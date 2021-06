Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Anh Quốc lại tố cáo luật An Ninh Quốc Gia Hồng Kông. Trong một bản báo cáo chính thức được công bố vào hôm qua, 10/06/2021, Luân Đôn cho rằng Bắc Kinh đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý khi gây tổn hại cho quyền tự trị của Hồng Kông và sử dụng luật an ninh quốc gia để “giới hạn đáng kể các quyền tự do” ở trung tâm tài chính toàn cầu này. Trong lời mở đầu của báo cáo, ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định rằng luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông vào tháng 6/2020 đang được sử dụng để trấn áp phe đối lập chính trị. Ông Dominic Raab cho rằng đã có "những vi phạm rõ ràng" đối với bản tuyên bố chung năm 1984, do hai lãnh đạo Trung Quốc Triệu Tử Dương và Anh Quốc Margaret Thatcher ký kết để bảo đảm các quyền tự do mở rộng ở Hồng Kông.

(USNI) - Biển Đông: Ảnh vệ tinh lại phát hiện tàu và máy bay dọ thám Trung Quốc tại Đá Chữ Thập ở Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh từ hôm 09/06/2021 do hãng Maxar cung cấp cho thấy một chiếc tàu thu thập thông tin tình báo loại Type-815G trong đầm phá ở Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) thuộc quần đảo Trường Sa. Trên sân bay của thực thể này có một máy bay tuần tra hàng hải Y-8Q của Hải Quân Trung Quốc và một máy bay cảnh báo sớm loại KJ-500. Đá Chữ Thập là một trong những đảo nhân tạo kiên cố ở Trường Sa mà Trung Quốc đã bồi đắp, xây dựng trên đó một phi đạo dài hơn 3000 mét, bến cảng và nhiều cơ sở quân sự. Thực thể này gần Việt Nam hơn Trung Hoa Đại Lục và được Việt Nam cũng như Philippines tuyên bố chủ quyền.

(AFP) - Thủ phạm tát tổng Pháp Emmanuel Macron lĩnh án tù. 18 tháng tù trong đó 14 tháng tù treo. Đó là bản án được tuyên ngày hôm qua 10/06/2021 đối với Damien Tarel, người đã tát vào mặt tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông tiếp xúc gần trong chuyến thăm tại tỉnh Drôme, hôm 08/06. Viện công tố đã đề nghi mức án 18 tháng tù giam với bị cáo 28 tuổi nhưng cuối cùng tòa tuyên mức án nhẹ hơn. Bị cáo là một đối tượng cực hữu, khẳng định « đã hành động theo bản năng và không suy nghĩ » để bày tỏ nỗi bất bình của mình. Vụ một kẻ bất mãn chính trị tấn công trực tiếp thân thể tổng thống đã làm dư luận báo chí cũng như các giới chính trị ở Pháp nhất loạt tỏ phẫn nộ trong những ngày qua.

