(Reuters) – Mỹ cam kết hỗ trợ Ấn Độ chống dịch Covid-19. Tuyên bố này được ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra ngày 28/05/2021, trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar. Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết đang thảo luận với ngoại trưởng Ấn Độ về việc sản xuất, cung cấp và giao vac-xin cho Ấn Độ, nhưng không nêu rõ chi tiết. Ngoài việc khẳng định giúp New Dehli chống dịch, ngoại trưởng hai nước còn bàn về các vấn đề tranh chấp biên giới Ấn – Trung, tình hình Afghanistan và chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương.

(AFP) – Liên Âu công bố dự án hỗ trợ Belarus 3 tỉ đô la, trong trường hợp Loukachenko ra đi. Nếu Belarus khởi sự quá độ sang dân chủ, và tổng thống Loukachenko từ bỏ quyền lực, Liên Hiệp Châu Âu sẽ kích hoạt chương trình trợ giúp tổng trị giá 3 tỉ đô la. Đây là thông báo được Ủy Ban Châu Âu đưa ra hôm qua, 28/05/2021. Liên Âu đang chuẩn bị mở rộng các trừng phạt với chế độ Loukachenko, do vụ chặn máy bay chở khách, bắt một nhà báo đối lập. Bruxelles cũng đã có các biện pháp trừng phạt cụ thể nhắm vào ông Loukachenko và 87 nhân vật cao cấp khác của chế độ.

(AFP) - Pháp: Một cảnh sát địa phương bị đâm trọng thương, nghi can bị bắn hạ. Hôm qua, 28/05/2021, một nữ cảnh sát ở La Chapelle-sur-Erdre, gần thành phố Nantes, miền tây nước Pháp, đã bị đâm trọng thương. Nghi can của vụ tấn công, một người mắc bệnh tâm thần và đang được theo dõi vì có tư tưởng cực đoan hóa, đã bị các hiến binh Pháp bắn chết khi vây bắt. Khi lẩn trốn, nghi can đã cầm giữ một phụ nữ trẻ. Trước mắt, ngành tư pháp chỉ xem đây là một vụ mưu sát, nhưng tùy theo kết quả điều tra, họ có thể chuyển thành một vụ có liên quan đến khủng bố.

(AFP) - Úc lên án Trung Quốc “giam giữ tùy tiện” một học giả. Hôm qua, ngoại trưởng Úc Marise Payne đã lên án “vụ giam giữ tùy tiện” học giả và nhà văn Yang Jun. Phiên tòa xử công dân Úc sinh tại Bắc Kinh này về tội làm gián điệp đã bắt đầu hôm thứ Năm, nhưng tòa án Bắc Kinh đã quyết định dời lại ngày xử và ngày tuyên án. Ngoại trưởng Payne còn tố cáo, mặc dù đã xin được dự, đại sứ Úc tại Bắc Kinh đã bị cấm vào phòng xử. Ngồi tù từ năm 2019, Yang Jun là một trong hai công dân Úc đang bị giam ở Trung Quốc, vì bị cáo buộc làm gián điệp trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Canberra và Bắc Kinh.

(Reuters) – Bắc Triều Tiên : « Tình nguyện viên » thiếu niên bị buộc làm việc nặng nhọc ? Hãng thông tấn KCNA ngày 29/05/2021 tường thuật hơn 700 học viên các trường mồ côi có bằng cấp, « tình nguyện » làm các công việc tay chân nặng nhọc tại các mỏ than, nông trại và các công trình xây dựng lớn. Truyền thông Bắc Triều Tiên không nói rõ độ tuổi, chỉ nói rằng đó là những học viên có bằng « trung cấp ». Tuy nhiên, dựa vào các hình ảnh được công bố, các nhà quan sát về Bắc Triều Tiên dự đoán những « tình nguyện viên » này trạc tuổi thiếu niên. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây khó khăn cho nền kinh tế đất nước do những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Liên Hiệp Quốc dự đoán nạn đói đang xảy ra tại Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Covid-19: Biểu diễn ca nhạc thử nghiệm tại Pháp. Hôm nay, 29/05/2021, khoảng 5.000 khán giả sẽ được xem một buổi biểu diễn của nhóm nhạc Pháp Indochine tại rạp Bercy ở Paris. Buổi diễn ca nhạc miễn phí này sẽ được các nhà khoa học nghiên cứu như là một thử nghiệm trong bối cảnh dịch Covid tại Pháp đang giảm bớt. Khán giả không buộc phải tuân thủ giãn cách, nhưng phải đeo khẩu trang.

(AFP) - Colombia: Quân đội được triển khai để đối phó với biểu tình. Hôm qua, 28/05/2021, tổng thống Ivan Duque đã ra lệnh triển khai quân đội đến thành phố Cali, tâm chấn của các cuộc biểu tình tại Colombia từ 1 tháng qua. Hôm qua, lại có thêm ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại thành phố này, nâng tổng số người chết do bạo động lên 49 người. Từ ngày 28/04, người dân Colombia đã nổi dậy chống dự án cải tổ thuế khóa do tổng thống Duque đưa ra, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ.

