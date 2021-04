Covid-19 : New York mở chiến dịch phục hồi ngành du lịch

Vào lúc Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng tiếp đón những du khách Mỹ đã được tiêm chủng, thì chính quyền thành phố New York cuối tuần qua cũng đã có một động thái mà giới chuyên ngành đánh giá là lạc quan có chừng mực. Sau khi mở lại một số địa điểm văn hóa, kể cả các rạp chiếu phim, New York nay phát động một chiến dịch lớn nhằm khôi phục từng bước ngành du lịch.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trước khi có đại dịch Covid-19, New York luôn nằm trong danh sách 10 thành phố thu hút nhiều du khách nước ngoài nhất trên thế giới. Theo cơ quan nghiên cứu thị trường EuroMonitor trụ sở tại Luân Đôn, thì trong hai năm liền (2017-2018) New York đứng hàng thứ 8 với 13,6 triệu du khách ngoại quốc, tức bằng gần một nửa so với Hồng Kông (hạng nhất) với 29,2 triệu lượt khách hay Bangkok (hạng nhì) với 24,7 triệu. Thế nhưng trái với các thành phố như Dubai, Singapore, Macao hay Hồng Kông, New York lại có một lượng du khách "nội địa" rất hùng hậu.

Thật vậy, trên tổng số 66 triệu khách hàng năm ghé thăm thành phố New York (chủ yếu là Manhattan), chỉ có khoảng một phần tư đến từ nước ngoài, tuyệt đại đa số còn lại là khách Mỹ đến từ các tiểu bang khác và đa số khách cho biết là ngoài tham quan và mua sắm, họ đến New York để xem bảo tàng và biểu diễn nhạc kịch trên sân khấu Broadway. Điều đó giải thích vì sao trong kế hoạch phục hồi ngành du lịch theo từng giai đoạn, chính quyền thành phố New York đầu tiên hết nhắm vào việc thu hút trở lại thành phần "khách nội địa", đến từ các bang khác trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.

30 triệu đô la để phục hồi các hoạt động du lịch

Mang tên là "New York City Reawakens" (New York thức tỉnh trở lại), chiến dịch khôi phục ngành du lịch sẽ được tung ra đầu tháng 06/2021, kế hoạch này đã nhận được 30 triệu đô la tiền tài trợ nhờ vào sự hợp tác giữa Tòa thị chính và Sở du lịch thành phố New York. Sự kiện thành phố này chịu đặt lên bàn một tấm "ngân phiếu" khổng lồ với "7 con số không" là điều chưa từng thấy, vì từ trước tới nay New York không cần phải quảng cáo mà vẫn thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về. Ngay cả những ai chưa từng đến Manhattan vẫn hình dung ra được thành phố này trong tâm trí, bởi vì hình ảnh của New York với biệt danh "Thành phố không bao gIờ ngủ" luôn xuất hiện qua phim ảnh, sách báo, truyền hình hay trên các mạng xã hội.

Theo lời ông thị trưởng Bill de Blasio, thành phố New York phát động chiến dịch "NYC Reawakens" trước hết là để nhắm vào du khách Mỹ, rồi tiếp theo sau là du khách quốc tế, chừng nào tình hình dịch Covid-19 đã được khống chế và cho phép người dân các nước tự do di chuyển, dễ dàng đi lại. Theo kịch bản lạc quan nhất, thành phố New York hy vọng tìm lại khách du lịch quốc tế ở mức "bình thường" trong ba năm nữa, tức là vào đầu năm 2024. New York cần chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn kế tiếp, mở cửa tiếp đón những du khách quốc tế nào đã được chích ngừa.

Hộ chiếu vac-xin cho tới giờ này vẫn là biện pháp "khả thi" nhất trong mắt các cơ quan chức năng ở bang New York, khi phải đón hàng triệu lượt du khách đến từ phía bên kia hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nhờ vào chiến dịch tiêm chủng đại trà, thành phố New York đã nhanh chóng phục hồi được lòng tin của giới doanh nhân, thương gia đi Mỹ vì công việc, và dĩ nhiên bước tiếp theo vẫn là khôi phục các ngành nghề nhằm phục vụ thành phần du khách đến New York để tham quan, giải trí.

New York : "tái ngộ bạn hữu" hay "xôm tụ gia đình"

Còn theo lời ông Fred Dixon, giám đốc Sở Du lịch thành phố New York, chiến dịch này sẽ được triển khai trên hệ thống truyền thông và đồng thời trên các mạng xã hội. Đối tượng ưu tiên vẫn là thành phần du khách Mỹ có bạn bè hay bà con đang sống ở New York. Chiến dịch thông tin quảng cáo sẽ nhấn mạnh đến khía cạnh tình cảm trong các chuyến đi "tái ngộ bạn hữu" hay là "xôm tụ gia đình". Sau đó nữa, thông tin sẽ được mở rộng sang nhiều đối tượng khác.

Mặc dù hiện giờ, việc đi lại vẫn còn một số hạn chế tùy theo quy định của từng bang, nhưng nhìn chung việc di chuyển trên lãnh thổ Hoa Kỳ tương đối thuận lợi hơn so với Liên hiệp châu Âu do đà tiêm chủng ở châu Âu vẫn còn chậm và còn quá nhiều chênh lệch giữa các quốc gia thành viên. Còn tại Mỹ, người đã được chích ngừa có thể bắt đầu đi du lịch trở lại miễn là họ tuân thủ một số biện pháp phòng ngừa như đeo khẫu trang và tôn trọng giãn cách xã hội.

Theo số liệu chính thức của Sở Du lịch New York, trước khi có đại dịch Covid-19, ngành du lịch đã tạo ra 400.000 việc làm. Dĩ nhiên là các công việc này cũng như các tiệm ăn, cửa hàng buôn bán không thể được phục hồi một sớm một chiều, nhưng chính quyền thành phố vẫn hy vọng trong vòng ba năm tới, tạo lại nhiều hoạt động gần giống với mức bình thường cách đây hai năm. Năm 2019 lại lập kỷ lục với tổng cộng 66,6 triệu khách ghé thăm New York. Một năm sau đó, lượng du khách đã giảm hơn hai phần ba từ 66 triệu du khách xuống còn 22 triệu người tham quan.

Cả chục tỷ đô la để tân trang thành phố New York

Vấn đề là thành phố New York trước khi có đại dịch, đã đầu tư rất nhiều vào việc tân trang cơ sở hạ tầng cũng như để bảo tồn các di sản kiến trúc mà vẫn chưa có khả năng thu hồi vốn. Công trình mở rộng Trung tâm Hội nghị quốc tế Javits Center lên tới 1,2 tỷ đô la, trong khi quá trình tái tạo và nâng cấp sân bay La Guardia đạt tới mức kỷ lục 8 tỷ đô la. Còn ở trung tâm thành phố, các khu vực tài chính tập trung nhiều công ty kinh doanh, bảo hiểm, ngân hàng đã bị bỏ trống trong hơn 13 tháng, đa số các nhân viên tiếp tục làm việc từ xa, khiến cho toàn bộ các ngành dịch vụ có liên quan như hàng quán, cà phê, tiệm ăn, khách sạn, phòng thể dục... đều bị tê liệt, thậm chí một số phải đóng cửa luôn.

Mặc dù New York đã cho phép mở lại một số sinh hoạt giải trí trong đó có các rạp chiếu phim hay các trận thi đấu thể thao được tổ chức với số khán giả hạn chế, New York nhìn chung vẫn còn thiếu những yếu tố hấp dẫn nhất để thuyết phục du khách trở lại. Điển hình là chương trình nhà hát lớn Metropolitan Opera cũng như hàng chục nhà hát với trên 500 chỗ ngồi, từng làm nên uy tín của hệ thống sân khấu Broadway. Theo dự kiến, các sân khấu chỉ hoạt động vào mùa thu năm nay, nhưng Sở Du lịch thành phố hy vọng là Broadway sẽ được mở lại sớm hơn nữa.

Trong bối cảnh đó, dù có lạc quan cách mấy, giới chuyên ngành vẫn đánh giá rằng : phải đợi đến năm 2023, New York mới hy vọng tìm lại được mức có thể chấp nhận được là khoảng 65 triệu khách du lịch và tính từ năm 2024 trở đi, số lượng người ghé thăm New York sẽ đạt mức đáng phấn khởi là 69 triệu khách. Nhưng từ đây tới đó, con đường vẫn còn xa và hy vọng sẽ không có đột biến bất ngờ nào khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký