: Trường học thận trọng mở lại sau ba tuần phong tỏa

Sau ba tuần đóng cửa để kềm hãm đà lây lan của dịch Covid-19, chính quyền Pháp đã cho mở cửa lại các trường học kể từ hôm nay, 26/04/2021.

Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh vẫn còn phức tạp, vào hôm nay, chỉ có các trưởng tiểu học và mẫu giáo là được mở lại, trong lúc các trường cấp hai và cấp ba phải chờ đến ngày 03/05 tới đây.

Khi quyết định cho mở lại các trường học, chính quyền đã cho áp dụng một chế độ xét nghiệm được tăng cường đáng kể, cũng như một quy trình bảo đảm an toàn sức khỏe rất nghiêm ngặt, có nguy cơ khiến nhiều lớp học sẽ phải đóng cửa nếu có học sinh bị nhiễm.

Mục tiêu mà chính quyền đặt ra là cầm cự được trong vòng 10 tuần lễ trước khi năm học kết thúc, sao cho việc mở lại các trường lớp không làm cho tình hình dịch bệnh, vốn vẫn ở mức cao, nghiêm trọng thêm.

