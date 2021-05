Israel-Palestine : LHQ kêu gọi "tôn trọng hoàn" toàn lệnh ngừng bắn

Sau 12 ngày giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas, cộng đồng quốc tế tiếp tục những nỗ lực ngoại giao để hướng đến hòa bình và ổn định cho khu vực. Ngày 22/05/2021, Hội Đồng Bảo An đã ra được tuyên bố chung kêu gọi « tôn trọng hoàn toàn » lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Chính quyền Cairo cử hai phái đoàn đến Israel và vùng Cisjordanie để theo dõi việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken dự kiến đến hai khu vực này vào ngày 26-27/05.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten giải thích thêm:

« Lần này, Hoa Kỳ đã không cản trở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Sau ba lần từ chối dự thảo tuyên bố chung cũng như một dự thảo nghị quyết do Pháp đề xuất về cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, cuối cùng Washington đã có chung tiếng nói với 14 thành viên còn lại của Hội Đồng Bảo An : hoan nghênh lệnh ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực từ thứ Sáu 21/05 ; kêu gọi « tôn trọng hoàn toàn » lệnh ngừng bắn ; lấy làm tiếc về thiệt hại nhân mạng vì bạo lực. Tổng cộng có 260 thường dân thiệt mạng trong vòng 12 ngày, chủ yếu bên phía Palestine.

Ngoài ra, tuyên bố cũng nhấn mạnh đến việc cần phải cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho dải Gaza và nhắc lại là cần triển khai giải pháp hai Nhà nước. Ngược lại, Hoa Kỳ đã yêu cầu bỏ phần lên án bạo lực vì tiếp tục muốn bảo vệ đồng minh Israel.

Được soạn thảo sau khi đã đạt được lệnh ngừng bắn (nhờ trung gian của Ai Cập), bản tuyên bố tối thiểu này, cũng như một cuộc thảo luận ở Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, tạm thời giúp Hội Đồng Bảo An giữ chút thể diện ».

