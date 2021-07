Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuteurs) - Miến Điện thả tự do cho gần 2300 tù nhân, chính phủ lưu vong điều trần tại Thượng viện Pháp. Hôm qua 30/06/2021, quân đội Miến Điện đã phóng thích tổng cộng 2296 tù nhân, bao gồm những nhà báo địa phương và các cá nhân, mà theo quân đội, đã bị cáo buộc kích động bạo lực. Phát ngôn viên của quân đội cho biết những người này dù tham gia biểu tình này nhưng không phải những kẻ cầm đầu và không tham gia vào các hành vi bạo lực. Cùng ngày, tại Paris, đại diện chính phủ lưu vong Miến Điện đã ra điều trần tại Thượng viện Pháp. Chính phủ lưu vong chỉ trích các hành động trấn áp, bạo lực của quân đội, yêu cầu các biện pháp trừng phạt vào những ngành nghề mà giới tướng lãnh kiểm soát như khí đốt và dầu mỏ và kêu gọi Pháp, các đối tác châu Âu nhanh chóng chính thức công nhận chính phủ lưu vong Miến Điện.

(Yonhap) - Kim Jong Un hứa nâng tầm quan hệ với Trung Quốc. Trong thư chúc mừng 100 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc gửi đến chủ tịch Tập Cận Bình ngày 01/07/2021, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định những « thế lực thù nghịch » không ngừng vu khống và gây sức ép với Bắc Kinh vẫn sẽ không cản được bước tiến không ngừng của nhân dân Trung Quốc. Bình Nhưỡng hứa nâng mối quan hệ với nước láng giềng lên « một tầm chiến lược mới ». Trong khi đó, Hàn Quốc đã nâng cấp liên minh với Mỹ lên thành « đối tác toàn diện ». Thông tin được tổng thống Moon Jae In thông báo ngày 30/06 trong buổi tổng kết chuyến công du Mỹ.

(SCMP) - Ấn Độ sắp thử nghiệm tầu sân bay thứ hai. Các cuộc thử nghiệm tầu sân bay INS Vikrant sẽ được tiến hàng từ tháng 07/2021 và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2022. Theo nhiều chuyên gia, được trang South China Morning Post trích ngày 30/06, tầu sân bay mới sẽ giúp Ấn Độ gia tăng sức mạnh trước sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc ở trong vùng, ví dụ Kenya mới khánh thành một cảng biển mới do Trung Quốc xây dựng trên đảo Lamu, bên bờ Ấn Độ Dương, còn tổng thống Tanzania thông báo có thể tái thúc đẩy với Trung Quốc dự án xây cảng biển trị giá 10 tỉ đô la ở Bagamoyo.

(AFP) - Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld qua đời. « Diều hâu » Donald Rumsfeld, cựu bộ trưởng quốc phòng thời George W. Bush, đã qua đời ở tuổi 88 tại bang New Mexico, gia đình ông hôm qua 30/06/2021 cho biết. Là cựu phi công, ông đứng đầu Lầu Năm Góc từ 1975-1977 và 2001-2006, từng lãnh đạo cuộc chiến Afghanistan năm 2001 sau các vụ khủng bố ngày 11/09/2021 và là người kiến tạo cuộc chiến tranh Irak năm 2003.

(TTVN) - Blogger Lê Dũng bị bắt. Ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, biệt danh là Lê Dũng Vova, đã bị bắt tại xã Phương Tú huyện Ứng Hòa, Hà Nội hôm qua 30/06/2021, sau một tháng bị truy tìm. Ông là người điều hành kênh CHTV phát trên các mạng xã hội, bàn về nhiều vấn đề chính trị xã hội trong ngoài nước, đã bị bắt hụt ngày 25/05 và đến 28/05 Công an Hà Nội ra quyết định truy nã. Trước đó ông bị khởi tố theo điều 117 Luật hình sự.

(RFI) - Đình công lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực xăng, khí đốt, hóa dầu Iran. Phong trào đình công trong toàn bộ các lĩnh vực xăng, khí đốt và hoá dầu của Iran đã diễn ra kể từ 10 ngày qua tại hơn 70 địa điểm trên toàn quốc nhằm kịch liệt lên án mức lương thấp, chi phí sinh hoạt cao và điều kiện sống của công nhân trong ngành. Tổng thống Hassan Rohani đã buộc phải lên tiếng để đảm bảo cải thiện các điều kiện sống của công nhân. Đợt đình công lịch sử này diễn ra trong bối cảnh Kho bạc Iran đang trống rỗng, đi kèm với mức lạm phát trên 50%.

(AFP) - 600 dự án điện than ở châu Á đe dọa mục tiêu khí hậu. Năm quốc gia châu Á : Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam đang có trên 600 dự án nhà máy điện chạy bằng than đá, cung ứng thêm 300 gigawatt, tương đương năng lực sản xuất điện của Nhật Bản. Tuy nhiên theo công bố ngày 30/06/2021 của tổ chức Carbon Tracker, các dự án này có thể khiến mục tiêu hạn chế tăng nhiệt độ Trái Đất ở mức 1,5 độ không đạt được. Trung Quốc là nước tiêu thụ than đá nhiều nhất và có nhiều dự án điện than nhất với 368 nhà máy có công suất 187 gigawatt. Ấn Độ có 92 dự án, Indonesia 107, Việt Nam 41 và Nhật Bản 16.

(AFP) - Đài Loan và Mỹ nối lại các cuộc thảo luận về thương mại bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Hôm qua 30/06/2021, Mỹ - Đài khởi động lại đàm phán về Thỏa thuận khung thương mại và đầu tư nhằm thắt chặt quan hệ thương mại sau 5 năm gián đoạn. Theo thông cáo của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ, cuộc họp được tổ chức trực tuyến, với sự tham gia của các lãnh đạo thương mại ở Washington và Đài Bắc, về hàng loạt chủ đề, trong đó có các chuỗi cung ứng, thương mại số … Cuộc gặp đôi bên diễn ra lần cuối hồi năm 2016, trước khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

(AFP) - Diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và 40 tỉ đô la để bảo vệ quyền của phụ nữ. « Diễn đàn thế hệ bình đẳng » trực tuyến mở ra tại Paris vào ngày hôm qua 30/06/2021 nhằm có được « cam kết cụ thể » của các Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự để về một kế hoạch thế giới hướng tới bình đẳng, qua nhiều khía cạnh như đấu tranh chống bạo lực nhắm vào nữ giới, quyền được hưởng giáo dục của các bé gái, bình đẳng giới về kinh tế. Diễn đàn cho thấy đại dịch Covid-19 gây tác động mạnh tới nữ giới và các quyền của phụ nữ, nhiều phụ nữ lâm cảnh nghèo, nhiều bé gái không được học hành, nạn bạo hành gia đình nhắm vào nữ giới cũng gia tăng.

(Reuters) - Tổ Chức Y Tế Thế Giới lưu ý châu Âu về một làn sóng dịch Covid-19 mới. Hôm nay 01/07/2021, WHO cho biết sau 10 tuần giảm liên tiếp, số ca nhiễm mới tại châu Âu bắt đầu tăng trở lại. Giám đốc WHO chi nhánh châu Âu cho biết trong tuần qua, số ca nhiễm mới đã tăng 10% ở châu Âu do nhiều lý do : các chuyến du lịch được tổ chức trở lại, giải vô địch bóng đá châu Âu, các hoạt động tập trung đông người và việc nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội. Tổ Chức Y Tế Thế Giới cảnh báo một làn sóng mới ở châu Âu là không thể tránh khỏi nếu người dân và chính quyền các nước thiếu ý thức kỷ luật.

