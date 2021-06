Tổng thống Mỹ Biden đến châu Âu với lời hứa tặng vac-xin cho thế giới

Hôm nay, 10/06/2021, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mở đầu chuyến công du châu Âu đầu tiên của ông tại Anh Quốc. Một mặt tuyên bố nước Mỹ “đang trở lại”, mặt khác nguyên thủ quốc gia Mỹ sẽ thông báo mua hàng trăm triệu liều vac-xin ngừa Covid-19 để tặng cho những nước đang cần đến.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường trình:

“Nước Mỹ lãnh đạo không phải là với việc nêu gương bằng sức mạnh mà là bằng sức mạnh của việc nêu gương. Đó là một trong những câu nói tâm đắc của tổng thống Mỹ Joe Biden và ông đã nhắc lại câu nó ngay khi vừa đặt chân lên đất châu Âu. Ông Biden mong muốn đặt Hoa Kỳ trở lại vị trí trung tâm của bàn cờ quốc tế và kêu gọi các đối tác của Mỹ tập hợp cùng với ông để chống đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ nói: “Vào mỗi chặng của chuyến công du này, chúng tôi sẽ làm cho hiểu rõ là Hoa Kỳ đang trở lại và các nền dân chủ trên thế giới đoàn kết chặt chẽ với nhau để đối phó với các thách thức lớn nhất và các vấn đề quan trọng nhất đối với tương lai của chúng ta.”

Hôm nay, ông Biden sẽ thông báo là Hoa Kỳ đã mua 500 triệu liều vac-xin ngừa virus corona và những vac-xin này sẽ được phân phối cho gần một trăm quốc gia trên thế giới. Đây cũng giống như một món quà của vị khách đến thăm, nhằm khẳng định giá trị của bài diễn văn của ông.”

Trong một thông cáo, Nhà Trắng xem việc Hoa Kỳ đặt mua nửa tỷ liều vac-xin Pfizer/BioNTech là một “hành động lịch sử”, vì đây là đơn đặt hàng lớn nhất và số lượng vac-xin được tặng lớn nhất của một quốc gia. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết các vac-xin này sẽ được phân phối cho 92 nước nghèo thông qua cơ chế COVAX. Cụ thể, 200 triệu liều sẽ được phân phối từ đây đến cuối năm, và 300 triệu liều sẽ được giao từ đây đến tháng 6/2022. Toàn bộ các liều này sẽ được sản xuất trong các nhà máy của Mỹ.

Cuộc gặp đầu tiên Biden-Johnson

Hôm nay, lần đầu tiên tổng thống Biden sẽ gặp trực tiếp thủ tướng Boris Johnson, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ với “đồng minh đặc biệt” đang gặp nhiều rắc rối do hồ sơ Brexit và hậu quả của Brexit đối với Bắc Ireland. Luân Đôn hy vọng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Anh-Mỹ sẽ giúp đạt được một “Hiến chương Đại Tây Dương” mới, theo mô hình của Hiến chương mà thủ tướng Anh Winston Churchill đã ký với tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. Theo phủ thủ tướng Anh, hiến chương mới sẽ khẳng định, “thế giới đã thay đổi so với năm 1941, nhưng những giá trị về bảo vệ dân chủ, an ninh tập thể và thương mại quốc tế vẫn không đổi”.

Cuộc gặp diễn ra tại Carbis Bay, một thành phố nghỉ mát ở miền tây nam Anh Quốc. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 đặc biệt bàn về đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

