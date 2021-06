Một báo cáo Mỹ kết luận đại dịch Covid có thể do virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Thụy My

Thụy My

Báo cáo của một phòng thí nghiệm thuộc chính phủ Hoa Kỳ về nguyên nhân đại dịch Covid, đã kết luận rằng giả thiết con virus lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc là khả tín, cần phải điều tra sâu thêm. Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin đáng tin cậy tiếp cận được với các tài liệu mật, hôm 07/06/2021 tiết lộ như trên.

Quảng cáo Đọc tiếp

Nghiên cứu này được phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở California chuẩn bị vào tháng 5/2020, và được bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu ra khi tiến hành điều tra về nguyên nhân đại dịch trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump.

Đánh giá của Lawrence Livermore dựa trên phân tích gien virus gây bệnh Covid-19. Cơ quan này từ chối bình luận với Reuters về bài báo của Wall Street Journal.

Tổng thống Joe Biden tháng trước nói rằng ông đã ra lệnh cho cơ quan tình báo Mỹ điều tra về nguồn gốc con virus. Theo ông Biden, tình báo đang xem xét hai giả thiết - hoặc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, hoặc do con người tiếp xúc với một động vật nhiễm bệnh - nhưng vẫn chưa đi đến kết luận.

Một báo cáo vẫn đang được xếp loại mật của tình báo Mỹ trong nhiệm kỳ chính quyền Donald Trump cho biết, ba nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã bị bệnh nặng vào tháng 11/2019 đến nỗi phải đưa vào bệnh viện. Các quan chức Mỹ tố cáo Trung Quốc không minh bạch về nguồn gốc virus, nhưng Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc.

Trong một diễn biến khác, ông Mike Ryan, viên chức cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua nói rằng WHO không thể buộc Trung Quốc tiết lộ nhiều dữ liệu hơn về xuất xứ của con virus, trong khi việc này rất cần thiết. Hồi đầu tháng, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci kêu gọi Bắc Kinh cung cấp hồ sơ bệnh án của 9 bệnh nhân, có thể là manh mối quan trọng để xác định xem Covid có thể do virus thoát ra từ phòng thí nghiệm hay không.

Hôm qua Bắc Kinh bác yêu cầu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đòi Trung Quốc phải bồi thường 10.000 tỉ đô la cho Hoa Kỳ và thế giới « vì những cái chết và sự hủy diệt do virus Vũ Hán gây ra ». Ông Trump tuyên bố như trên trong hội nghị của đảng Cộng Hòa tại Bắc Carolina hôm thứ Bảy 05/06.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký