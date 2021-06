Liên Hiệp Quốc lên án « cố vấn huấn luyện » Nga phạm tội ác ở Trung Phi

Các tân binh của Lực lượng vũ trang Trung Phi (FACA) diễu hành ở Bereng, ngày 04/08/2018. FACA được huấn luyện theo chương trình do các chuyên gia tư vấn quân sự của Nga thiết lập.

Đội ngũ « cố vấn huấn luyện » được Nga cử đến Cộng Hòa Trung Phi dường như đã « vi phạm nhân quyền » tại quốc gia này. Trong bản báo cáo thường niên mà RFI có được ngày 28/06/2021, nhóm chuyên gia độc lập phụ trách Trung Phi của Liên Hiệp Quốc đã thu thập nhiều bằng chứng, nhân chứng về tình trạng lạm dụng vũ lực của Faca (quân đội Trung Phi) và « các cố vấn huấn luyện » Nga.

Theo thông tín viên RFI Carrie Nooten tại New York, chắc chắn bản báo cáo sẽ không làm Nga hài lòng :

« Đó là 38 trang tài liệu không chối cãi được mà những chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc báo cáo về tình hình tại Trung Phi, và đặc biệt là được điều tra rất kỹ quanh thủ đô Bangui vào tháng 12.

Đây là một bằng chứng trái với những phát biểu chính thức mà Matxcơva vẫn nhắc đi nhắc lại từ hết Hội Đồng Bảo An này đến Hội Đồng Bảo An khác. Bởi vì bản báo cáo xác nhận những vụ vi phạm nhân quyền quốc tế qua việc chứng minh rằng lực lượng bán quân sự Nga kiểm soát Bangui và thường xuyên phạm tội, cướp bóc đối với thường dân, các tổ chức phi chính phủ, lính mũ nồi xanh và nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Tất cả những hành động này đã nhiều lần bị lên án ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong tháng này nhưng đồng loạt bị các nhà ngoại giao Nga bác bỏ.

Bản báo cáo cũng nêu chi tiết rằng đội ngũ cố vấn Nga cầm súng và nhiều lần vi phạm lệnh cấm vận. Tài liệu này cũng đề cập đến Liên minh Những người yêu nước vì thay đổi (CPC), cũng như cựu tổng thống François Bozizé, người điều phối các nhóm vũ trang của CPC. Bản báo cáo cũng cho thấy chiến lược và những lời hứa bừa của François Bozizé và hậu quả đối với cuộc xung đột.

Nhóm chuyên gia đưa ra kết luận là họ không khuyến nghị dỡ bỏ cấm vận vũ khí mà nhiều lần Nga, Trung Quốc và chính quyền Bangui vẫn yêu cầu, thậm chí là cả Angola, nước đóng vai trò trung gian hòa giải và sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng Bẩy ».

