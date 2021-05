Tổng thống Belarus lên tiếng về vụ chặn máy bay để bắt nhà đối lập

Hôm nay, 26/05/2021, tổng thống Belarus Alexander Loukachenko phát biểu trước Quốc Hội vào lúc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp kín về vụ vụ chặn ép máy bay hạ cánh để bắt một nhà đối lập.

Quảng cáo Đọc tiếp

Kể từ khi xảy vụ một máy bay của hãng Ryanair bị buộc phải đáp xuống Minsk hôm chủ nhật để chính quyền Belarus bắt giữ nhà báo đối lập Roman Protassevitch sống lưu vong ở Litva, ông Loukanchenko vẫn giữ im lặng trước những phản ứng phẫn nộ toàn thế giới, đặc biệt là phản ứng của châu Âu và Hoa Kỳ.

Theo hãng tin chính thức Belta, đáp lại những phản ứng đó của quốc tế, trước Quốc Hội hôm nay, tổng thống Loukachenko đã lên án điều mà ông gọi là « những vụ tấn công » nhắm vào Belarus, mà nay vượt quá « những lằn ranh đỏ ».

Ông Loukachenko khẳng định không hề có chuyện chiếc máy bay của Ryanair bị một chiếc Mig-29 ép đáp xuống Minsk, mà nhiệm vụ của chiếc máy bay tiêm kích chỉ là "hỗ trợ máy bay đáp xuống trong trường hợp khẩn cấp". Tổng thống Belarus tuyên bố :" Tôi đã hành động một cách hợp pháp để bảo vệ người dân của tôi".

Hôm qua, đài truyền hình Belarus đã phát một đoạn video trong đó Roman Protassevitch thú nhận đã gây « rối loạn » trong nước. Nhưng trả lời hãng tin AFP từ Ba Lan, nơi vợ chồng ông đang định cư, bố của nhà báo đối lập, ông Dmitry Protassevitch, tuyên bố : « Đoạn video này rõ ràng đã được dàn dựng, được thực hiện dưới áp lực và không đáng tin ». Ông Protassevitch lưu ý là là con trai ông dường như bị gẫy nhiều răng, và có những vết bầm trên mặt và cổ. Còn mẹ của nhà đối lập trẻ Belarus thì kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cứu lấy con bà.

Phe đối lập Belarus, mà đa số hiện đang sống lưu vong hoặc đang bị giam cầm, kêu gọi quốc tế ban hành những biện pháp trả đũa mới đối với chính quyền Loukachenko. Riêng cựu ứng cử viên tổng thống Belarus Svetlana Tikhanovskaïa, hiện sống lưu vong ở Litva, đã kêu gọi Hoa Kỳ cô lập chính quyền Minsk và gây áp lực với chế độ này bằng các trừng phạt.

Cũng hôm nay, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn không chính thức về vụ này, theo các nguồn tin ngoại giao nói với hãng tin AFP. Cuộc họp trực tuyến được triệu tập theo yêu cầu của Pháp, Ireland và Estonia. Tuy nhiên, theo AFP, các nhà ngoại giao cho rằng, trong cuộc họp hôm nay, Hội Đồng Bảo An rất khó đạt được đồng thuận về một bản tuyên bố chung. Là quốc gia ủng hộ Belarus, Nga, 1 trong 5 thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, chắc chắn sẽ chống lại việc ra một tuyên bố chung.

Hôm qua, đã có rất nhiều hãng hàng không làm theo khuyến cáo của Liên Hiệp Châu Âu tránh bay ngang qua không phận Belarus và đã đình chỉ các chuyến bay. Theo tổ chức Eurocontrol, mỗi tuần có gần 2000 máy bay bay qua không phận của Belarus.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký