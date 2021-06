Covid : Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng miễn phí cho tất cả cư dân trên 18 tuổi

Truyền thông Ấn Độ loan tin, toàn bộ cư dân trên 18 tuổi tại Ấn Độ kể từ ngày 21/06/2021 có thể đến tiêm chủng miễn phí tại bất cứ cơ sở chích ngừa nào, không cần phải đăng ký trước. Thủ tướng Narendra Modi thông báo chính quyền trung ương sẽ chịu trách nhiệm mua 75% lượng vac-xin từ các nhà sản xuất để cung cấp miễn phí cho các bang.

Các bệnh viện tư đảm nhiệm 25% lượng vac-xin còn lại, với giá được Nhà nước hoàn bù với chi trả tối đa là 150 rupee/liều (tương đương khoảng 2,3 đô la Mỹ).

Theo thủ tướng Ấn Độ, không có chính quyền bang nào phải bỏ tiền mua vac-xin, và tất cả mọi người bất kể giàu nghèo « đều nhận được vac-xin miễn phí ».

Cho đến nay, Ấn Độ mới tiêm khoảng 275 triệu liều vac-xin, và mới chỉ có 4% dân cư là được tiêm chủng đủ liều. Mục tiêu là chích ngừa cho toàn bộ 1,1 tỉ cư dân trưởng thành từ nay đến cuối năm. Trước đợt tiêm chủng toàn dân kể từ hôm nay, kể từ ngày 01/05, Ấn Độ tập trung tiêm cho nhóm cư dân trên 45 tuổi.

Theo báo Ấn Độ India Today, trong lúc thành viên đảng cầm quyền BJP ca ngợi chính sách mới của thủ tướng Modi, thì nhiều người và nhiều phương tiện truyền thông khẳng định việc chính quyền của thủ tướng Modi phải thay đổi chiến lược tiêm chủng diễn ra sau can thiệp của Tòa Án Tối Cao, và đặc biệt là của thẩm phán Dhananjaya Y. Chandrachud, một thành viên Tòa Án Tối Cao. Việc tiêm chủng tại Ân Độ bị chậm lại trong những tháng gần đây một phần chủ yếu là do thiếu vac-xin.

Chính quyền Modi cũng bị nhiều lên án, chỉ trích đã lơi lỏng kiểm soát và thậm chí còn khuyến khích các cuộc tụ hợp đông người, khiến đợt dịch thứ hai bùng lên từ tháng Ba, với các đợt hội lễ, hành hương mùa xuân và nhiều vận động tranh cử. Tổng cộng ít nhất gần 400 nghìn người chết do Covid từ đầu đại dịch đến nay, và từ một tuần nay, trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 2.000 người chết do Covid. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh nói chung cũng đã có chiều hướng giảm mạnh do việc siết chặt các biện pháp phòng dịch. Vòa lúc cao điểm của đợt dịch thứ hai, theo số liệu chính thức, mỗi ngày có khoảng 4.000 người qua đời vì Covid.

Chính quyền Modi chọn mở đầu đợt tiêm chủng vào Ngày Yoga Quốc tế

Ngày được chọn để bắt đầu đợt tiêm chủng lớn này trùng với Ngày Yoga Quốc tế. Quyết định này của thủ tướng Modi nhằm quảng bá cho sức mạnh kỳ diệu của yoga. Ngày Yoga Quốc tế được Liên Hiệp Quốc công nhận từ năm 2014, theo đề xuất của chính phủ.

Kể từ đầu đại dịch, cổ vũ cho sức mạnh chữa bệnh của yoga cũng là chủ trương của thủ tướng Modi. Tuy nhiên, từ đầu tháng đến nay, theo AFP, nhiều bác sĩ Ấn Độ đã lên tiếng cực lực chống lại những lạm dụng trong lĩnh vực này, đặc biệt lên án đạo sư Baba Ramdev, thân cận với chính quyền Modi, người đã khẳng định là yoga có thể chăm sóc và giúp chữa khỏi mọi chứng bệnh Covid-19.

