Đảo chính Miến Điện: Hội Đồng Bảo An kêu gọi thực thi kế hoạch của ASEAN

Ba tháng sau cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự lật đổ chính phủ do dân bầu tại Miến Điện, trong phiên họp hôm 30/04/2021, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua Tuyên bố kêu gọi thực hiện « Kế hoạch 5 điểm của ASEAN » nhằm chấm dứt bạo lực.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực thi « ngay lập tức » Kế hoạch 5 điểm của khối ASEAN về Miến Điện. Theo hãng tin Pháp AFP, trong ngày cuối cùng ở cương vị chủ tịch luân phiên , Việt Nam đã triệu tập một cuộc họp Hội Đồng Bảo An về Miến Điện. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị một tuyên bố, dựa trên thỏa thuận tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện đã được khối Đông Nam Á thông qua nhân thượng đỉnh Jakarta hồi tuần trước (24/04/2021).

Văn bản thỏa thuận gồm 5 điểm : chấm dứt bạo lực, kêu gọi các bên liên quan đối thoại một cách xây dựng, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN với trọng trách tạo điều kiện cho phe dân chủ đàm phán với tập đoàn quân sự Miến Điện, đặc phái viên của ASEAN đến Miến Điện gặp gỡ các bên liên quan, và sau cùng là đề xuất viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Nam Á này.

Vẫn theo AFP, để có được đồng thuận nói trên, 15 thành viên Hội Đồng Bảo An đã thảo luận gay go, phương Tây đã phần nào nhượng bộ quan điểm của Nga và Trung Quốc. Matxcơva và Bắc Kinh cương quyết bác bỏ một đoạn trong dự thảo Tuyên bố, theo đề xuất của Anh, ghi nhận Hội Đồng Bảo An « một lần nữa mạnh mẽ lên án bạo lực nhắm vào những người biểu tình ôn hòa » và đòi quân đội Miến Điện « kiềm chế tối đa ». Một nhà ngoại giao, được AFP trích dẫn, giải thích điều quan trọng là tránh để gây chia rẽ trong nội bộ Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đồng thời gián tiếp nhìn nhận là đã phải chiều lòng Bắc Kinh, điểm tựa quan trọng nhất của chính quyền Naypyidaw. Từ sau cuộc đảo chính, đây là bản tuyên bố thứ tư của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, và cả bốn tuyên bố đều chỉ đạt được sau khi đã giảm nhẹ mức độ cứng rắn của dự thảo ban đầu, theo đòi hỏi của Trung Quốc.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, bà Christin Schraner Burgener, hy vọng rằng kế hoạch của ASEAN tháo gỡ bế tắc tại Miến Điện sẽ « được thực hiện sớm chừng nào tốt chừng nấy ».

Đúng 3 tháng sau cuộc đảo chính do tập đoàn quân sự tiến hành, phe chống đảo chính đã liên tục tổ chức tuần hành tại khắp nơi trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Rangoon, Mandalay hay Dawei. Chính quyền quân sự đàn áp khốc liệt. Theo Hiệp hội Bảo vệ các Tù nhân Chính trị Miến Điện (AAPP), từ khi chính quyền dân sự do đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo bị lật đổ hôm 01/02/2021, đã có gần 760 thường dân bị sát hại, gần 3.500 người bị quân đội bắt giữ.

