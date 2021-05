Quảng cáo Đọc tiếp

(Le Courrier du Vietnam) – Việt Nam : Thêm một người chết do Covid. Nạn nhân mới được ghi nhận hôm nay 17/05/2021 là một thanh niên 34 tuổi, người tỉnh Bắc Ninh. Đây là ca tử vong thứ hai, sau ca đầu tiên từ 8 tháng nay vào hôm 15/05. Số ca nhiễm Covid hàng ngày của Việt Nam đạt kỷ lục mới với 187 ca nhiễm. Có 28 ca nhiễm mới được công bố trưa nay tại 4 tỉnh đều được phát hiện trong khu cách ly.

(AFP) - Covid-19: Hơn 80% người Nhật phản đối việc đăng cai Thế Vận Hội mùa hè này. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận, được công bố hôm nay, 17/05/2021, cho thấy 43% người trả lời muốn hủy Thế Vận Hội, 40% muốn hoãn lại. Cuộc thăm dò do nhật báo Asahi thực hiện, sau quyết định của chính phủ Nhật hôm thứ Sáu mở rộng tình trạng khẩn cấp ra 9 tỉnh. Một cuộc thăm dò khác do hãng thông tấn Kyodo thực hiện, được công bố vào Chủ Nhật, cho thấy 59,7% những người được hỏi ủng hộ việc hủy bỏ Thế Vận Hội.

(AFP) – Tỉ phú Bill Gates phải rời Microsoft do quan hệ với một nữ nhân viên. Theo The Wall Street Journal hôm qua, 16/05/2021, việc tỉ phú Bill Gates rời khỏi ghế giám đốc tập đoàn Microsoft vào tháng 3/2020, là do quan hệ « không phù hợp » với một nữ nhân viên công ty này vào đầu những năm 2000. Người phát ngôn của Microsoft xác nhận với AFP rằng tập đoàn này đã được thông báo vào cuối năm 2019 rằng « Bill Gates đã tìm cách lập mối quan hệ thân mật với một nhân viên của công ty vào năm 2000 ». Chủ nhân cũ của Microsoft và người vợ Melinda đã tuyên bố ly hôn vào ngày 3/5/2021, sau 27 năm chung sống.

(AFP) – Mỹ đòi Israel giải thích vụ oanh kích các trụ sở truyền thông. Ngoại trưởng Antony Blinken, đang công du Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, yêu cầu Israel cung cấp « các chi tiết » để biện minh cho cuộc oanh kích phá hủy tòa nhà là nơi trú đóng nhiều cơ quan truyền thông tại dải Gaza. Trước giới báo chí hôm nay, 17/05/2021, lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ cẩn trọng tuyên bố « điều này thật sự quan trọng, Israel có trách nhiệm đặc biệt về việc bảo vệ thường dân trong khi phòng vệ và việc này tuyệt đối bao gồm cả nhà báo ».

(RFI) – Nga : Rò rỉ dầu hỏa gây ô nhiễm nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra ở nước Cộng hòa Komis, phía bắc Liên bang Nga. Doanh nghiệp Lukoil thừa nhận có khoảng 90 tấn dầu bị rò rỉ từ đường ống dẫn, tràn xuống mặt đất và sông ngòi. Các vết dầu loang hiện đang lan dần ra phía biển Barents.

(AFP) - Nga : Tòa án Matxcơva xem xét việc xếp các tổ chức của nhà đối lập Alexei Navalny vào diện “cực đoan”. Phiên tòa được tổ chức ngày hôm nay 17/05/2021 theo yêu cầu của Viện công tố nhằm đẩy phong trào đấu tranh ở Nga ra ngoài lề pháp luật. Nếu Tư pháp Nga ra phán quyết như trên, những ai hợp tác hoặc ủng hộ nhà đối lập Navalny có nguy cơ chịu án tù nặng. Ngày mai 18/05, Viện Douma ( Hạ Viện Nga ) sẽ xem xét dự thảo luật cấm những người liên quan đến các tổ chức “cực đoan” được bầu làm dân biểu.

(Reuters) - Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ đạt thỏa thuận bán phần về thuế nhập khẩu kim loại. Ủy Ban Châu Âu hôm nay 17/05/2021 thông báo đình chỉ trong 6 tháng kế hoạch tăng thuế suất lên thành 50% đối với một số hàng hóa của Mỹ. Các cuộc thảo luận giữa Liên Âu và Mỹ là nhằm từ nay đến cuối năm 2021 đạt giải pháp cho vấn đề tăng thuế nhập khẩu mà tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng nhập từ châu Âu.

