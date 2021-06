THÁI BÌNH DƯƠNG - HOA VI

Lắp đặt hệ thống cáp quang trong vùng Thái Bình Dương : Hoa Vi bị loại

Ảnh minh họa: Một gian trưng bày của tập đoàn viễn thông Hoa Vi, Trung Quốc tại cuộc triển lãm ở Bắc Kinh ngày 31/10/2019. AP - Mark Schiefelbein

Thanh Hà 3 phút

Hãng tin Reuters ngày 18/06/2021 trích dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, vì lý do « an ninh » tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi coi như bị loại khỏi một dự án lắp đặt hệ thống cáp quang ở Thái Bình Dương. Đây là một dự án do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ.

Quảng cáo Đọc tiếp Hệ thống cáp quang nói trên nhằm nâng cấp mạng internet và các phương tiện thông tin cho các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương. Trong số này có các quốc đảo Nauru, Kiribati và nhóm các quốc gia thuộc khối Federated States of Micronesia tại Nam Thái Bình Dương. Chi nhánh của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi HMN là một trong số bốn công ty đấu thầu để giành hợp đồng. Giá thành của công ty Trung Quốc này ước tính lên tới 72,6 triệu đô la, thấp hơn đến hơn 20 % so với các đối thủ cạnh tranh như Alcatel ASN của Pháp, Nokia của Phần Lan hoặc NEC của Nhật Bản. Với lợi thế về giá cả nói trên, Hoa Vi chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, dự án đã lâm vào bế tắc sau khi Hoa Kỳ báo động về yếu tố « an ninh ». Vấn đề đặt ra là mạng cáp quang nói trên có nguy cơ dễ dàng kết nối vào những đường dây nhậy cảm của Mỹ gần khu vực đảo Guam, một căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực. Về phía nhà tài trợ là Ngân Hàng Thế Giới, trước mắt định chế tài chính đa quốc gia này cho biết đang tìm kiếm một giải pháp cho những « giai đoạn kế tiếp ». Tiến trình gọi thầu tạm thời bị hoãn lại do không một đối tác nào đáp ứng những đòi hỏi của dự án. Bắc Kinh đã phản ứng ngay lập tức. Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói với Reuters, quyết định phải được đưa ra trên cơ sở những yếu tố mang tính thương mại và « không mang tính phân biệt đối xử ». Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế Download_on_the_App_Store_Badge_VN_RGB_blk_100217 google-play-badge_vi