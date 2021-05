Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hồng Kông tiếp tục cấm tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Năm thứ 2 liên tiếp, chính quyền Hồng Kông cấm tổ chức đêm canh thức tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh năm 1989. Hiệp hội dân chủ Hong Kong Alliance trong suốt 3 thập kỷ qua là nhà tổ chức hoạt động tưởng niệm này vào ngày 4/6 hàng năm, hôm nay cho biết, chính quyền viện lý do tình hình dịch Covid-19 để cấm. Bộ trưởng An Ninh của Hồng Kông đã xác nhận chính quyền cấm tổ chức hoạt động này, đồng thời cảnh báo những ai tham gia sự kiện là vi phạm luật an ninh. Năm 2020, cũng vì lý do dịch Covid-19, lần đầu tiên hoạt động tưởng niệm này đã bị cấm tại Hồng Kông.

(AFP) - Nhà văn Úc gốc Hoa Dương Hằng Quân bị Bắc Kinh xét xử về tội làm gián điệp. Phiên xét xử kín diễn ra vào ngày 27/05/2021 tại một toà án ở Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ Úc - Trung ngày càng căng thẳng. Đại sứ Úc bị công an Trung Quốc cản, không cho vào dự phiên tòa. Bắc Kinh cho rằng vụ xử kín là hợp pháp vì liên quan đến một bí mật quốc gia. Ông Dương Hằng Quân (Yang Hengjun), một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc, đã trở thành công dân Úc từ năm 2002. Hồi năm 2019, khi đang sống tại Mỹ, ông đến Trung Quốc và bị bắt với cáo buộc làm gián điệp.

(AFP) - Lừa đảo trên mạng : Interpol bắt gần 600 người và phong tỏa 1.600 tài khoản ngân hàng tại châu Á. Đây là thành quả của một chiến dịch lớn gồm 1.400 cuộc điều tra của Interpol ở châu Á từ tháng 9/2020 đến tháng 03/2021, với sự hợp tác của 9 nước châu Á : Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines và Indonesia.

(Reuters) - Covid-19 : Đài Loan thông báo nhận được những lô vac-xin Moderna đầu tiên. Bộ Y Tế Đài Loan cho biết 150.000 liều thuốc của tập đoàn Mỹ Moderna được giao vào ngày 28/05/2021. Tin trên được đưa ra vào lúc Đài Bắc ghi nhận có thêm hơn 400 ca dương tính với virus corona trong ngày 27/05.

(Reuters) - Tổng thống Duterte ra tranh cử phó tổng thống Philippines ? Trong cuộc họp báo ngày 27/05/2021, phát ngôn viên của phủ tổng thống Philippines, cho biết khả năng ông Rodrigo Duterte ra tranh cử phó tổng thống vào năm tới điều đó « tùy thuộc vào số trời ». Hiến Pháp Philippines không cho phép tổng thống mãn nhiệm tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ sáu năm, nhưng vẫn có thể đứng liên danh với một ứng cử viên để ra tranh chức phó tổng thống.

(Yonhap) - Seoul và Berlin nhất trí tăng cường hợp tác ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tại Seoul, bộ trưởng Quốc Phòng Hàn Quốc Suh Wook và đồng nhiệm Đức Annegret Kramp-Karrenbauer hôm qua 26/05/2021 đồng ý phát triển quan song phương về an ninh để trở thành các đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Berlin chọn Seoul là đối tác chính để thực hiện chiến lược hòa bình ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc Phòng Đức đang có chuyến thăm ba ngày tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng Quốc Phòng Đức công du Seoul kể từ năm 2007.

(AFP) - Ukraina chỉ trích NATO chậm trễ kết nạp Kiev là thành viên mới. Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba trong cuộc họp báo hôm 26/05/2021 với lãnh đạo Tổ Chức Hợp Tác An Ninh Châu Âu Helga Schmid nhắc lại « từ 2008, Kiev đã bày tỏ mong muốn gia nhập Liên Minh bắc Đại Tây Dương, nhưng từ đó đến nay NATO đã không đưa ra bất kỳ một biện pháp nào » cho phép thỏa mãn yêu cầu đó. Kiev thất vọng là Ukraina thậm chí không được mời tham dự thượng đỉnh NATO dự trù diễn ra vào ngày 14/06/2021 tại Bruxelles.

(AFP) - Hội Đồng Nhân Quyền xem xét đề nghị lập ủy ban điều tra vi phạm nhân quyền tại vùng đất của người Palestine. Hội đồng Nhân quyền LHQ triệu tập phiên họp bất thường hôm nay 27/05/2021, để bàn về chủ đề này. Theo thông cáo của Hội đồng, trong cuộc họp theo đề nghị của Pakistan này, các nước sẽ xem xét « tình hình vi phạm nhân quyền trầm trọng » trong vùng lãnh thổ của người Palestine bị chiếm đóng, gồm cả vùng Đông Jerusalem và tại Israel.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc thông qua đề nghị của Nga về một hiệp ước chống tội phạm trên mạng. Theo nghị quyết, được thông qua trong cuộc họp của Đại Hội Đồng ngày 26/05/2021, từ nay đến năm 2023 xây dựng được một Hiệp ước chống tội phạm trên không gian mạng. Tuy nhiên, các nước phương Tâu vẫn tỏ hoài nghi về sáng kiến của Matxcơva, có tên gọi « Đấu tranh chống sử dụng công nghệ tin học và thông tin vì mục địch tội phạm », vì cho rằng sáng kiến của Nga về bản chất là nhằm « khóa » internet, hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội.

(AFP) - Bảo tàng Louvre sẽ do một phụ nữ điều hành. Phủ tổng thống Pháp ngày 26/05/2021 bổ nhiệm bà Laurence des Cars, 54 tuổi, vào chức vụ « chủ tịch giám đốc » bảo tàng lớn nhất thế giới. Phát biểu đầu tiên của bà des Cars là bày tỏ tham vọng bảo tàng Louvre phải phản ánh được đời sống văn hóa hiện tại của xã hội Pháp. Bảo tàng nổi tiếng này sẽ là một « không gian đối thoại » giữa các nhà khoa học với thế giới nghệ thuật.

