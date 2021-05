Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Vac-xin ngừa Covid-19 : Sanofi thông báo kết quả thử nghiệm khả quan. Theo thông báo của hãng dược Pháp ngày 17/05/2021, các kết quả thử nghiệm trên người giai đoạn hai đều cho kết quả tích cực. Qua khảo sát các nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu trong độ tuổi 18-95, khả năng tạo kháng thể của họ đạt 95-100% sau khi được tiêm liều thứ 2. Liên doanh Sanofi-GSK (của Anh) sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm thứ 3 từ cuối tháng 5, đầu tháng 6. Sanofi hy vọng vac-xin của họ có thể được cấp phép đưa ra thị trường vào cuối năm 2021.

(AFP) - Biến thể virus Ấn Độ : Vac-xin Pfizer và Moderna vẫn có hiệu quả. Đây là kết quả những nghiên cứu sơ bộ do các nhà khoa học Mỹ, thuộc NYU Grossman School of Medecine và NYU Langone Center, tiến hành và được công bố ngày 17/05/2021. Nhà khoa học Nathaniel « Ned » Landau, đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng « các kháng thể do những loại vac-xin này tạo ra tuy có bị yếu đi đôi chút trước những biến chủng đó, nhưng chưa đủ đến mức khiến chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng bảo vệ do vac-xin mang lại ».

(AFP) - « Bão kép » tại Ấn Độ. Trong cơn bão dịch bệnh, hôm qua, 17/05/2021, người dân ở những vùng tây bắc Ấn Độ còn phải đón cơn bão nhiệt đới với sức gió lên đến 185 km/giờ. Trận bão mang tên Tauktae đã nhấn chìm nhiều tuyến đường sắt ở thành phố Bombay, khiến sân bay phải đóng cửa. Theo thông tin mới nhất, lốc xoáy Tauktae đã làm thiệt mạng 24 người và khiến 96 người mất tích ở phía tây Ấn Độ. Chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 bị ảnh hưởng nặng do nhiều cơ sở y tế tạm bợ, trung tâm tiêm chủng buộc phải sơ tán do bị ngập lụt.

(TTVN) -Việt Nam : Báo động dịch Covid tại Bắc Giang với 400 ca tại hai khu công nghiệp. Hai khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu đã trở thành điểm nóng của tỉnh Bắc Giang, với 400/411 ca dương tính với virus corona trên toàn tỉnh tính đến hôm nay 18/05/2021. Số ca tiếp xúc (F1) tại tỉnh này lên đến 6.500. Hiện nay có 9.000 người đang được cách ly tại 5 khu tập trung ở Bắc Giang, một bệnh viện dã chiến 600 giường đang được thành lập. Bắc Giang có 240.000 công nhân làm việc tại 6 khu công nghiệp nằm gần khu dân cư và trục giao thông, trong đó có 4 khu công nghiệp đã bị tạm dừng hoạt động.

(AFP) - AstraZeneca : Thêm 4 ca đông máu, trong đó có 2 ca tử vong tại Pháp. Cơ quan y tế Pháp hôm qua 17/05/2021 thông báo đã có thêm 4 trường hợp bị đông máu liên quan đến vac-xin AstraZeneca, trong đó có hai ca tử vong, từ ngày 23/04 đến 06/05. Tính từ khi bắt đầu chích ngừa Covid-19 với vac-xin này, đã có tổng cộng 34 ca, trong đó có 11 người tử vong tại Pháp, trên tổng số 4.068.000 liều được tiêm. Bốn ca mới gồm hai phụ nữ trong độ tuổi 60-70 và hai người đàn ông khoảng 50 tuổi, bị biến chứng đông mạch máu ở não hoặc vùng bụng. Tuy vậy, cơ quan y tế vẫn duy trì khuyến cáo dùng AstraZeneca cho người trên 55 tuổi.

(Reuters) - Covid bùng nổ, Đài Loan xin Mỹ giúp vac-xin. Bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi Khim), đại diện Đài Loan tại Mỹ, hôm nay, 18/05/2021, cho biết đang thảo luận với Hoa Kỳ để có thể nhận được một phần trong số 20 triệu liều vac-xin Covid mà tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ giao cho các nước từ nay đến cuối tháng Sáu. Trong tuần qua, tại Đài Loan đã có trên 700 ca nhiễm virus corona, khiến chính quyền phải ra lệnh phong tỏa Đài Bắc, trong khi dân chúng có thói quen sinh hoạt bình thường vì thời gian qua Đài Loan vẫn kiểm soát được dịch Covid.

(SCMP) - Mỹ sẵn sàng rút quân khỏi miền nam Philippines trong những tháng tới nếu không có hiệp định mới. Khoảng 400 quân nhân Mỹ và nhân viên quốc phòng tại miền nam Philippines có thể rút đi trong những tháng tới, nếu Washington và Manila không ký một VFA (Visiting Forces Agreement/Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng) mới. Renato De Castro, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học De ​​la Salle ở Manila, trong một hội nghị quốc tế tổ chức cuối tuần trước, cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng rút khỏi Mindanao, nơi lực lượng Mỹ đang tham gia chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo cực đoan và phiến quân Cộng sản.

(AFP) - Một kính viễn vọng mới sẽ đo lường sự giãn nở của vũ trụ. Kính thiên văn DESI sẽ bắt đầu quan sát từ Hoa Kỳ để vẽ bản đồ 3D của vũ trụ với độ chính xác chưa từng thấy. Những người có trách nhiệm của dự án quốc tế nhằm tìm hiểu sự giãn nở của vũ trụ, hôm qua 17/05/2021 cho biết như trên. Viễn vọng kính DESI với 5.000 cặp « mắt thần » bằng sợi quang được đặt tại vùng sa mạc Arizona, trong vòng 5 năm sẽ quan sát bầu trời ban đêm, thu thập và phân tích ánh sáng từ 35 triệu thiên hà. Những dữ liệu này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu hơn « năng lượng đen », được cho là tác nhân đẩy nhanh sự nở rộng của vũ trụ. Khi vũ trụ giãn nở, các thiên hà tách xa nhau và phát ra những tia năng lượng. Nhờ thu được 5.000 quang phổ thiên hà mỗi 20 phút, DESI có thể đo được vận tốc tách rời, khoảng cách với Trái Đất, lập ra bản đồ 3D chính xác của vũ trụ.

(AFP) - Covid-19 : Pháp duy trì lễ hội âm nhạc. Từ năm 1982, cứ đúng vào ngày 21/6, Pháp đều tổ chức lễ hội âm nhạc. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có xu hướng giảm dần, chính phủ hôm nay, 18/05/2021, thông báo vẫn tổ chức lễ hội, nhưng có điều kiện : Người tham gia phải đeo khẩu trang và tuân thủ lệnh giới nghiêm 23 giờ. Bộ trưởng Văn hóa Roselyne Bachelot kêu gọi « trách nhiệm của mỗi công dân » trong lễ hội năm nay.

(AFP) - RSF khởi động nền tảng thẩm định độ tin cậy truyền thông. Tổ chức phi chính phủ Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), hôm nay 18/05/2021, cho khai trương một nền tảng internet có tên gọi « Journalism trust Initiative (JTI) », với mục đích chống nạn bóp méo thông tin, đồng thời quảng bá cho những cơ sở truyền thông được đánh giá là « đáng tin cậy », sau khi đã qua xác minh nghiêm ngặt. Thực chất đây là một ứng dụng số hóa, qua đó các tờ báo, cơ sở truyền thông có thể đề nghị được cấp nhãn JTI, sau khi trải qua ba công đoạn thẩm định. Trước tiên là tự đánh giá theo chuẩn mực của nhãn JTI gồm 130 tiêu chí chuyên môn. Ở công đoạn 2, các cơ sở truyền thông công bố kết quả tự định giá. Cuối cùng, một cơ quan thẩm định độc lập cho ý kiến đánh giá. Sau khi qua ba công đoạn trên, cơ sở truyền thông sẽ được nhận nhãn hiệu JTI, có độ tin cậy thông tin.

