WHO - VAC-XIN SINOPHARM

Covid-19: WHO phê chuẩn khẩn cấp vac-xin của Sinopharm Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiêm vac-xin của Sinopharm, hôm 03/05/2021 tại phủ tổng thống, Manila. AP - King Rodriguez

Thu Hằng 3 phút

Vac-xin ngừa Covid-19 của tập đoàn dược phẩm quốc gia Trung Quốc Sinopharm trở thành vac-xin thứ sáu được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) bật đèn xanh sử dụng. Thông báo ngày 07/05/2021 của tổng giám đốc WHO được cho là một thắng lợi đối với Bắc Kinh. Còn WHO hy vọng, với vac-xin của Trung Quốc, có thể thúc đẩy cơ chế Covax chia sẻ vac-xin, hiện bị tác động vì dịch tại Ấn Độ.