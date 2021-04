Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hàn Quốc: Truyền đơn chống Bình Nhưỡng được gởi qua Bắc Triều Tiên bất chấp lệnh cấm. Những người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc vào hôm nay, 30/04/2021 công khai thừa nhận đã vi phạm luật cấm gửi truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng từ Hàn Quốc hai lần trong tuần này. Đây là lần đầu tiên xẩy ra các vụ thả bong bóng mang theo truyền đơn qua khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên kể từ kể từ khi Quốc Hội Hàn Quốc thông qua luật cấm hoạt động này vào tháng 12 năm ngoái. Theo nhóm người tị nạn nói trên, họ đã gửi đi 500.000 tờ rơi, 500 bảng Anh và 5.000 đô la tiền mặt, cùng với 10 quả bong bóng bay, trong hai vụ thả bong bóng từ ngày 25 đến 29 tháng 4 ".

( AFP) - Chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Mỹ đến Ấn Độ. Theo AFP, phi cơ vận tải quân sự Super Galaxy, mang theo hơn 400 bình oxy, và nhiều thiết bị y tế, cùng gần một triệu xét nghiệm nhanh, đã tới sân bay quốc tế New Delhi hôm nay, 30/04/2021. Theo người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Mỹ, các hàng hóa cứu trợ khẩn cấp Ấn Độ của chính quyền Hoa Kỳ có tổng giá trị hơn 100 triệu đô la. Giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết, thiết bị y tế do các doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ Ấn Độ sẽ tiếp tục đến Ấn Độ trong những tuần tới, với các chuyến bay đặc biệt.

Tổng cộng đã có hơn 40 quốc gia cam kết hỗ trợ Ấn Độ, đặc biệt về mặt khí ô-xy, theo ngoại trưởng Ấn Độ, hôm qua, 29/04. Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đại trà, cho tất cả công dân, từ 18 tuổi trở lên, với khoảng 600 triệu người, kể từ ngày mai 01/05.

(Reuters) - Liên Âu tố cáo truyền thông Nga và Trung Quốc tìm cách gây ngờ vac-xin ngừa Covid-19 của phương Tây. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Châu Âu công bố hôm 28/04/2021, từ tháng 12/2020 đến tháng Tư này, báo chí chính thức của Nga và Trung Quốc, công bố bằng nhiều thứ tiếng, hàng loạt thông tin sai lạc, nhằm reo rắc hoang mang trong người dân, về các vac-xin, khi khẳng định các liên hệ « hoàn toàn không có cơ sở » giữa việc tiêm chủng và một số trường hợp tử vong tại châu Âu.

(AFP) - Một vận động viên Miến Điện quyết định không tham gia Thế Vận Hội, để không tạo cơ hội cho chính quyền quân sự đánh bóng hình ảnh. Theo AFP hôm nay, 30/04, vận động viên bơi Miến Điện Win Htet Oo, 26 tuổi, có cơ hội tranh tài tại Thế Vận Hội Tokyo sắp khai mạc, trong môn bơi 50 mét tự do, quyết định từ bỏ giấc mơ dành huy chương Olympic. Vận động viên, đang cư trú tại Úc, viết trên Facebook : « Chấp nhận tham gia đoàn thể thao Miến Diện, như hiện nay, đồng nghĩa với việc thừa nhận tính hợp pháp của một chế độ giết người ».

(AFP) - Biden sẽ tiếp tổng thống Hàn Quốc ngày 21/05. Theo thông báo của Nhà Trắng hôm qua, 29/04/2021, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae In tại Washington ngày 21/05 tới. Tổng thống Hàn Quốc như vậy sẽ là lãnh đạo ngoại quốc thứ hai được tổng thống Biden tiếp tại Nhà Trắng, sau thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, đến thăm Hoa Kỳ trong tháng 4 này.

(AFP) - Covid-19: New York sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại từ ngày 01/07. Đó là thông báo của thị trưởng Bill de Blasio hôm qua, 29/04/2021. Trong khi đó, thống đốc bang New York khẳng định có thể mở cửa trước ngày 01/07. Hiện giờ tại New York đã có nhiều cửa hàng và nhà hàng mở cửa trở lại với số khách hạn chế và thị trưởng Bill de Blasio không nói rõ « mở cửa lại hoàn toàn » nghĩa là sẽ bãi bỏ những hạn chế nào. Khoảng 2,4 triệu dân New York ( trên 8,5 triệu ) đã được chích ngừa hoàn toàn. Mục tiêu mà thị trưởng de Blasio đề ra là tiêm phòng cho 5 triệu người từ đây đến cuối tháng 6.

