Miến Điện: Đại Hội Đồng LHQ chuẩn bị thông qua một nghị quyết cấm vận vũ khí

Miến Điện bên bờ vực nội chiến là nỗi lo lớn của cộng đồng quốc tế. Hôm qua, 16/05/2021, theo một số nguồn tin ngoại giao, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc được kêu gọi thông qua một nghị quyết yêu cầu « đình chỉ ngay lập tức » việc vận chuyển vũ khí đến Miến Điện.

Dự thảo nghị quyết yêu cầu « đình chỉ ngay lập tức việc cung cấp, buôn bán, chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp tất cả các loại vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự cho Miến Điện ». Nghị quyết cũng yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện « chấm dứt ngay lập tức tình trạng khẩn cấp », « đình chỉ mọi hành vi bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa », « trả tự do ngay lập tức và không điều kiện » cho tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, cũng như tất cả những người bị bắt bớ vô cớ.

Nghị quyết cũng đòi chính quyền quân sự « thực thi không chậm trễ » kế hoạch phục hồi nền dân chủ, theo lộ trình đã được khối ASEAN thảo ra cuối tháng 4/2021 và « tạo điều kiện ngay cho chuyến công du của đặc phái viên LHQ » đến Miến Điện.

Dự thảo nghị quyết do Liechtenstein đề xuất, được thảo luận từ nhiều tuần nay và có sự ủng hộ đặc biệt của Liên Hiệp Châu Âu, Anh quốc và Hoa Kỳ. Hiện tại, dự thảo được tổng cộng 48 quốc gia bảo trợ, ngoài các nước châu Âu và Hoa Kỳ, còn có Hàn Quốc, đại diện cho nhóm các nước châu Á, một số quốc gia châu Mỹ và châu Phi. Theo một người phát ngôn của LHQ, dự thảo nghị quyết sẽ được trình ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào lúc 19 giờ, giờ quốc tế, ngày mai, 18/05.

Nghị quyết của Đại Hội Đồng LHQ, không mang tính cưỡng chế, để được thông qua phải nhận được ủng hộ của quá nửa thành viên Liên Hiệp Quốc, với 193 thành viên. Theo nhiều nhà ngoại giao, vấn đề hiện nay là vận động để nghị quyết này được sự ủng hộ tối đa của các nước.

Từ cuộc đảo chính đến nay, Hội Đồng Bảo An LHQ đã ra tổng cộng bốn tuyên bố chung về Miến Điện. Tuy nhiên các tuyên bố này đều bị giảm nhẹ mức độ nghiêm khắc với tập đoản quân sự, đặc biệt do sự cản trở của Trung Quốc, quốc gia thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, có quyền phủ quyết.

Giáo hoàng cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ tại Miến Điện

Sáng hôm qua, một thánh lễ đặc biệt cho Miến Điện đã được tổ chức tại Vatican. Thánh lễ, do đức giáo hoàng chủ trì, có sự tham gia của khoảng 100 tu sĩ Công giáo Miến Điện.

Thông tín viên Eric Sénanque tường trình từ Vatican :

« Trước khoảng một trăm tu sĩ Công Giáo Miến Điện, có mặt tại Giáo đường Thánh Phêrô, giáo hoàng giải thích ngài muốn gửi đến Chúa những nỗi đau khổ của người dân Miến Điện, và cầu nguyện cùng Chúa ‘‘để Chúa mang lại bình an cho tất cả mọi người’’. Trong lúc đàn áp của tập đoàn quân sự tiếp tục tại một xứ sở cách Roma hàng ngàn cây số, người đứng đầu đạo Công giáo kêu gọi những người Miến Điện có mặt tại đây giữ vững đức tin ‘‘ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất’’, chống lại vòng xoáy bạo lực.

Ngài nói : ‘‘Hãy giữ lấy đức tin, hãy hướng lên trời, trong lúc trên mặt đất người ta đang đánh nhau, người ta đang làm đổ máu người vô tội. Đừng nhường chỗ cho lòng căm hận, trả thù, mà hãy hướng về Đức Chúa của tình thương yêu, Người nhắc nhở với chúng ta rằng chúng ta là huynh đệ’’.

Giáo hoàng Phanxicô cũng nhắc lại rằng cam kết dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ nảy sinh ‘‘chính trong thế gian này. Và mỗi người, tùy theo tầm mức của mình, có thể đóng góp phần mình’’.

Thánh lễ tại Giáo đường Thánh Phêrô là một thời điểm rất được người Công giáo Miến Điện trông đợi. Vào cuối thánh lễ, một linh mục đã cám ơn giáo hoàng và nhắc lại rằng : ‘‘Người Miến Điện đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, và họ muốn hòa bình’’. Theo vị linh mục này, đối với nhiều người Miến Điện, thánh lễ tại đây là ‘‘một phép màu vĩ đại, một điều kỳ diệu’’ ».

