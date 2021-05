Hỏa tiễn Trung Quốc rơi tự do, Washington chỉ trích Bắc Kinh « bất cẩn »

VIA REUTERS - CHINA DAILY

Ngày 09/05/2021, cơ quan không gian Trung Quốc thông báo, sau nhiều ngày rơi tự do, một phần của chiếc hỏa tiễn nặng đến vài tấn, đã tan vỡ trên không trung Ấn Độ Dương. Nếu như, sự việc đặt dấu chấm hết cho những đồn đoán lo âu từ nhiều ngày qua, chính quyền Washington chỉ trích Bắc Kinh đã hành sự « bất cẩn » trong lĩnh vực này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Cục Kỹ thuật Không gian Trung Quốc, trong một thông cáo cho biết tầng thứ nhất của tên lửa đẩy Hành Trình 5B đã đi vào bầu khí quyển lúc 10 giờ 24 phút ngày 09/05/2021 và đã vỡ tan trên không trung Ấn Độ Dương, gần quần đảo Maldives.

Điểm rơi của tên lửa này hầu như trùng khớp với các dự đoán của nhiều chuyên gia, cho rằng có nhiều cơ may bộ phận này của tên lửa rơi trên biển do 70% diện tích hành tinh bao phủ đầy nước. Nhưng việc tên lửa này rơi tự do xuống trái đất từ nhiều ngày qua đã làm dấy lên nhiều lo lắng, các cơ quan không gian Mỹ và châu Âu theo dõi sát sao, tìm cách xác định thời điểm và địa điểm rơi của vật thể này.

Trong tuần qua, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin từng khẳng định rằng Hoa Kỳ không có ý định phá hủy tên lửa. Ông cũng ngầm chỉ trích rằng Trung Quốc đã không lập kế hoạch đầy đủ cho việc phóng tên lửa đẩy này.

Dù xác suất gây ra những thiệt hại vật chất và con người được cho là rất thấp, việc tiếp xúc với bầu khí quyển làm tỏa ra một nhiệt lượng và gây ra sức ma sát rất lớn, những bộ phận rời này của tên lửa có thể bốc cháy và tan vỡ. Tuy nhiên, những vật thể lớn như tên lửa Hành Trình 5B có thể không bị phá hủy hoàn toàn. Các mảnh vỡ có thể rơi xuống bề mặt trái đất và gây ra nhiều thiệt hại vật chất cũng như là thương vong.

AFP nhắc lại, năm 2020, những mảnh vỡ của một tên lửa đẩy hành trình khác đã rơi xuống những ngôi làng ở Côte d’Ivoire, gây ra nhiều thiệt hại nhưng may mắn không có thương vong nào.

Những rủi ro từ việc để rơi tự do không thể kiểm soát như vậy đã làm dấy lên nhiều lời cáo buộc cho rằng Bắc Kinh dường như đã hành động một cách vô trách nhiệm.

Theo AFP, nhiều chuyên gia đã lên tiếng khuyến nghị Trung Quốc nên có một phiên bản thiết kế mới về tên lửa Hành Trình 5B, hiện không có khả năng kiểm soát khi rời quỹ đạo, nhằm tránh xảy ra những kiểu kịch bản như vậy tái diễn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký