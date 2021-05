Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – WHO loại Miến Điện khỏi cuộc họp thường niên. Lâm vào thế khó xử vì không biết công nhận ai là đại diện chính đáng của Miến Điện sau cuộc đảo chính đầu tháng 2, các nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay, 26/05/2021, đã quyết định loại nước này khỏi cuộc họp thường niên lần thứ 74. Hội đồng Y tế Thế giới đã nhận được yêu cầu được đại diện cho Miến Điện từ cả hai phe : chính phủ dân sự bị lật đổ và tập đoàn quân sự đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 01/02.

(AFP) – Macao lại cấm tưởng niệm Thiên An Môn. Theo tin từ các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, năm nay, tức là năm thứ hai liên tiếp, Macao cấm tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân cuộc đàn áp đẩm máu trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989, với lý do sự kiện này mang tính kích động lật đổ chính quyền . Năm ngoái, chính quyền Macao đã viện cớ đang có đại dịch Covid-19 để ra lệnh cấm lễ tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn, vẫn được tổ chức hàng năm ở Macao cũng như ở Hồng Kông.

(Anadolu Agency) – Nhật giao cho Indonesia tàu tuần tra ngư nghiệp. Theo thông báo của đại sứ quán Nhật Bản tại Jakarta hôm qua, 25/05/2021, Tokyo đã trao cho Indonesia một tàu tuần tra ngư nghiệp để tăng cường khả năng của nước này ngăn chận nạn đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia trên Biển Đông. Indonesia hiện thiếu phương tiện để giám sát toàn bộ vùng biển của nước này.

(AFP) – Đối tác chính thức kêu gọi hủy bỏ Thế Vận Hội Tokyo. Hôm nay, 26/05/2021, nhật báo Asahi, đối tác chính thức của Thế Vận Hội Tokyo (23/07-08/08), đã kêu gọi hủy bỏ sự kiện thể thao này, vì xem đây là một “mối đe dọa về y tế”, trong bối cảnh nước này đã bị đợt dịch Covid thứ tư. Lời kêu gọi của tờ báo phát hành toàn quốc lớn hàng thứ hai ở Nhật được đưa ra sau khi các kết quả thăm dò cho thấy ngày càng có nhiều người chống lại việc tổ chức Thế Vận Hội Tokyo theo lẽ diễn ra năm 2020, nhưng do đại dịch Covid-19 đã bị dời sang năm nay.

(AFP) – Đài Loan cáo buộc Trung Quốc cản trở hợp đồng mua vac-xin Pfizer. Hôm nay, 26/05/2021, tổng thống Đài loan cáo buộc Bắc Kinh ngăn cản hòn đảo có được hợp đồng mua vac-xin do hai hãng dược phẩm Đức (Pfizer) và Mỹ (BioNTech) sản xuất. Bà Thái Anh Văn viết trên Facebook : « Chúng tôi đã gần như hoàn tất việc ký kết hợp đồng với nhà sản xuất Đức, nhưng việc này đã bị chậm lại, do can thiệp của Trung Quốc ». Đài Loan, vốn vẫn được coi là một hình mẫu chống dịch, hiện đang rất cần đến vac-xin, trong bối cảnh đại dịch có xu hướng bùng phát, với số tử vong từ 12 người tăng lên thành 46 người.

(AFP) – Hoa Kỳ và nhiều nước Châu Âu kêu gọi cộng đồng quốc tế không thừa nhận cuộc bầu cử tổng thống Syria. Hôm qua, 25/05/2021, ngoại trưởng các nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp và Ý ra một tuyên bố chung, tố cáo bầu cử tổng thống Syria là « không tự do, không công bằng ». Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Syria, do chính quyền Assad tổ chức hôm nay, 26/05, được coi là không có gì bất ngờ. Theo giới quan sát, nhà độc tài Bachar al-Assad, cầm quyền từ năm 2000, sẽ tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Bầu cử được tổ chức tại hai phần ba lãnh thổ Syria, do chính quyền Damas kiểm soát. Phong trào phản kháng đòi dân chủ, chống chế độ Assad, bùng lên từ năm 2011. Nội chiến và xung đột tại Syria khiến ít nhất 388.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải sơ tán, tị nạn.

(Reuters) – Gia đình người da đen George Floyd kêu gọi tổng thống Mỹ ủng hộ cải cách ngành cảnh sát. Sáu thân nhân của người da đen G. Floyd qua đời cách nay một năm, do bạo lực cảnh sát tại Minneapolis, hôm qua, 25/05/2021, trong cuộc gặp tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng, nhân dịp một năm ông Floyd qua đời, đã đưa ra lời kêu gọi trên. Một nhóm dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ đang làm việc về một dự luật mang tên George Floyd, nhằm buộc cảnh sát Mỹ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về các hành động của mình.

(AFP) – Brazil bắt được một thủ lĩnh mafia Ý. Hôm qua, 25/05/2021, lãnh đạo cơ quan công tố Uruguay cho biết đã bắt được Rocco Morabito, một trong các tội phạm Ý bị truy nã gắt gao nhất. Rocco Morabito trốn thoát khỏi một nhà tù Uruguay vào tháng 6/2019. Cảnh sát Brazil cho biết trùm mafia Ý, một lãnh đạo của nhóm Ndrangheta, băng đảng buôn lậu cocaine khét tiếng, bị bắt giữ nhờ điều tra phối hợp giữa Brazil và Ý. Đương sự sẽ bị dẫn độ sang Ý.

