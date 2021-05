Quảng cáo Đọc tiếp

(Thông tin Chính phủ/VnExpress) - Việt Nam ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến vac-xin AstraZeneca. Nạn nhân là một nữ nhân viên y tế 35 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang, được tiêm vac-xin AstraZeneca sáng 06/05/2021 và qua đời một ngày sau, do sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm), theo cơ quan y tế Việt Nam. Tình hình dịch tại Việt Nam hiện vẫn căng thẳng với 65 ca nhiễm cộng đồng tại nhiều tỉnh thành trong ngày 08/05. Từ khi dịch bùng phát trở lại từ ngày 27/04, Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm cộng đồng, nhiều nhất là ở Hà Nội, tập trung ở hai bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương và bệnh viện K.

(AFP) - Thêm hành khách 7 nước phải bị cách ly khi đến Pháp. Trong khuôn khổ kế hoạch giải tỏa từng phần như mức độ lây lan virus vẫn còn cao và hoành hành dữ dội ở nhiều nước, Paris hôm 08/05/2021, thông báo đưa thêm du khách đến từ 7 nước thuộc diện cách ly bắt buộc 10 ngày khi đến Pháp. Những nước này gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Đồng thời chính phủ cho biết xem xét lập danh sách các nước người dân Pháp có thể đến du lịch mùa hè này.

(Manila Bulletin) - Philippines tái khẳng định phán quyết của La Haye về Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại Giao Philippines, bà Leader Elizabeth Buensuceso, trong cuộc họp Đối thoại Mỹ - ASEAN lần thứ 34, hôm 06/5/2021, một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) cũng như là phán quyết của tòa trọng tài La Haye. Mối quan ngại này của Philippines được đưa ra trong bối cảnh « sự hiện diện đông đảo của các tầu dân quân nước ngoài trong vùng biển của Philippines, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, đồng thời đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực ». Trong cuộc họp này, đại diện phía Hoa Kỳ, ông Atul Keshap cam kết Mỹ sẽ hợp tác cùng ASEAN để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, kể cả Biển Đông.

(AFP) - Sàn chứng khoán New York gạt ba tập đoàn viễn thông Trung Quốc. New York Stock Exchange hôm 07/05/2021, xác nhận ba tập đoàn China Mobile, China Telecom và China Unicom đã bị gạt khỏi sàn chứng khoán New York. Quyết định này tuân thủ sắc lệnh do chính quyền Donald Trump ban hành ngày 12/11/2020, nhằm cấm các doanh nghiệp Mỹ có hoạt động giao dịch với những công ty nào góp phần phát triển quân đội Trung Quốc.

(AFP) - Trung Quốc « phản đối mạnh mẽ » Thượng Viện Pháp ủng hộ Đài Loan tham gia nhiều định chế quốc tế. Trong tuyên bố đăng trên website ngày 07/05/2021, đại sứ quán Trung Quốc ở Paris cáo buộc quyết định của các thượng nghị sĩ Pháp « vi phạm nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất và can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc », đồng thời yêu cầu tôn trọng « chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc ».

(AFP) - Mỹ quyết định tham gia chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng. Lời kêu gọi được chính quyền New Zealand đưa ra sau vụ thảm sát Christchurch, được truyền trực tiếp trên mạng xã hội, khiến 51 người chết vào năm 2019. Hai năm sau lời từ chối của tổng thống Donald Trump, ngày 07/05/2021, Nhà Trắng quyết định gia nhập phong trào quốc tế chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng nhằm ngăn chặn việc truyền bá hình ảnh hay nội dung khủng bố.

(AFP) - Twitter khóa các tài khoản chia sẻ tin nhắn từ trang web của Donald Trump. Bị các mạng xã hội cấm cửa, cựu tổng thống Mỹ có một không gian trao đổi trên website riêng. Những tin nhắn của ông có thể được chia sẻ trên nhiều mạng xã hội. Tuy nhiên, ngày 06/05/2021, Twitter đã khóa nhiều tài khoản đăng lại những tin nhắn của cựu tổng thống Mỹ vì « đã quảng bá những nội dụng liên kết đến một tài khoảng đã bị khóa », đi ngược lại với quy định của Twitter.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký