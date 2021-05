Phóng tác "Game of Thrones" thành kịch sân khấu Broadway

Áp-phích quảng cáo phim truyền hình nhiều tập « Game of Thrones » bên ngoài khu triển lãm quốc tế Game of Thrones, tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 11/03/2015.

Từ tiểu thuyết phóng tác thành phim truyền hình cực kỳ ăn khách, giờ đây bộ truyện "Game of Thrones" (Trò chơi Vương quyền) còn đang được chuyển thể thành kịch. Một khi được hoàn tất, tác phẩm này sẽ được cho ra mắt khán giả Anh, Mỹ trên sân khấu Broadway vào năm 2023. Trong khi đó, 6 dự án khác đã được lên kế hoạch, khai thác cùng một thế giới từ bộ truyện của tác giả George R.R. Martin.

Sau khi ngự trị trên màn ảnh nhỏ trong gần một thập niên, 8 mùa phim "Game of Thrones" đã kết thúc vào tháng 05/2019, đem về hơn một tỷ đô la doanh thu cho các nhà sản xuất và tập đoàn Warner. Sự chấm dứt của các mùa phim "Trò chơi Vương quyền" lại mở ra nhiều chương mới, qua đó kênh truyền hình HBO lao vào khai thác dòng sản phẩm mang thương hiệu "Game of Thrones" kể cả các tuyến tiền truyện, hậu truyện và ngoại truyện.

Vở kịch khai thác cuộc tranh tài vĩ đại Harrenhal

Một trong dự án quan trọng là chuyển thể tiểu thuyết thành tác phẩm dành cho sân khấu kịch nghệ. Trong nhóm điều hành dự án, có hai nhà sản xuất Simon Painter và Tim Lawson, từng thành công với show biểu diễn các màn ảo thuật hoành tráng, tận dụng công nghệ hiện đại và kỹ xảo hình ảnh cũng như âm thanh. Về phần kịch bản, khâu này do Duncan MacMillan đảm nhiệm. Tác giả này đã từng chuyển thể thành công hai tác phẩm "1984" của văn hào George Orwell và "City of Glass" lấy từ bộ truyện "The New York Trilogy" của tiểu thuyết gia Paul Auster.

Trong phiên bản phóng tác, tác giả George R.R. Martin đã chọn khai thác một biến cố quan trọng trong bộ trường thiên tiểu thuyết "Game of Thrones" của ông. Đó là Cuộc tranh tài vĩ đại tại Harrenhal (The Great Tourney at Harrenhal) từng được đề cập đến nhiều lần trong bộ tiểu thuyết nhưng chưa bao giờ được tái tạo trên màn ảnh với các diễn viên thật. Giải thi đấu này tập hợp các hiệp sĩ và kỵ binh thuộc các dòng họ có uy tín nhất đại diện cho bảy vương quốc trên bản đồ Westeros. Giới hâm mộ "Game of Thrones" từng khám phá cuộc tranh tài vĩ đại Harrenhal qua một bộ phim hoạt hình ngắn theo lời kể của Meera Reed (diễn viên Ellie Kendrick) bổ sung cho kỳ phát hành trên bộ đĩa hình DVD mùa thứ sáu.

Về mặt nội dung, cuộc tranh tài Harrenhal là tia lửa châm ngòi cho một chuỗi sự kiện quan trọng dẫn đến các vụ xung đột đẫm máu về sau trong thế giới của "Trò chơi Vương quyền". Nhiều nhân vật nổi tiếng của bộ truyện như Cersei Lannister hay Ned Stark đều có mặt tại giải thi đấu, nhưng họ khó thể hình dung được rằng những sự kiện thắt chặt tại Harrenhal sẽ khó mà tháo gỡ 16 năm sau, để rồi dẫn đến những tai biến, hậu quả khó lường kể cả các vụ giao tranh tàn sát khốc liệt hầu giành lấy ngôi vị bá chủ.

Theo lời tác giả George R.r. Martin, ông đã làm việc một cách bí mật trong vòng hơn một năm qua để tránh rò rỉ thông tin. Tham vọng lớn nhất của nhóm sản xuất là đưa thế giới 7 vương quốc Westeros lên sân khấu Broadway tại New York hay West End tại Luân Đôn. Nếu thành công hẳn chắc sẽ có các phiên bản chuyển ngữ, dịch sang nhiều thứ tiếng khác vì giới hâm mộ "Game of Thrones" là một cộng đồng đông đảo với hàng trăm triệu fan trên toàn cầu.

Sáu dự án phim mang thương hiệu "Game of Thrones"

Hai năm sau khi kết thúc mùa phim thứ 8 của "Game of Thrones", kênh truyền hình HBO đã chuẩn bị nhiều dự án mới lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết của nhà văn George R. R. Martin. Theo tạp chí Hollywood Reporter, hiện có ít nhất 6 dự án khác nhau đáng được triển khai, đặc biệt là để phục vụ mạng phim trực tuyến HBO Max của tập đoàn Warner.

Kênh truyền hình HBO đã khởi động vào tháng 04/2021 kế hoạch bấm máy quay phim "House of the Dragon", dự trù phát hành vào năm 2022. Đây là phần tiền truyện của "Game of Thrones", kể lại câu chuyện của nhà Targaryen, một trong những dòng họ quan trọng nhất trong saga "Trò chơi Vương quyền". Theo thời báo chuyên ngành sân khấu điện ảnh Variety, sau khi mùa thứ 8 kết thúc trong tranh cãi, khiến cho nhiều người hâm mộ bị hụt hẫng, HBO đã lao vào khai thác các giai thoại xung quanh dòng họ có tài điều khiển rồng lửa. Bao gồm 10 tập, bộ phim tiền truyện này lấy bối cảnh 300 năm trước khi xẩy ra các sự kiện trong "Trò chơi vương quyền", và dựa theo giai thoại “Dance of Dragons” (Điệu vũ rồng thiêng) kể lại cuộc nội chiến của Nhà Targaryen mà thỉnh thoảng có được nhắc đến trong "Game of Thrones".

Có thể nói là năm 2021 mở ra một thời kỳ bận rộn đối với George R.R Martin, tác giả của "Game of Thrones" do có rất nhiều dự án cùng lúc được đưa vào khâu thực hiện. Tập đoàn Warner (sở hữu đài truyền hình HBO) đã ký hợp đồng chuyển thể một số truyện ngắn của George R. R. Martin thành phim hoạt hình. Quan trọng hơn nữa, HBO đang phát triển trong năm nay 3 trên tổng số 6 bộ phim truyền hình nhiều tập mang cùng một thương hiệu, trong đó có dự án nói về lịch sử của vương quốc Dorne cũng như loạt phim nói về thế giới của King's Landing (tiếng Pháp là Port-Réal).

Bộ trường thiên tiểu thuyết chưa có hồi kết

Tập đoàn Warner dường như đang áp dụng một chiến lược phản công tập đoàn Disney. Mạng phim trực tuyến Disney+ tung ra hàng loạt bộ phim xoay quanh Star Wars và thế giới siêu anh hùng Marvel. Còn Warner tận dụng thương hiệu "Game of Thrones" để tung ra dòng sản phẩm có khả năng thu hút thêm người đăng ký các dịch vụ của mạng phim trực tuyến HBO Max.

Ngoài việc hợp tác với HBO, tác giả George R. R. Martin còn đang chuẩn bị một loạt phim cho Netflix. Dự án lần này tập trung vào việc phóng tác lên màn ảnh nhỏ bộ truyện ngắn mang tựa đề "The Sandkings" (Vua bể cát / Les Rois des sables), từng đoạt hai giải thưởng Nebula Awards vào năm 1979 và Hugo Awards vào năm 1980. Hai giải này chủ yếu dành cho dòng tiểu thuyết hay khoa học viễn tưởng. Về mặt viết sách, nhà văn George R. R. Martin còn đang thực hiện dự án sách tham khảo và tài liệu bổ sung cho bộ bách khoa toàn thư về " Game of Thrones", mặc dù việc xuất bản các tập truyện cuối cùng vẫn còn là chuyện xa vời.

8 mùa phim "Games of Thrones" được chuyển thể từ bộ trường thiên tiểu thuyết "A Song of Ice and Fire" gồm tổng cộng là 7 tập. Tập truyện đầu tiên đã được phát hành vào năm 1996 và quyển thứ 5 "A Dance with Dragons" dày tới 1056 trang đã được phát hành vào năm 2011, tức cách đây đúng 10 năm. Vấn đề là giới hâm mộ vẫn chờ đợi tập 6 "The Winds of Winter" và tập 7 "A Dream of Spring" còn chưa được viết xong.

Một thập niên sau khi phát hành tập thứ 5, vẫn chưa có kết thúc cho "A Song of Ice and Fire". Tuy vậy, giới hâm mộ vẫn hy vọng một ngày nào đó biết được hồi kết chính thức của tác phẩm gợi hứng cho loạt phim "Game of Thrones" (Trò chơi Vương quyền). Trên thế giới, có khá nhiều độc giả mong chờ cơ hội đọc chương sách cuối cùng của một trong những bộ trường thiên tiểu thuyết đồ sộ nhất, dày đến hơn 5.000 trang.

