(Reuters) – Nhật Bản sẽ gửi thêm 2 triệu liều vac-xin AstraZeneca cho Việt Nam và Đài Loan. Trong tháng 06/2021, Tokyo đã tặng 1,24 triệu liều cho Đài Loan và 1 triệu liều cho Việt Nam. Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines mỗi nước cũng sẽ nhận được 1 triệu liều vac-xin AstraZeneca từ Tokyo. Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi hôm nay 25/06/2021 thông báo như trên. Tokyo cũng dự kiến đến giữa tháng 07 sẽ cung cấp 11 triệu liều vac-xin cho cho các nước Đông Nam Á, Tây Á và các đảo ở Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình chia sẻ vac-xin Covax.

(RFI) – Covid-19 : Bồ Đào Nha lo ngại về sự lây lan của biến thể Delta. Ngày 24/06/2021, Bồ Đào Nha ghi nhận 1.500 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, mức cao nhất tính từ hồi cuối tháng 02/2021. Thông tín viên RFI Marie-Line Darcy từ Lisboa cho biết biến thể Delta hiện giờ chiếm 70% số ca nhiễm mới ở thành phố Lisboa và khu vực lân cận. Trong bối cảnh này, chính quyền Bồ Đào Nhà ngưng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch và siết chặt các biện pháp phòng dịch ở vùng Lisboa, nhất là trong những ngày nghỉ cuối tuần. Tại thủ đô và khu tắm biển Albufeira ở vùng Algarve, các quán cà phê, nhà hàng, và cửa hàng sẽ phải hạn chế thời gian hoạt động và khả năng đón khách. Việc di chuyển giữa vùng Lisboa và phần còn lại của Bồ Đào Nha bị cấm, ngoại trừ những ai có chứng nhận y tế châu Âu và được Bồ Đào Nha công nhận, cũng như là những người có kết quả xét nghiệm âm tính.

(AFP) – Giáo chủ Khamenei chích ngừa Covid-19 với thuốc của Iran. Teheran ngày 25/06/2021 cho biết lãnh tụ tôn giáo tối cao, giáo chủ Khamenei, 82 tuổi đã được tiêm mũi đầu tiên. Đó là vac-xin do Iran bào chế và sản xuất. Loại thuốc này chưa được cơ quan y tế Iran công nhận và cấp giấy phép cho sử dụng. Vac-xin Iran mang tên COVIranBarékat. Hiện tại Iran dùng vac-xin của Nga Sputnik V và Sinopharm của Trung Quốc.

(Reuters) – Trung Quốc đề bạt quan chức an ninh vào những vị trí cấp cao ở Hồng Kông. Ngày 25/06/2021, ông John Lee, thư ký an ninh Hồng Kông được bổ nhiệm làm tổng thư ký an ninh đặc khu hành chính, còn ông Chris Tang sẽ thay thế vị trí của ông John Lee. Đây là lần đầu tiên một một cựu trợ lý thanh tra cảnh sát được bổ nhiệm vào vị trí số hai của đặc khu. Theo một số chuyên gia, sự thay đổi nhân sự này cho thấy Bắc Kinh quyết tâm siết chặt hơn an ninh ở trung tâm tài chính toàn cầu, cũng như tăng cường kiểm soát và khống chế các quyền tự do và biến thuộc địa cũ của Anh thành một đặc khu « cảnh sát trị ». Cả hai ông John Lee và Chris Tang nằm trong số 11 quan chức Hồng Kông bị chính phủ Mỹ trừng phạt vào tháng 08/2020.

(AFP) – Trung Quốc kiện Úc lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Trong thông báo ngày 24/06/2021, Bắc Kinh cho biết đệ đơn kiện những biện pháp thuế quan của Canberra đối với ba mặt hàng của Trung Quốc : bánh tầu hỏa, tua-bin động cơ điện gió và chậu rửa bằng thép không gỉ. Đây là biện pháp đáp trả của Bắc Kinh vì vào ngày 19/06, Úc cũng kiện Trung Quốc lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) về mức thuế mà Bắc Kinh áp dụng đối với rượu vang và lúa mạch Úc.

(AFP) – Mỹ lên án « cưỡng bức lao động tại Tân Cương », Bắc Kinh phản công. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm nay 25/06/2021 lên án Hoa Kỳ hành xử như những tay « anh chị » sau đợt trừng phạt mới nhắm vào một số công ty Trung Quốc. Hôm qua, Washington đưa thêm 5 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt. Trong số này có hãng Hoshine Silocon Industry chuyên sản xuất pin mặt trời. Phía Bắc Kinh coi đợt trừng phạt mới này là « cung cách làm ăn của những tay anh chị, cướp tài sản của người khác » và nạn nhân của biện pháp đó « rốt cuộc lại là những người ở Tân Cương ». Trung Quốc cho rằng số này bị mất việc làm vì lệnh trừng phạt của Mỹ.

(RFI) – Pháp kết thúc chiến dịch vận động tranh cử cấp vùng vòng hai. Vào 12 giờ đêm nay (25/06/2021) chiến dịch vận động chính thức kết thúc. Cử tri Pháp được kêu gọi bầu lại lãnh đạo 13 vùng và cấp tỉnh thành vào Chủ Nhật 27/06/2021. Ở vòng một tuần trước 2/3 cử tri không đi bầu. Đây là một tỷ lệ vắng mặt cao kỷ lục.

(AFP) – Tổng thống Biden : Thượng Viện Mỹ chấp nhận kế hoạch tái thiết đất nước. Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá hơn 550 tỷ đô la, sau nhiều tháng thương lượng gay gắt, hôm 24/06/2021, đã được một nhóm thượng nghị sĩ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng ý thông qua. Theo giới phân tích đây là một thắng lợi quan trọng đối với tổng thống Biden về mặt chính trị.

(AFP) – Các nghị sĩ Mỹ tấn công trực diện vào GAFA. Trong hai ngày 23-24/06/2021, một ủy ban Quốc Hội Mỹ đã thông qua hàng loạt dự luật nhắm trực tiếp vào các tập đoàn công nghệ Google, Apple, Facebook và Amazon. Khi có hiệu lực, các luật này có thể sẽ làm thay đổi hoạt động trên mạng internet, xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số mạnh mẽ và công bằng hơn. Sau phiên họp kéo dài 24 giờ đồng hồ, các dân biểu đã đề xuất 6 biện pháp với Hạ viện, từ quyền sở hữu dữ liệu người dùng đến các phương tiện hỗ trợ cạnh tranh. Trên Twitter, David Cicilline, chủ tịch tiểu ban về chống độc quyền của đảng Dân Chủ gọi đó là một chiến thắng lớn cho người tiêu dùng, người lao động và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(AFP) – Viên cảnh sát gây ra cái chết cho người Mỹ da đen George Floyd đợi bản án. Trên nguyên tắc, trong ngày 25/06/2021, tư pháp Hoa Kỳ sẽ tuyên án nhắm vào viên cảnh sát Dereck Chauvin. Ông này có thể bị phạt 12, 20 hay 30 năm tù giam. Luật sư của Chauvin báo trước sẽ đệ đơn kháng án. Ngày 25/05/2020 tại Mionneapolis, George Floyd đã bị Chauvin ghì cổ đến chết. Toàn cảnh đã được ghi hình, phát tán trên mạng xã hội. Vụ việc đã làm chấn động công luận Mỹ và thế giới.

(AFP) – Sập một chung cư gần thành phố Miami - bang Florida. Thị trưởng khu vực Miami ngày 24/06/2021, cho biết hiện vẫn chưa có tin tức của 99 người. Gần 1/3 trong số này là người gốc nước ngoài. Tòa nhà 12 tầng Champlain Towers South tại thị trấn Surfside bị sập vào lúc 1 giờ sáng hôm qua. Giới điều tra chưa xác định được nguyên nhân gây ra thảm họa.

(AFP) – Canada lại phát hiện thêm 750 ngôi mộ vô danh. Điểm phát hiện từng là trường nội trú cho học sinh bản địa. Tiết lộ vào hôm qua 24/06/2021 của cộng đồng thổ dân ở miền tây Canada đã gây chấn động dư luận trong bối cảnh chỉ mới cách nay khoảng một tháng, hài cốt của 215 trẻ em gần nơi cũng từng là trường nội trú cho học sinh bản địa được phát hiện. Theo nhà chức trách, đó không phải là hố chôn tập thể mà là 751 ngôi mộ vô danh. Đa phần nạn nhân là trẻ em. Con số cụ thể nạn nhân sẽ được công bố sau vài tuần nữa vì có thể có những ngôi mộ chứa nhiều hài cốt. Phát hiện lần này một lần nữa làm dấy lên những ký ức kinh hoàng về đồng hóa thổ dân tại Canada cho đến trước những năm 1990.

