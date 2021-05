Quảng cáo Đọc tiếp

(SMCP) - Chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ là nhằm « đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên ». Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm qua 02/05/2021 phát biểu như trên, vài giờ sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích tổng thống Mỹ vì ông Biden bình luận chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa là "không thể dung thứ". Hôm qua một quan chức Bắc Triều Tiên cho rằng Biden “đã phạm sai lầm lớn”.

(TaiwanNews) - Tàu chiến Đài Loan và Nhật Bản hợp lực theo dõi một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Theo một hình ảnh vệ tinh ngày 01/05/2021, tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc ước tính cách cảng Cơ Long (Keelung), Đài Loan, khoảng 125 km và cách chỉ cách quần đảo Senkaku của Nhật 62 km. Nhật Bản đã điều một tàu khu trục, một máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 và một máy bay trinh sát biển Lockheed P-3 Orion để giám sát tàu Trung Quốc. Về phía Đài Loan, con tàu theo dõi khu trục Type 054A của Trung Quốc có thể là khu trục hạm lớp Kee Lung hoặc Chi Yang.

(Yonhap) - Hàn Quốc hạ thủy khinh hạm Daejeon với khả năng chống tàu ngầm tinh vi. Lễ hạ thủy khinh hạm tên lửa 2.800 tấn Daejeon diễn ra vào chiều hôm nay 03/05/2021 tại xưởng đóng tàu của Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. trên đảo Goeje, phía nam Hàn Quốc, với sự hiện diện của Tư lệnh Hải Quân, đô đốc Boo Suk Jong. Với 120 thành viên thủy thủ đoàn, khinh hạm dài 122 mét được trang bị nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa dẫn đường chống hạm, tên lửa hành trình tấn công với tầm bắn 250km, trực thăng.

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Bắc Kinh « càng lúc càng hung hăng thách thức trật tự thế giới ». Trả lời đài truyền hình CBS ngày 02/05/2021 ông Antony Blinken giải thích : « Là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng quân sự, kinh tế và ngoại giao » để tấn công vào những giá trị mà phương Tây cương quyết bảo vệ. Ngoại trưởng Mỹ lưu ý là mục tiêu của Hoa Kỳ không nhằm « kềm tỏa » Trung Quốc. Hoa Kỳ chủ trương « duy trì trật tự đặt trên nền tảng của những luật chơi mà Bắc Kinh muốn thách thức ».

(AFP) - Ngoại trưởng G7 họp bàn về an ninh và thúc đẩy kinh tế sau đại dịch. Trong cuộc họp trực tiếp hôm 03/05/2021 tại Luân Đôn, ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức, Ý Nhật và Canada lần đầu tiên làm việc với đồng nhiệm Mỹ Antony Blinken. Các bên chuẩn bị cho thượng đỉnh của 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới dự trù mở ra vào tháng 6 tới đây. Trong cuộc họp lần này, ngoại trưởng Hoa Kỳ dự trù đề cập đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên với các đối tác.

(Reuters) - ASEAN + 3: Tăng cường hợp tác khu vực khắc phục hậu quả Covid-19. Trong thông cáo chung kết thúc cuộc họp qua cầu truyền hình bên lề khóa họp thường niên dưới sự chủ tọa của Ngân Hàng Phát triển Á Châu, bộ trưởng Tài Chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc kỳ vọng nhiều vào các đợt tiêm chủng để đẩy lui khủng hoảng y tế, đồng thời nhấn mạnh đến « tầm mức quan trọng trong việc hợp tác tài chính » trong khu vực.

(AFP) - Bruxelles triệu mời đại sứ Nga. Phát ngôn viên của lãnh đạo ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu cho biết đại sứ Nga sẽ được lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu và Cơ Quan Châu Âu phụ trách đối ngoại tiếp chiều hôm nay 03/05/2021. Bruxelles khẳng định phản đối mạnh mẽ quyết định Nga trừng phạt tám quan chức cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu, trong đó có chủ tịch Nghị Viện Châu Âu và một ủy viên.

(AFP) - New Zealand thừa nhận có những bất đồng với Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại Auckland nhân một hội nghị cấp cao về kinh tế với Trung Quốc, nữ thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay, 03/05/2021, bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về tình trạng xói mòn tự do dân chủ ở Hồng Kông và cách thức mà Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Lãnh đạo thuộc phe trung tả nhắc lại rằng New Zealand độc lập trên phương diện chính sách đối ngoại, và do vậy, tự do chọn cách bày tỏ nếu những vấn đề phải được đề cập công khai hay trong những cuộc họp kín với các lãnh đạo Trung Quốc.

(Reuters) - Teheran và Washington cùng bác bỏ các nguồn tin báo chí về khả năng hai nước trao đổi tù nhân. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Said Khatibzadeh tuyên bố « không thể xác nhận » những thông tin trên. Trước đó tại Washington phía Mỹ cũng đã phủ nhận tin cho rằng Iran và Hoa Kỳ đang đàm phán để Teheran trả tự do cho bốn công dân Mỹ. Các thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh Teheran tiếp tục đối thoại với quốc tế về khả năng làm sống lại thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết từ 2015 mà Mỹ đã rút lui vào năm 2018.

(AFP) -Anh Quốc : Thử nghiệm đại nhạc hội với 5.000 khán giả, không đeo khẩu trang và không giãn cách xã hội. Đêm 02/05/2021 một liên hoan ca nhạc được tổ chức tại Liverpool. Đây là thí điểm cho các sinh hoạt văn hóa trong mùa Covid-19. Liên hoan diễn ra trong hai ngày, tất cả khán giả phải được xét nghiệm xem có bị nhiễm virus corona hay không. Số này sẽ lại trải qua một đợt xét nghiệm y tế thứ nhì. Không một khán giả nào phải đeo khẩu trang và không một ai phải giữ khoảng cách an toàn y tế với những người chung quanh.

