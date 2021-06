Nhật Bản hoan nghênh Đức và Pháp quyết tâm can dự vào Ấn Độ-Thái Bình Dương

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Anh Quốc, thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào hôm qua 12/06/2021 đã tranh thủ cuộc họp song phương với đồng nhiệm Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron để hoan nghênh chủ trương của Berlin và Paris dấn thân mạnh mẽ hơn vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Theo hãng tin nhật bản Kyodo, trong cuộc tiếp xúc trực tiếp với ông Suga, thủ tướng Đức Merkel đã xác nhận rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương là một khu vực quan trọng đối với Berlin và nước Đức muốn tăng cường hợp tác song phương với Nhật trong lĩnh vực an ninh và các lĩnh vực khác. Đức đang có kế hoạch cử một tàu hải quân đến khu vực vào mùa hè này.

Theo Kyodo, Nhật Bản hiện đang tìm cách tăng cường quan hệ an ninh với Hoa Kỳ và các quốc gia cùng chí hướng khác, trong đó có Đức, vào thời điểm mà Trung Quốc tăng cường khả năng quân sự và đẩy mạnh yêu sách lãnh thổ ở vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Thái độ lo ngại về Trung Quốc càng gia tăng sau vụ Bắc Kinh ban hành luật an ninh hàng hải mới vào tháng 2 vừa qua, cho phép tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu nước ngoài trong vùng biển mà Bắc Kinh coi là lãnh hải của họ.

Tháng Ba vừa qua Tokyo và Berlin đã ký một thỏa thuận cung cấp cho nhau thông tin tình báo bí mật liên quan đến an ninh. Và qua tháng Tư, trong cuộc đối thoại an ninh Đức-Nhật 2+2 đầu tiên, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và nhấn mạnh quyết tâm của họ về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong cuộc hội đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Nhật Bản Suga cũng đánh giá cao sự dấn thân ngày càng mạnh hơn của Pháp ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, chẳng hạn như thông qua việc phái chiến hạm đến tuần tra và hoạt động trong khu vực.

Theo bộ Ngoại Giao Nhật Bản, nhân cuộc tiếp xúc bên lề thượng đỉnh G7, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khu vùng Ấn Độ Thái Bình Dương.

Về phần mình, tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố ủng hộ Thế Vận Hội Tokyo dự kiến bắt đầu vào tháng tới trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra. Tổng thống Pháp cho biết ông rất mong được đến Tokyo tham dự lễ khai mạc hế vận hội ngày 23 tháng 7 sắp tới.

