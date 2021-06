Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Gián điệp : Đức bắt một nhà khoa học Nga. Hôm qua, 21/06/2021, ngành tư pháp Đức thông báo bắt giữ một nhà khoa học Nga làm việc cho một đại học và bị nghi làm gián điệp cho Matxcơva. Theo Viện công tố liên bang Đức đặc trách về các vụ gián điệp, trong thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, nhà khoa học nói trên đã gặp môt nhân viên tình báo Nga ít nhất là 3 lần. Vụ này có nguy cơ khiến quan hệ giữa Đức và Nga thêm căng thẳng.

(AFP) – Venise, di sản thế giới đang lâm nguy. Tổ chức UNESCO vừa đề nghị đưa Venise cùng với Budapest vào danh sách các di sản thế giới đang lâm nguy. Tại Venise, tác hại của các hoạt động du lịch đông người là một trong những tiêu chí buộc UNESCO đề nghị như trên, còn về Budapest thì đó là do các tòa nhà cao tầng sẽ phá hỏng cảnh quan của hai bên bờ sông Danube và khu vực lâu đài Buda.

(Reuters) – Thương mại: Anh đàm phán gia nhập CPTPP. Hôm nay, 22/06/2021, Anh Quốc bắt đầu đàm phán về việc gia nhập hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương tự do và rộng mở (CPTPP, một hiệp định mà Luân Đôn đánh giá là rất quan trọng đối với tương lai của nước này trong thời kỳ hậu Brexit). CPTPP hiện quy tụ các nước Việt Nam, Nhật Bản, Canada, Úc ; New Zealand, Singapore, Mêhicô, Peru, Brunei, Chilê và Malaysia.

(AFP) – Afghanistan : Lầu Năm Góc có thể giảm tiến độ rút quân. Trong cuộc họp báo ngày 21/06/2021, ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc lưu ý rằng « kế hoạch rút quân rất có thể sẽ bị dao động và thay đổi nếu tình hình có biến đổi ». Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh đà tiến quân sự của phe Taliban tại địa bàn tăng mạnh. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng nêu rõ là có hai điểm không thay đổi : Thứ nhất, Hoa Kỳ vẫn sẽ rút toàn bộ lính Mỹ, ngoại trừ những toán lính có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận ngoại giao. Thứ hai, việc rút quân vẫn sẽ được hoàn tất từ đây đến đầu tháng 9/2021 theo như mệnh lệnh từ tổng chỉ huy.

(AFP) – Đại sứ Mỹ trở lại Matxcơva tuần này. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Ned Price, ngày 21/06/2021, cho biết như trên. Ông John Sullivan đã bị triệu hồi về Washington hồi mùa xuân do những căng thẳng giữa hai nước. Trước giới báo chí, ông Ned Price tuyên bố Mỹ hài lòng về việc đại sứ Mỹ được trở lại Nga, sau thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Biden – Putin, ngày 16/06/2021 tại Geneve, Thụy Sĩ.

(AFP) – Belarus lên án lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong thông cáo ngày 22/06/2021, bộ Ngại Giao Belarus cho rằng những biện pháp trừng phạt của phương Tây là « làm tổn hại đến các lợi ích của người dân, là phản tác dụng và là một vòng lẩn quẩn. Thế nhưng, những hành động mang tính phá hủy và cố ý này vẫn tiếp diễn. » Đối với chính quyền Minks, những hành động « thù nghịch » này gần giống như là một « lời khai chiến kinh tế ».

(AFP) – Chính phủ Tây Ban Nha đặc xá cho các lãnh đạo ly khai Cataluna đang bị cầm tù. Thủ tướng Tây Ban Nha hôm qua 21/06/2021 loan báo rằng chính phủ sẽ bật đèn xanh vào hôm nay cho việc đặc xá 9 người lãnh đạo phong trào ly khai vùng Cataluna bị kết án tù vì những nỗ lực đòi ly khai năm 2017. Tuy nhiên, biện pháp này không phải là yêu cầu ân xá mà một số người đòi hỏi. Lệnh đặc xá chỉ miễn cho những người bị kết án không phải thọ, phần còn lại của bản án và cho phép họ ra khỏi tù, còn lệnh ân xá, điều mà chính phủ cực lực bác bỏ, sẽ giúp xóa bỏ hoàn toàn hành vi phạm tội.

(France 24) – Nam Phi thực hiện bước đầu tiên để sản xuất vac xin chống Covid-19. Giai đoạn đầu này liên quan đến việc thành lập vào hôm qua 21/06/2021 một « trung tâm chuyển giao công nghệ » vac-xin chống Covid dùng RNA thông tin, qua đó cung cấp khả năng sản xuất vac-xin ngừa Covid cho toàn lục địa châu Phi. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, khi loan báo tin trên, đã lấy làm tiếc rằng cho đến nay, vac-xin ngừa Covid « không bao giờ đến đúng lúc và người ta tiếp tục chết ». Ông đồng thời cảnh báo rằng sẽ mất thời gian để đưa dự án tự chế tạo vac-xin thành hiện thực.

(AFP) – Covid-19: Ý chấm dứt việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 28 tháng 6. Làmột trong những quốc gia châu Âu bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất, Ý sẽ chấm dứt việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời kể từ ngày 28/06/2021, theo thông báo của bộ trưởng Y tế Roberto Speranza, hôm qua, 21/6, trên tài khoản Facebook của ông. Ông đồng thời cho biết quyết định này sẽ áp dụng cho các khu vực được phân loại là « vùng trắng », nơi virus lây lan thấp nhất, hiện tại là toàn bộ nước Ý, ngoại trừ vùng Thung Lũng Aosta, ở phía bắc.

