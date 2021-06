"Thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu": G7 hy vọng thông báo thỏa thuận tại Luân Đôn

Sau cuộc họp hai ngày tại Luân Đôn, các bộ trưởng Tài Chính của nhóm G7 hy vọng có thể thông báo hôm nay, 05/06/2021, một thỏa thuận “lịch sử” về "thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu" và về một sự phân chia hợp lý hơn các nguồn thu thuế từ các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là các tập toàn công nghệ số.

Bảy cường quốc hàng đầu thế giới (Anh, Pháp, Ý, Canada, Nhật Bản, Đức và Hoa Kỳ) muốn đạt được thỏa thuận về việc cải tổ thuế doanh nghiệp ở cấp độ thế giới. Cải tổ này chủ yếu nhắm vào các tập đoàn công nghệ số, hiện chỉ đóng những khoản thuế rất thấp trong khi họ thu lợi nhuận hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đôla, bằng cách đặt cơ sở tại những quốc gia có mức thuế doanh nghiệp rất thấp, thậm chí không đánh thuế doanh nghiệp.

Trong một diễn đàn chung đăng trên nhật báo Anh The Guardian hôm qua, các bộ trưởng Tài Chính Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha nhấn mạnh là các tập đoàn công nghệ số còn đã được hưởng lợi từ khủng hoảng y tế toàn cầu, “thu được những lợi nhuận cao chưa từng có so với các khu vực khác”. Trong khi đó, các quốc gia trên toàn thế giới đang cố bù đắp cho ngân sách bị cạn kiệt do phải thi hành những kế hoạch hỗ trợ và phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch.

Thỏa thuận của nhóm G7 là dựa trên cải tổ mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) đề nghị. Thứ nhất là phân chia hợp lý hơn nguồn thu thuế từ các tập đoàn đa quốc gia. Thứ hai là một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Sau khi đề nghị mức thuế 21%, Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 15% để có thể thuyết phục được nhiều quốc gia khác. Theo hãng tin AFP, cho đến tối qua, các cuộc thương lượng vẫn còn rất gay go, nhưng đối với bộ trưởng Tài Chính Pháp Bruno Le Maire, mức thuế doanh nghiệp 15% sẽ là mức tối thiểu.

