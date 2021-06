Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Anh Quốc : Nhiều tài liệu quốc phòng “nhạy cảm” bị lộ ra ngoài công chúng. Ngày 27/06/2021, bộ trưởng Quốc Phòng Anh thông báo đã cho tiến hành điều tra. Theo BBC ngày 22/06, một người dân đã tìm thấy đằng sau một trạm bus ở Kent, miền nam nước Anh, 50 trang tài liệu quốc phòng “nhạy cảm” trong đó có một số tài liệu về một con tàu của Hải Quân Anh ở ngoài khơi bán đảo Crimée. Một số tài liệu có nói đến khả năng quân Anh hiện diện ở Afghanistan sau khi các lực lượng quốc tế rút khỏi quốc gia này.

(AFP) - Bộ trưởng Y Tế Anh từ chức vì bị phát hiện vi phạm quy định phòng dịch Covid-19. Thông báo được bộ trưởng Matt Hancock đưa ra hôm 26/06/2021 trong bối cảnh Anh đang vất vả đối phó với đà lây lan của virus corona biến thể Delta. Vào thứ Sáu 25/06, tờ báo bình dân The Sun của Anh đăng tải ảnh vị bộ trưởng đã kết hôn và có 3 người con, ôm hôn bà Gina Coladangelo, một người bạn gái lâu năm và cũng là đồng sự của ông, bất chấp quy định giãn cách. Việc ông tuyển dụng bà Gina Coladangelo hồi đầu tháng 05, dù kín đáo, nhưng đã gây nhiều tranh cãi. Phủ thủ tướng Anh thông báo cựu bộ trưởng Tài Chính Sajid Javid sẽ thay Matt Hancock làm bộ trưởng Y Tế.

(AFP) - Nhật thắt chặt các biện pháp phòng dịch đối với các đội tuyển đến dự Thế Vận Hội Tokyo. Một quan chức trong ban tổ chức ngày 27/06/2021 thông báo đội nào khi đến Nhật chỉ cần có 1 thành viên dương tính với virus corona là cả đoàn đều phải bị cách ly. Biện pháp trên được đưa ra 2 ngày sau khi 2 trong số 9 thành viên đội Uganda được xác định nhiễm Covid-19 khi đến Nhật Bản. Theo các thăm dò ý kiến, cho đến nay, đa số dân Nhật vẫn phản đối việc tổ chức Thế Vận Hội Tokyo vì lo sợ dịch bùng phát.

(Japan Times) - Hải cảnh Trung Quốc lại điều tầu đến vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ngày 26/06/2021, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết bốn tầu hải cảnh Trung Quốc đã tìm cách áp sát bốn tầu đánh cá của Nhật Bản trong vùng biển phía nam đảo Uotsurijima, thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuần duyên Nhật Bản đã phải cảnh cáo tầu Trung Quốc rời khỏi vùng biển và bảo đảm an toàn cho các tầu cá. Đây là lần thứ 22 kể từ đầu năm 2021, tầu tuần duyên Trung Quốc thâm nhập vùng biển quanh quần đảo của Nhật Bản nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.

(Reuters) - Mỹ : Sau vụ một tòa nhà sụp đổ gần Miami, chính quyền cho sơ tán một tòa tháp tương tự. Hai ngày sau khi một tòa nhà 12 tầng ở thị trấn ven biển Surfside, gần Miami (Florida), bị sập, chính quyền địa phương, ngày 26/6/2021, cho biết sẽ giúp cư dân của một tòa nhà tương tự gần đó sơ tán đi nơi khác “trong một vài tuần” để tiến hành kiểm tra các lỗi cấu trúc có thể gây sập nhà. Nỗ lực này cho thấy tâm lý hoang mang xung quanh vụ tòa nhà Champlain Tower South bị sập bất ngờ, khiến 5 người chết và 156 người mất tích.

(AFP) - Một bức tranh bị “mất tích” của Fragonard được bán 7,68 triệu euro. “Triết gia ngồi đọc sách”, một bức tranh của Fragonard, một nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 18, đã hâm nóng một cuộc đấu giá tại Pháp vào ngày 26/06/2021. Được rao bán với giá khởi điểm 1,2 triệu euro, tác phẩm rốt cuộc đã được mua với giá 6,3 triệu euro. Cộng thêm với các chi phí, giá của bức tranh đã vượt mức 7,6 triệu euro.

(AFP) - Một bức vẽ bị lãng quên của Matisse được bán đấu giá 220.000 euro. Một bức vẽ của Henri Matisse, bị bỏ quên nhiều năm trên nóc một cái tủ vì chủ nhân không hình dung ra giá trị, vào ngày 26/06/2021 đã được bán với giá 220.000 euro trong một cuộc đấu giá tại Pháp. Danh tính của người mua bức vẽ năm 1938, có chữ ký của họa sĩ, vẫn chưa được công bố. Giá bán bức vẽ thấp hơn một chút so với trị giá ước tính khoảng 300.000 euro.

(AFP) - Johnson & Johnson ngưng sản xuất và bán thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid. Tập đoàn dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson đã đạt thỏa thuận với bang New York về việc bồi thường 230 triệu đô la để chấm dứt các vụ kiện ở bang này về thuốc giảm đau gây nghiện nhóm opioid. Ngày 26/06/2021, tổng chưởng lý New York ra thông cáo cho biết như trên. Johnson & Johnson bị tố cáo là một trong các hãng dược phẩm gây ra cuộc khủng hoảng chất gây nghiện khiến nửa triệu người chết vì dùng thuốc quá liều tính từ năm 1999 tới nay. Khoản tiền 230 triệu đô la của Johnson & Johnson sẽ được dùng để tài trợ các hoạt động phòng ngừa, điều trị và giáo dục về mối nguy hiểm của các chất giảm đau gây nghiện tại bang New York.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký