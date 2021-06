Iran : Những đường nét đối ngoại chính của tân tổng thống Ebrahim Raissi

Việc ông Ebrahim Raissi, một người có chủ trương bảo thủ cứng rắn đắc cử tổng thống Iran trong cuộc bỏ phiếu ngày 18/06/2021, dường như sẽ không dẫn đến những thay đổi cơ bản trong chính sách đối ngoại của Iran. Ngược lại, việc ông đắc cử rất có thể sẽ thúc đẩy nhanh hơn nữa các cuộc thương lượng về hạt nhân nhằm cứu vãn thỏa thuận đã được ký kết 2015 trước ngày nhân vật cực kỳ bảo thủ này nhậm chức.

Ebrahim Raissi, một người thân cận của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sẽ chính thức nhậm chức vào đầu tháng 8 này. Nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có một diện mạo mới trên trường quốc tế. Theo giới quan sát, dưới sự lãnh đạo của nhân vật mang tư tưởng tôn giáo truyền thống, nổi tiếng hà khắc, giọng điệu của Teheran đối với phương Tây có thể sẽ cứng rắn hơn.

Theo các nhà phân tích phương Tây cũng như nhiều quan chức Iran, việc ông Ebrahim Raissi lên cầm quyền ít có khả năng làm thay đổi lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán nhằm tái khởi động thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Trong cuộc họp báo ngày 18/06/2021, ngay sau khi có kết quả thắng cử, ông Ebrahim Raissi một mặt kêu gọi các cuộc đàm phán có hiệu quả, nhưng mặt khác cảnh báo là ông không cho phép tiến hành « đàm phán chỉ đề cho vui ».

Đài France 24 lưu ý, chính sách đối ngoại của Iran là do Hội đồng An ninh Tối cao hoạch định. Dù rằng cơ quan này là do tổng thống điều hành, nhưng chính lãnh tụ tối cao mới là người thông qua các quyết định của Hội đồng. Tuy nhiên, tổng thống Iran cũng có một phạm vi hành động nhất định, có thể tác động đến quá trình đàm phán với phương Tây.

Kết thúc đàm phán trước khi Raissi nhậm chức ?

Việc thay đổi tổng thống diễn ra vào một thời điểm mấu chốt cho các cuộc đàm phán về hạt nhân. Các cuộc thương lượng bước vào giai đoạn quyết định mùa hè này. Vòng thương lượng gián tiếp thứ sáu vừa kết thúc hôm Chủ Nhật 20/6 giữa Teheran và Washington. Các phái đoàn đến họp tại Vienna đã lần lượt trở về nước để tham vấn, các nhà đàm phán vẫn chưa san bằng được các điểm bất đồng. Theo nhiều nhà ngoại giao Iran và châu Âu, thời gian tạm ngừng trong các cuộc thương lượng có lẽ sẽ phải kéo dài trong vòng mười ngày.

David Rigoulet-Roze, tổng biên tập tạp chí Chiến lược Phương đông (Orients Stratégiques), chuyên gia về vùng Trung Đông cho rằng, tình thế rất tế nhị.

Ông giải thích : « Họ đang đi vào những vấn đề chính, khó khăn của các cuộc thương lượng. Cho đến lúc này, Hoa Kỳ cùng với châu Âu – bên trung gian hòa giải – đã đàm phán với một phái đoàn Iran mà họ đã biết rõ từ lâu. Hoặc họ sẽ tìm cách thúc đẩy nhanh hơn nữa cuộc đàm phán do e ngại gặp cản trở từ nhóm các nhà đàm phán mới ít hòa giải hơn, hoặc quá trình đàm phán còn vấp phải nhiều điểm cản trở như chương trình tên lửa đạn đạo Iran và tầm ảnh hưởng của nước này trong khu vực. Ngần ấy điểm đủ để tạo thành những "lằn ranh đỏ" đối với chính quyền Iran dù rằng họ vẫn luôn bày tỏ mong muốn theo đuổi các cuộc đàm phán đang diễn ra ».

Về điểm này, Vincent Eiffling, nhà nghiên cứu về Iran, Trung tâm Nghiên cứu về các cuộc khủng hoảng và xung đột quốc tế cũng có cùng một cách nhìn. « Phía phương Tây trước đây từng có hy vọng có thể mở rộng các cuộc thương lượng với Iran sang nhiều chủ đề khác như vấn đề tên lửa đạn đạo, sự hậu thuẫn của Iran với các phe dân quân tự vệ của nước này trên khắp vùng Trung Đông. Nhưng những chủ đề này sẽ khó thể mà thương lượng với một vị tổng thống như ông Ebrahim Raissi ».

Về phía Iran, một số quan chức không loại trừ khả năng Teheran có thể sẽ có lợi khi nhanh chóng đúc kết một thỏa thuận trước khi ông Hassan Rohani chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Điều đó rất có thể sẽ cho phép ông Ebrahim Raissi quy trách nhiệm về những nhượng bộ nếu có đối với phương Tây cho người tiền nhiệm, theo như giải thích của một vị quan chức cao cấp Iran với Reuters bên lề cuộc họp hôm Chủ Nhật 20/6.

« Một mũi tên trúng hai đích », một khi thỏa thuận được chính quyền Rohani ký kết, chính tân chính quyền sẽ được hưởng thành quả : Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận và phục hưng kinh tế Iran. Đương nhiên, Hoa Kỳ ý thức được điều đó. Theo nguồn tin của New York Times, đối với các nhà ngoại giao Mỹ, quãng thời gian sáu tuần sắp tới, trước khi ông Ebrahim Raissi nhậm chức, là một « cơ hội duy nhất » để đúc kết thỏa thuận.

Chính sách kinh tế, đối ngoại nào của tân chính quyền ?

Mang nặng chủ trương « Nhà nước quản lý tất cả », Ebrahim Raissi có lẽ sẽ không mở rộng cửa nền kinh tế Iran cho các nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Thierry Coville, nhà kinh tế học và chuyên gia về Iran cho rằng tân tổng thống sẽ ưu tiên cho các « quỹ tôn giáo mà ông ấy biết rõ và Vệ Binh Cách Mạng – hiện nắm giữ nhiều doanh nghiệp ».

Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá rằng các tác nhân bán Nhà nước (para-étatique) chiếm đến hơn 50% nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, các nhà quan sát khó có thể đưa ra con số chính xác do các thực thể này không để lại nhiều dấu vết nguồn gốc và phát triển trong « mạng lưới quen biết ».

Không chỉ thân cận với lãnh đạo tối cao, Ebrahim Raissi còn gần gũi với Vệ Binh Cách Mạng hơn là Hassan Rohani mà ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif từng là « đối thủ », theo như đánh giá của nhà nghiên cứu David Rigoulet-Roze.

Điều này có thể đi đến lập trường « bất di bất dịch » từ phía tân tổng thống về chương trình tên lửa đạn đạo Iran hay như sự dấn thân quân sự của Iran tại Irak, Syria và Liban. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông không hề che giấu ý định cho rằng sự tương tác giữa Cộng hòa Hồi giáo với các nước láng giềng sẽ là ưu tiên của ông.

Thế nên, thắng lợi của ông Ebrahim Raissi đã được các đồng minh trong khu vực nhanh chóng chúc mừng. Dù vậy, ông Raissi cẩn trọng trong chính sách đối ngoại, khi khẳng định trong cuộc họp báo hôm 21/6 rằng chẳng có gì cản trở Iran nối lại quan hệ song phương giữa Ả Rập Xê Út, vương quốc Hồi giáo hệ phái sunni, bị đoạn tuyệt từ năm 2016 và cũng là đối thủ của Cộng hòa Hồi giáo hệ phái Shia trong khu vực.

(France 24, ngày 21/06/2021)

