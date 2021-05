Antony Blinken: Mỹ sẽ không để Úc phải đơn độc đối phó với Trung Quốc

Thụy My

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 13/05/2021 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không để cho Úc phải đơn độc trước sự áp bức về kinh tế từ Trung Quốc, và hành vi này đối với các đồng minh của Mỹ sẽ làm phương hại đến việc cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.

Reuters cho biết ông Blinken trong cuộc họp báo chung nhân chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Úc Marise Payne đã nhấn mạnh như trên. Washington đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh tìm cách hà hiếp các nước láng giềng, và tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực tăng cường mối quan hệ với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để chống lại sức mạnh đang lên của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Úc, từ rượu vang cho đến than đá, trong lúc căng thẳng giữa hai nước ngày càng gay gắt hơn trong những năm gần đây.

Các bộ trưởng Thương Mại kế tiếp nhau của Úc đều không thể gọi điện thoại cho đối tác Trung Quốc kể từ khi quan hệ ngoại giao xấu đi năm 2020, và tuần rồi Bắc Kinh đã đình chỉ mọi hoạt động trong khuôn khổ cuộc "đối thoại chiến lược kinh tế" song phương với Úc.

Úc là một trong những nước đầu tiên công khai cấm tập đoàn Hoa Vi (Huawei) tham gia mạng lưới 5G vì lý do an ninh, và năm ngoái Bắc Kinh vô cùng tức giận khi Úc kêu gọi mở điều tra độc lập quốc tế về nguồn gốc đại dịch Covid. Ngoại trưởng Payne nói với các nhà báo, Úc đã tuyên bố rõ là muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, nhưng sẽ không khoan nhượng, tiếp tục hành động để bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền đất nước.

