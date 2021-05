Quảng cáo Đọc tiếp

(UN News) - Chuyên gia nhân quyền LHQ kêu gọi các doanh nghiệp tránh đồng lõa với quân đội Miến Điện. Trang tin của Liên Hiệp Quốc (UN News), hôm qua 12/05/2021, cho biết chuyên gia nhân quyền Tom Andrews nhấn mạnh, khi các tướng lĩnh quân đội Miến Điện tăng cường trấn áp dân chúng, các công ty phải hành động phù hợp với các nguyên tắc về kinh doanh và nhân quyền, tránh góp phần vào các hành động vi phạm nhân quyền, hoặc trở thành đồng lõa gây tội ác, nếu họ tiếp tục hoạt động ở quốc gia này, cũng như có nghĩa vụ ngăn chặn nguy cơ xảy ra tội ác chống nhân loại. Các đàn áp của tập đoàn quân sự Miến Điện đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 782 người, làm nhiều người bị thương và hơn 3.700 người bị giam giữ.

(AP) - Phóng viên Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện bị kết án 3 năm tù. Mội phóng viên 51 tuổi Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện, hôm qua 12/05/2021, đã bị tòa án quân sự kết án 3 năm tù, vì một bản báo cáo. Theo AP, nhà báo Min Nyo dường như là phóng viên đầu tiên bị kết án theo một điều khoản sửa đổi gần đây của Bộ luật Hình sự, sau khi quân đội đảo chính lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi.

(Kyodo News) – Linh kiện điện tử Đài Loan: nghị sĩ Mỹ - Nhật – Đài họp. Các nhà lập pháp Nhật Bản có kế hoạch đàm phán với các đối tác Hoa Kỳ, Đài Loan trong tháng 05/2021, theo một nguồn tin ngày 12/05/2021. Các nghị sĩ Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch kêu gọi Đài Loan cung cấp linh kiện điện tử ổn định, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng có thể làm gián đoạn nguồn cung. Cuộc họp ba bên đầu tiên này cũng sẽ tìm cách để Đài Loan được tham gia cuộc họp thường niên sắp tới của ban lãnh đạo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, với tư cách là quan sát viên.

(Yonhap) - Mỹ lên án Bình Nhưỡng không tôn trọng tự do tín ngưỡng. Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, có khoảng 200.000 người tại Bắc Triều Tiên bị giam giữ vì đức tin. Trong báo cáo hàng năm về tự do tín ngưỡng công bố ngày 12/05/2021, bộ Ngoại Giao Mỹ nhắc lại rằng từ năm 2001, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên đã bị coi là « một nước đáng quan ngại đặc biệt chiểu theo luật quốc tế năm 1998 về tự do tín ngưỡng, vì đã vi phạm hoặc dung túng các vụ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về tự do tín ngưỡng ».

(RFI) - Công ty dầu khí Colonial Pipeline dần hoạt động bình thường. Bị tin tặc tấn công từ tuần trước, ngày 12/05/2021, công ty quản lý đường ống dẫn dầu của Mỹ cho biết tình hình sớm trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều trạm bán xăng còn phải chờ thêm vài ngày để xe bồn tới nơi. Trước đó, chính phủ Mỹ đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp ở bốn bang (Florida, Georgia, Virginia và Bắc Carolina). Trong vòng 5 ngày, nhiều trạm xăng ở các bang miền Nam bị ảnh hưởng, không còn xăng để bán. Giá xăng cũng tăng lên mức cao nhất kể từ 7 năm qua.

(BFM TV) - Covid-19 : Tình hình được cải thiện tại Pháp, nhưng áp lực vẫn còn cao tại bệnh viện. Phát biểu trên đài truyền hình BFM, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal cho biết « trong vòng một tuần, virus đã giảm đáng kể », số ca nhiễm mới hàng ngày cũng giảm 1/4 so với trước và hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 01/2021. Nhiều hoạt động, lễ hội văn hóa được duy trì trong tháng 6 và 7. Chính phủ cũng bật đèn xanh cho một buổi hòa nhạc thí điểm của nhóm Indochine tại Paris ngày 29/05 với 5.000 khán giả, tất cả đều đứng và đeo khẩu trang trong suốt buổi biểu diễn. Pháp sắp đạt được mục tiêu 20 triệu người tiêm mũi đầu tiên vào giữa tháng Năm. Kể từ ngày 12/05, tất cả người trưởng thành tại Pháp đều có thể đăng ký tiêm chủng, tùy theo dự trữ vac-xin.

(AFP) - Cuba tăng tốc tiêm chủng, dù vac-xin chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng hàng ngày - thêm 1.207 ca mới trong vòng 24 giờ theo số liệu ngày 12/05/2021, Cuba quyết định sử dụng vac-xin Abdala, đang được thử nghiệm ở giai đoạn ba, cho người dân ở nhiều khu phố ở thủ đô và nhiều tỉnh khác. Abdala là một trong hai vac-xin ứng viên của Cuba có thể sẽ được cấp phép vào tháng Sáu, cùng với vac-xin Soberana 2.

